10 самых странных фильмов ужасов

С самых первых лет существования кинематографа именно хорроры как родных принимали в свои ряды наиболее сумасбродные концепты от самых экстравагантных авторов. Ни одна другая кинокатегория не может похвастаться таким количеством фильмов, чьим слоганом должна быть фраза: «Какого чёрта здесь вообще происходит?»

По правилам в фильмах ужасов герои должны столкнуться с какого-либо рода злом или проклятием — и вот здесь-то многие создатели оттягиваются по полной! Но если в произведениях того же Стивена Кинга мы лишь воображаем в своей голове, как выглядит тот или иной абсурд, то в экранизациях мы это… видим. Отчего безумная даже на словах идея становится ещё безумнее уже на экране.

В этом списке двинутых ужастиков мы честно старались не лезть в бездну фильмов категории B (и даже С), но кое-где с этим ничего не вышло. Ведь гении жанра обитают именно там. А ещё, очевидно, что большинство подобных ужастиков имеют комедийный уклон — об этом тоже стоит помнить.

Кристина (1983)