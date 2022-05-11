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Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают

Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают

Автор:
11 мая 2022 18:13
Метки: АйТи   Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   
8330
18
В этом посте представлены кадры среднестатистической жизни среднестатистических системных администраторов. После его просмотра вы поймете, почему в этой профессии без чувства юмора и иронии просто нельзя.
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Источник:

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Метки: АйТи   Юмор   айтишник   и так сойдет   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   
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22  комментария
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1k
neskaju20 4 часа назад
Ну вариант с саморезом в разъеме вполне себе действенный. У многих принтеров были и есть пластиковые разъемы, которые выламывают. И чтобы не отдавать на перепайку разъема проще саморезом заклинить.
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3k
Babangdida Час назад
Точку доступа клеят чтобы не слепила глаза, особенно ночью, а не чтобы убрать совсем свет. Некоторые светодиоды очень противные.
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1k
Игорь Меншиков 2 часа назад
VGA вдребезги? Вдребези! DVI есть? Нету! Да я тебя!!..
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Примитивно и пошло. Скаху как сисадмин как минимум с 15-летним стжем. Да. Бывает "вкесело". Но всё это (что тут показано) на уровне дерьмового не нашего кино и в стль дурацкого, примитивного юмора на тему
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2k
Dorell 3 часа назад
Почему в решётке нет шашлыка?
Или это как в анекдоте:
Ложась спать, программист ставит рядом на столик 2 стакана.
Один с водой - если захочет пить, второй пустой - если не захочет.
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8k
a_komolow 3 часа назад
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Плохая - сервер умер?
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8k
a_komolow 3 часа назад
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Сперва ожечь надо было!
Мясо краской горелой пахнуть будет!
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8k
a_komolow 3 часа назад
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Комп завис!
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8k
JeanLuk 3 часа назад
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Со вкусом краски и оцинковки, ммммм
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8k
Потапыч 3 часа назад
Насчёт точки доступа с изолентой. Сука, ну какого хрена почти все производители техники так любят эти ультраяркие светодиоды? Индикатор должен лишь уведомлять, а не освещать все площадь. Сколько я уже техники переделывал, впаивая резисторы к светодиодам, где это было возможно (если диоды не smd).
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33k
Nefrion 4 часа назад
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33k
Nefrion 4 часа назад
Ссылка coub.com
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