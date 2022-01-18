17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе

Иногда страх вызывают не только по-настоящему опасные вещи. Порой достаточно услышать какой-нибудь стук или увидеть нечто необычное — и всё, сердце убегает в пятки. Но прислушаешься и поймёшь, что это всего лишь ветер ударил веточкой в окно, а странная фигура на стене — тень от вешалки и больше ничего.

Заметил этого парня, который смотрел на меня, и реально на секунду испугался!