Дайте кирпич, я ему... Когда электрик выполнил работу кое-как

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Некоторые люди, видимо, имеют только подобие интеллекта. О совести и порядочности речь вообще не идёт. Возможно, некоторых электриков покусали пауки, ведь сложно представить, для чего нужно из кабеля на стенах плести подобие паутины.
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Шок, электрики скрывали секрет. Оказывается, электричеством можно запастись впрок, понадобится всего лишь...
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Текущая розетка - а причём здесь электрики? Проблема в водопроводе, а то и крыша течёт. Розетки пиндосские, кстати, у них там вообще правила ТБ по сравнению с нашими - хня
3.Вторая фотка снизу - владельцы хотели подешевле. Перенос розеток на кухне без завода нового кабеля от щитка
4. Нижняя фотка - слаботочка, не к электрикам вопрос, а кабельщикам-телефонщикам
5. 4 фотка снизу. Удлинитель-разветвлитель. Самопальный, зато выдержит гораздо болше фирменного
6. 5 фотка снизу - хозяева. До первого пожара все кладут член на проводку. Кроме электриков
7. Розетка с замком - коммуналка или общага.
8. 6 фотка сверху - скорее всего предполагается зашивка потолка чуть выше двери. по уровню обоев
PS профи конечно всегда делают штробу вдоль стены "по плинтус". И отводы всегда вертикальны.
PPS а совсем нормальные - сделают ещё план-чертёж заранее и сдадут его заказчику.
зависит от плиты,если большая потолочная панель то там от края к центру труба с коробкой в центр делают.и есть ещё буквой Т.а на вашей схеме я таких не видел даже.
1. 20 см для проводки от потолка это как раз место куда вешают ковры и полки или подвесной потолок. Ну а низ пола как раз место под плинтус.
2. Чем больше штроб, тем больше цена, особенно в бетоне (не раз приходилось). Так что чем больше штробы, тем больше цена и всегда можно клиенту доказать, что вместе провода не очень хорошо класть. На самом деле так, там и взаимные наводки, особенно если ведешь там же слаботочку, вроде интернета, и при перегрузке, если защита не сработала, от перегрева пострадают два кабеля/провода а не один. А как оценить плохое развитие событий, тут уже дело вкуса.
3. Косичка из одиночных проводов под светильник это фейл, по новым правилам электрическая разводка только кабелями. И это правильно, потому что повредить кабель при выполнении различных работ гораздо труднее.
Ну я стал обзванивать провайдеров, которых помнил сам и рекламы которых нашел в округе. И каждый, КАЖДЫЙ говорил, что этот дом не подключают. Присутствуют, но новых абонентов не подключают. Когда я понял, что кол-во таких провов, идущих в отказ, зашкаливает критическую массу, я поинтересовался у очередного, почему присутствуете, но не подключаете? Они любезно ответили, что в этом доме забиты все закладные, и что они не смогут пройти кабелем с чердака до нужного этажа. Нужно ждать, пока закладные почистят, уберут лишнее. Я спросил, кто этим должен заниматься? Они ответили, что не знают, таких служб по сути нет, и УК тоже не имеет таких обязанностей... И сколько я не бился, так и не смог никого уговорить.
В итоге купил клиенту маршрутизатор с воздушным WANом и подключил, сказал, что это "пока". А когда вычистят закладные - можно будет подключить шнуром...
А для меня, это сквозное отверстие в бетонной лестнице сделанное без моего спроса - это просто порча моего имущества.