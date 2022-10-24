Рязанские ученые придумали, как побороть страх

Ученые рязанского государственного медицинского университета задались вопросом — может ли человек побороть свои страхи?
Для того чтобы справиться с фобиями, российские ученые придумали лечить расстройства при помощи современных технологий и метода экспозиционной терапии. Данная методика запатентована и является единственной в стране.
Экспозиционная терапия — техника, которая применяется при лечении тревожных расстройств в поведенческой психотерапии.
Суть методы заключается в том, что человек страдающий фобией погружается в VR-симмулятор. Техника лечения подойдет для тех, кто боится животных, насекомых, высоты, экзаменов, замкнутых пространств и большого количества людей. Человек в VR очках может регулировать агрессивность изображения и интенсивность движения.
«Один из самых эффективных подходов психотерапии — работа с демонстрацией пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Обычно используются распечатанные картинки, видеоизображения, живая экспозиция: например, трогательные зоопарки, если речь идет о животных или пауках. Виртуальная реальность позволяет делать это, не выходя из кабинета врача, и проходить сначала безопасный образ, а затем переходить к настоящему, чтобы этот переход был более плавным, более эффективным», — объяснил специалист Центра практической психологии вуза Андрей Варламов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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