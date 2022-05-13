Неожиданные ответы из анкет для друзей

Уверены, что в детстве вы хоть раз заполняли «Анкету для друзей» — яркую книжечку или тетрадку с коварными вопросами вроде «Кто из класса тебе больше всех нравится?». И наверняка многим было бы крайне неловко перечитывать свои наивные детские ответы, но зато как смешно и любопытно!
Именно для этого и создали сообщество «мам ну не читай» в социальной сети «ВКонтакте», куда все желающие могут присылать самые свои весёлые и стыдные ответы из анкет. Самое время предаться ностальгии и посмотреть, что же там такого понаписали!
Чёткая система ценностей
Не слишком ли много личных вопросов, анкета?
Самокритичность — наше всё!
А вот эту анкету, кажется, заполняла девочка, которой 30 лет
Скажи мне, кто твой друг
Желательно, чтобы всё это произошло одновременно
А вы бы кого сюда вклеили?
Эх, видимо, под рукой не оказалось фотографии Димы Билана…
Главное, когда у тебя есть цель в жизни
Моё лучшее качество: скромность
А какого ответа вы ожидали?
Хорошо, если увлечение приносит доход
А как же «Ранетки»?
Кажется, по этой анкете сняли фильм
А ведь не все могут таким похвастаться!
Хороший выбор!
Когда ты — многогранная личность
На случай, если вы думали, что бы такого внести в список достижений
Очень сложно определиться!
Источник:
АНТИФИШКИ
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