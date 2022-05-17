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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
17 мая 2022 08:17
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1196
17
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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15  комментариев
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260
Александр Потёмкин Час назад
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Не понял юмора... "С дачи", т.е. "с шашлыков...", печень должна быть увеличена... Орёл правильный вопрос задал.
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1k
YuRiMi 2 минуты назад
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пугает популярность запроса "случайно убил человека"
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38k
Aleksandr 14 минут назад
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В новых фильмах сиськи практически не показывают-это бесит жирных фемок и они закатывают истерику...
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13k
U55R 16 минут назад
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Как-то у меня сотрудница на весь офис спросила: А налом я могу рассчитаться с поставщиком? Я ей так же на весь офис ответил: Если согласится, то можешь рассчитаться аналом. Убежала в слезах.
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7k
Сергей 22 минуты назад
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Годная тема. Для выезда на рыбалку, на пару недель самое то.
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7k
Сергей 22 минуты назад
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Годная тема. Для выезда на рыбалку, на пару недель самое то.
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17k
RDen 23 минуты назад
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чуть позже придёт осознание: а блин, на работу надо, будильник звонит...скорей бы на пенсию
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42
Грустный Кот 36 минут назад
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у нас 75
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336
Тупняк 36 минут назад
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Эти животные вообще оборзели! 150 за 80гр мороженки! Его из молока девственниц что ли делают?
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2k
Copycat Час назад
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Ну честно сказать я сам люблю выпить, и именно по этому знаю что выпивоха -выпивохе рознь, кто то как спокоен как выпьет и ему надо просто языком почесать на философские темы, но кто то становится просто буйным же
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260
Александр Потёмкин Час назад
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Были такие моменты в моей семье....
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260
Александр Потёмкин Час назад
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244
Михаил 2 часа назад
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Ну конечно, а садик, школа? П....ц гораздо ближе.
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Александр Потёмкин Михаил Час назад
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Действительно... Ещё не известно, что хуже...
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