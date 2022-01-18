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17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе

17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе (18 фото)

Автор:
18 января 2022 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   подборка   показалось   страх   ужас   фото   
215
18

Предлагаю для вас подборку снимков, которые выглядят пугающе, но ничего по-настоящему опасного на них не происходит.

Иногда страх вызывают не только по-настоящему опасные вещи. Порой достаточно услышать какой-нибудь стук или увидеть нечто необычное — и всё, сердце убегает в пятки. Но прислушаешься и поймёшь, что это всего лишь ветер ударил веточкой в окно, а странная фигура на стене — тень от вешалки и больше ничего.


Заметил этого парня, который смотрел на меня, и реально на секунду испугался!

×
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Большой брат следит за тобой

Человек-сосулька

Снежный монстр проголодался

Образования из застывшей лавы выглядят как человеческие тела, которые затягивает в ад

Мох на стенах отеля в Малайзии похож на кровь

Вот самая страшная кукла, которая у меня есть. Наслаждайтесь

Ночной ястреб

Мокрый ленивец

Один из самых ужасных розыгрышей

Да уж, тени — вещь загадочная и мистическая, и порой они бывают гораздо интереснее, чем то, что их отбрасывает.

Картошка, которую мы с мамой выращиваем

Эффектные снежные скульптуры

Что под клювом у пингвина?

Моя дочь в костюме летучей мыши

Портал в лес

Глаза и зубы гребешка выглядят зловеще

Статуя с ульем вместо головы

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Метки: вещи   подборка   показалось   страх   ужас   фото   
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125k
Аааа 39 минут назад
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12k
U55R Полчаса назад
Комментарий к фото
Улей - искусственное жилище медоносных пчёл, изготовленное человеком для их содержания.
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