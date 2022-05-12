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Дайте кирпич, я ему... Когда электрик выполнил работу кое-как

Дайте кирпич, я ему... Когда электрик выполнил работу кое-как

Автор:
12 мая 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   рукопоп   халтура   электрик   электрика   
12352
17
Некоторые люди, видимо, имеют только подобие интеллекта. О совести и порядочности речь вообще не идёт. Возможно, некоторых электриков покусали пауки, ведь сложно представить, для чего нужно из кабеля на стенах плести подобие паутины.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   рукопоп   халтура   электрик   электрика   
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55  комментариев
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25k
Андрей Иванов 7 часов назад
1. Большинство фоток явно одного и того же электрика. По некоторым признакам - в одном доме\квартире. Скорее всего - гастарбайтеры с солнечных республик. Только они могут делать херню с большей затратой сил, чем правильно (они проштробили больше, чем если бы прямо)
2. Текущая розетка - а причём здесь электрики? Проблема в водопроводе, а то и крыша течёт. Розетки пиндосские, кстати, у них там вообще правила ТБ по сравнению с нашими - хня
3.Вторая фотка снизу - владельцы хотели подешевле. Перенос розеток на кухне без завода нового кабеля от щитка
4. Нижняя фотка - слаботочка, не к электрикам вопрос, а кабельщикам-телефонщикам
5. 4 фотка снизу. Удлинитель-разветвлитель. Самопальный, зато выдержит гораздо болше фирменного
6. 5 фотка снизу - хозяева. До первого пожара все кладут член на проводку. Кроме электриков
7. Розетка с замком - коммуналка или общага.
8. 6 фотка сверху - скорее всего предполагается зашивка потолка чуть выше двери. по уровню обоев
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2k
vasilykopkov Час назад
Может у него была установка - экономить провод :) Без четкого т.з. результат будет х.з.

PS профи конечно всегда делают штробу вдоль стены "по плинтус". И отводы всегда вертикальны.
PPS а совсем нормальные - сделают ещё план-чертёж заранее и сдадут его заказчику.
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2k
Motorola 2 часа назад
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1k
Трям 3 часа назад
Я не электрик, но где-то слышал, что категорически запрещено прокладывать скрытую проводку по диагонали. Как раз на случай, чтоб не просверлить в будущем.
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1k
Андрей Еделькин 3 часа назад
Лет 20 назад, устанавливали кухню, пробили трубу с холодной водой.Хозяин был в шоке, откуда она взялась на высоте 2 метров
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6k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Набирают дебилов по объявлениям, потом плачут. Скупой платит дважды, как минимум. На взятках при сдаче дома разорится. А потом жилец захочет повесить что-нибудь на стенку и пробьёт кабель. Есть правила. Нормальный электрик их прекрасно знает. И всё равно всегда перед штукатуркой фотографирует, чтобы хозяин примерно знал, где что. Как-то так, однако.
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868
Сергей Шляхтов 4 часа назад
Помню как делали типовой дом по иностранному проекту. Ну, как всегда, заменили медный кабель на алюминиевый провод, хорошо хоть трехжильный (плюс заземление). Да, на каждую комнату своя разводка для розеток (отдельная группа), освещение отдельно и даже отдельные распаечные коробки. Все замечательно, но заказчик опешил от расхода провода. Дело в том, что по СНИПу мы его обязаны проложить где-то 20 см от потолка. А в забугорье на уровне плинтуса. Плюс к этому высота розеток и выключателей европейская (ниже к полу). А цена ведь за каждый метр проложенного провода и плюс каждый метр штробы (это выдалбывается в материале, например, в штукатурке), если потребуется. Так вот, я это к тому, что:
1. 20 см для проводки от потолка это как раз место куда вешают ковры и полки или подвесной потолок. Ну а низ пола как раз место под плинтус.
2. Чем больше штроб, тем больше цена, особенно в бетоне (не раз приходилось). Так что чем больше штробы, тем больше цена и всегда можно клиенту доказать, что вместе провода не очень хорошо класть. На самом деле так, там и взаимные наводки, особенно если ведешь там же слаботочку, вроде интернета, и при перегрузке, если защита не сработала, от перегрева пострадают два кабеля/провода а не один. А как оценить плохое развитие событий, тут уже дело вкуса.
3. Косичка из одиночных проводов под светильник это фейл, по новым правилам электрическая разводка только кабелями. И это правильно, потому что повредить кабель при выполнении различных работ гораздо труднее.
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200
Mrak OBOY 4 часа назад
он художник, он так видет)))
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952
Алексей 5 часов назад
Полочку им повесить видите ли надо. В природе ровных углов нет. Всё сделано по фен-шую.
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8k
Потапыч 5 часов назад
Госучреждение. Как то нам на работе ставили шкаф с оборудованием от Ростелекома по какому то Федеральному контракту. Пришли от Ростелекома по договору подряда какие то мужики алкашной внешности, спросили где щиток, чтоб электролинию провести к шкафу. В итоге начали сверлить отверстия под кабель канал прямо посередине и пробили кабель, который шел к розеткам. Кабель под штукатуркой даже очертания дал на стене и стало видно, где он и как проходит) Заделали пробитие и криво зашпаклевали, Ростелеком нам так ничего не компенсировал.
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14k
эмосурикат прямоползающий 5 часов назад
недавно ради интереса металлоискателем проверял у себя проводку, реально провод по диагонали идет под штукатуркой
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2k
perekrestok 6 часов назад
Ну реально делали какие то уроды. Когда нам делали ремонт всегда провода или сверху или снизу. И бригады были разные но почему то так не косячили.
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208
Zergsar 6 часов назад
Комментарий к фото
Это правка проекта заказчиком после выполнения основных работ.
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13k
Голос Вселенной 6 часов назад
Помню, попросили меня раз помочь, подключить небедным людям интернет в квартиру. Дом у них старый, квартиры не дешевые, район Сокольников, точно помню.
Ну я стал обзванивать провайдеров, которых помнил сам и рекламы которых нашел в округе. И каждый, КАЖДЫЙ говорил, что этот дом не подключают. Присутствуют, но новых абонентов не подключают. Когда я понял, что кол-во таких провов, идущих в отказ, зашкаливает критическую массу, я поинтересовался у очередного, почему присутствуете, но не подключаете? Они любезно ответили, что в этом доме забиты все закладные, и что они не смогут пройти кабелем с чердака до нужного этажа. Нужно ждать, пока закладные почистят, уберут лишнее. Я спросил, кто этим должен заниматься? Они ответили, что не знают, таких служб по сути нет, и УК тоже не имеет таких обязанностей... И сколько я не бился, так и не смог никого уговорить.
В итоге купил клиенту маршрутизатор с воздушным WANом и подключил, сказал, что это "пока". А когда вычистят закладные - можно будет подключить шнуром...
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88k
Александр_17 6 часов назад
Так вот что значит витая пара!!!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
13k
ss 7 часов назад
Ну, в данном случае, электрики тут совершенно ни при чём.

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7k
Trenzel2003 7 часов назад
Ген, откуси этому 3,14дору ноги! По самую голову. А так же руки.
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3k
Николаевич 7 часов назад
После такого ремонта установить навесную полку может только сапёр
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