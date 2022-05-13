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Неожиданные ответы из анкет для друзей

Неожиданные ответы из анкет для друзей

Автор:
13 мая 2022 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   анкета   анкета для друзей   друзья   ответы   прикол   фото   
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Уверены, что в детстве вы хоть раз заполняли «Анкету для друзей» — яркую книжечку или тетрадку с коварными вопросами вроде «Кто из класса тебе больше всех нравится?». И наверняка многим было бы крайне неловко перечитывать свои наивные детские ответы, но зато как смешно и любопытно!

Именно для этого и создали сообщество «мам ну не читай» в социальной сети «ВКонтакте», куда все желающие могут присылать самые свои весёлые и стыдные ответы из анкет. Самое время предаться ностальгии и посмотреть, что же там такого понаписали!


Чёткая система ценностей

×
×

Не слишком ли много личных вопросов, анкета?

Самокритичность — наше всё!

А вот эту анкету, кажется, заполняла девочка, которой 30 лет

Скажи мне, кто твой друг

Желательно, чтобы всё это произошло одновременно

А вы бы кого сюда вклеили?

Эх, видимо, под рукой не оказалось фотографии Димы Билана…


Главное, когда у тебя есть цель в жизни

Моё лучшее качество: скромность

А какого ответа вы ожидали?

Хорошо, если увлечение приносит доход

А как же «Ранетки»?

Кажется, по этой анкете сняли фильм

А ведь не все могут таким похвастаться!

Хороший выбор!


Когда ты — многогранная личность

На случай, если вы думали, что бы такого внести в список достижений

Очень сложно определиться!

Источник:

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Метки: Юмор   анкета   анкета для друзей   друзья   ответы   прикол   фото   
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