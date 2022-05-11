Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают

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В этом посте представлены кадры среднестатистической жизни среднестатистических системных администраторов. После его просмотра вы поймете, почему в этой профессии без чувства юмора и иронии просто нельзя.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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а вы точно системный администратор?
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Или это как в анекдоте:
Ложась спать, программист ставит рядом на столик 2 стакана.
Один с водой - если захочет пить, второй пустой - если не захочет.
Мясо краской горелой пахнуть будет!