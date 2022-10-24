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Рязанские ученые придумали, как побороть страх

Рязанские ученые придумали, как побороть страх

Автор:
24 октября 2022 22:20
Сообщество : Психология
Метки: ВР   боязнь   виар шлем   интересно   лечение   страх   фобия   
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Ученые рязанского государственного медицинского университета задались вопросом — может ли человек побороть свои страхи?

Для того чтобы справиться с фобиями, российские ученые придумали лечить расстройства при помощи современных технологий и метода экспозиционной терапии. Данная методика запатентована и является единственной в стране.


Экспозиционная терапия — техника, которая применяется при лечении тревожных расстройств в поведенческой психотерапии.

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Суть методы заключается в том, что человек страдающий фобией погружается в VR-симмулятор. Техника лечения подойдет для тех, кто боится животных, насекомых, высоты, экзаменов, замкнутых пространств и большого количества людей. Человек в VR очках может регулировать агрессивность изображения и интенсивность движения.

«Один из самых эффективных подходов психотерапии — работа с демонстрацией пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Обычно используются распечатанные картинки, видеоизображения, живая экспозиция: например, трогательные зоопарки, если речь идет о животных или пауках. Виртуальная реальность позволяет делать это, не выходя из кабинета врача, и проходить сначала безопасный образ, а затем переходить к настоящему, чтобы этот переход был более плавным, более эффективным», — объяснил специалист Центра практической психологии вуза Андрей Варламов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВР   боязнь   виар шлем   интересно   лечение   страх   фобия   
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1  комментарий
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doker 15 минут назад
Не случайно, что именно в Рязани.

"В Рязани грибы с глазами: кто их видал, пугаться перестал".
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