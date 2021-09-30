10 самых странных фильмов ужасов

Уверены, вас давно преследовало это ощущение, и оно вполне верно — жанр фильмов ужасов официально является главным полигоном для самых трешовых идей в кино.
С самых первых лет существования кинематографа именно хорроры как родных принимали в свои ряды наиболее сумасбродные концепты от самых экстравагантных авторов. Ни одна другая кинокатегория не может похвастаться таким количеством фильмов, чьим слоганом должна быть фраза: «Какого чёрта здесь вообще происходит?»
По правилам в фильмах ужасов герои должны столкнуться с какого-либо рода злом или проклятием — и вот здесь-то многие создатели оттягиваются по полной! Но если в произведениях того же Стивена Кинга мы лишь воображаем в своей голове, как выглядит тот или иной абсурд, то в экранизациях мы это… видим. Отчего безумная даже на словах идея становится ещё безумнее уже на экране.
В этом списке двинутых ужастиков мы честно старались не лезть в бездну фильмов категории B (и даже С), но кое-где с этим ничего не вышло. Ведь гении жанра обитают именно там. А ещё, очевидно, что большинство подобных ужастиков имеют комедийный уклон — об этом тоже стоит помнить.
Кристина (1983)
Начнём с экранизации романа Стивена Кинга, главным злом в которой стал Plymouth Fury 1958 года выпуска, названный «Кристиной». Но это не просто машина — это ревнивая убийца, которая не намерена ни с кем делить своего нынешнего владельца. Кстати, все предыдущие по какой-то мистической причине погибли.
Муха (1986)
Учёный Сет Брандл работает над осуществлением телепортации живых существ и предметов, но из-за ошибки во время одного из экспериментов начал превращаться в муху. Однако не в маленькую и безобидную, а в человекоподобную и созданную в характерной (то есть кошмарной) стилистике фильмов 80-х годов.
Несмотря на безбашенность идеи, у фильма даже есть «Оскар», но, разумеется, не за сценарий, а за грим.
Снеговик (1997)
Новогодний треш, в котором из-за аварии правительственного фургона с секретными химическими разработками генетический код некоего опасного преступника передаётся… да, вы правильно поняли, снеговику. Он оживает, но не начинает поздравлять людей с Рождеством и даже не закидывает их снежками. Снеговик принимается, так сказать, мочить окружающих. Да ещё и выдаёт при этом крылатые фразочки!
Холодильник (1991)
Семья въезжает в новую квартиру, но люди ещё не знают, что в ней их ждёт нечто ужасное. А именно холодильник. На полном серьёзе.
Он оказывается дверью в ад и вместо мирного хранения продуктов предпочитает пожирать своих хозяев. И не потому, что те решили поесть на ночь, а просто так.
Маленькое красное платье (2018)
Если вы вдруг подумали, что странные идеи с проклятыми злодейскими вещами остались в кино прошлого века, то у нас для вас плохие новости. Тут у нас платье-убийца, которое отлично смотрится на своих обладательницах, но это единственный его плюс.
Из минусов — оно способно в короткие сроки свезти в могилу кого угодно.
Нападение помидоров-убийц (1978)
Жители Земли в панике! Самые обычные томаты взбунтовались и решили уничтожить человечество. Звучит как синопсис эпизода мультсериала, однако восстание помидоров-убийц показано в полнометражном фильме. Счётчик жертв уже зашкаливал, когда люди выяснили, что помидоры (осторожно, далее спойлер — ведь вы наверняка захотите посмотреть этот фильм) уязвимы перед поп-песней под названием «Puberty Love». С её помощью человечество справляется с томатной катастрофой.
Вот бы с ковидом тоже можно было разделаться с помощью занудного поп-хита.
Клоуны-убийцы из космоса (1987)
Это не учебная тревога, на Землю вновь напали! На этот раз угрозой для простых людей стали инопланетяне. Так уж получилось, что пришельцы питаются человеческими телами, а сами они выглядят как клоуны. Страшнючие клоуны, выполненные в уже знакомой нам стилистике 80-х годов!
Лифт (1983)
Так, во что ещё может вселиться вселенское зло? Снеговик был, холодильник был, платье было. Ах, точно. Пассажирский лифт! Действительно, лифт в одном из небоскрёбов нидерландской компании «Икарус» оказался мыслящим и жестоким существом.
Необычный случай из практики вызванного для решения проблемы лифтёра.
Видеодром (1982)
Телепродюсер натыкается на сигнал неизвестного канала, который вещает как будто из неоткуда. По ходу фильма оказывается, что просмотр загадочного канала опасен, но не только для мозга, а ещё и для человеческого тела — он в прямом смысле способен разлагать плоть, что и происходит с некоторыми персонажами «Видеодрома».
Шина (2010)
Мы начали с фильма про машину убийцу, а закончим её младшей родственницей. Шиной. Которая, разумеется, обладает сознанием и стремлением к убийствам, а что самое ужасное — способностью убивать.
Знаете ли вы другие ужастики с настолько же нелепыми и не укладывающимися в голове концепциями? Делитесь в комментариях!
Источник:
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