Неожиданные ответы из анкет для друзей

Уверены, что в детстве вы хоть раз заполняли «Анкету для друзей» — яркую книжечку или тетрадку с коварными вопросами вроде «Кто из класса тебе больше всех нравится?». И наверняка многим было бы крайне неловко перечитывать свои наивные детские ответы, но зато как смешно и любопытно!