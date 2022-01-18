17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе

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Предлагаю для вас подборку снимков, которые выглядят пугающе, но ничего по-настоящему опасного на них не происходит.
Иногда страх вызывают не только по-настоящему опасные вещи. Порой достаточно услышать какой-нибудь стук или увидеть нечто необычное — и всё, сердце убегает в пятки. Но прислушаешься и поймёшь, что это всего лишь ветер ударил веточкой в окно, а странная фигура на стене — тень от вешалки и больше ничего.
Заметил этого парня, который смотрел на меня, и реально на секунду испугался!
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Большой брат следит за тобой
Человек-сосулька
Снежный монстр проголодался
Образования из застывшей лавы выглядят как человеческие тела, которые затягивает в ад
Мох на стенах отеля в Малайзии похож на кровь
Вот самая страшная кукла, которая у меня есть. Наслаждайтесь
Ночной ястреб
Мокрый ленивец
Один из самых ужасных розыгрышей
Да уж, тени — вещь загадочная и мистическая, и порой они бывают гораздо интереснее, чем то, что их отбрасывает.
Картошка, которую мы с мамой выращиваем
Эффектные снежные скульптуры
Что под клювом у пингвина?
Моя дочь в костюме летучей мыши
Портал в лес
Глаза и зубы гребешка выглядят зловеще
Статуя с ульем вместо головы
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