Рязанские ученые придумали, как побороть страх

Для того чтобы справиться с фобиями, российские ученые придумали лечить расстройства при помощи современных технологий и метода экспозиционной терапии. Данная методика запатентована и является единственной в стране.

Экспозиционная терапия — техника, которая применяется при лечении тревожных расстройств в поведенческой психотерапии.