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Английский суд запретил называть мужчин лысыми

Английский суд запретил называть мужчин лысыми

Автор:
15 мая 2022 21:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   демократия   лысый   начальник   суд   харассмент   штраф   электрик   
2079
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Теперь это приравняли к «сексуальному харассменту».

Тони Финн - обычный работяга из Йоркшира. Трудился электриком, был примерным семьянином и воспитывал сына - позже  тот стал полицейским. Он 24 года проработал в компании British Bung и всё шло отлично, пока не появился новый начальник.

Дерзкий юнец Джеймс Кинг, на лет младше Финна. Он постоянно докапывался до опытного электрика, всё время искал у него ошибки и никак не мог их найти. Возможно, хотел «освободить местечко» для кого-то из своих знакомых.

В любом случае, он просто достал пожилого человека. А крайней точкой стал момент, когда «начальничек» устроил скандал, из-за того, что Финн чинил служебную машину по просьбе коллеги. Никаких нарушений не было - этот коллега возглавлял один из отделов в компании и обратился к Финну, чтобы тот уладил дело с аккумулятором в авто. А юный Кинг просто взбесился: стал визжать, назвал Финна «лысым м…ком» и угрожал «прирезать к чёртовой матери».

Что тут сказать.. идиот.

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Так что нервы у Финна не выдержали - он послал придурка куда подальше и уволился. А после этого подал в суд, сын помог составить заявление. Во время разбирательства Финн утверждал, что «боялся за свою жизнь и здоровье» потому что Кинг вёл себя как неадекват.

Странно, но суд зацепился не за угрозы, а за слово «лысый». Он решил, что это «полноценный харассмент с явным сексуальным подтекстом». Не потому, что Кинг хотел изнасиловать пожилого электрика, а вследствие того, что это обидный намёк на пол жертвы.

«По нашему мнению, существует связь между словом «лысый» и устоявшимися признаками пола. Юрист компании-ответчика был прав, утверждая, что женщины, как и мужчины, тоже могут быть лысыми. Однако, как подтвердят все трое членов трибунала, облысение гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Мы считаем, что это неотъемлемо связано с полом».

Судья заявил, что недавно рассматривал дело, в котором мужчина постоянно унижал свою коллегу-женщину, высказываясь о размере её груди. Тогда ему впаяли «харассмент». По мнению судьи, здесь ситуация аналогичная, и наказывать Кинга нужно по этому же обвинению.

Сумму штрафа пока не назначили, но наверняка она будет значительной. А раз западное право носит прецедентный характер, то теперь всех, кто назовёт кого-либо лысым, могут легко притянуть за харассмент.

Демократия, как она есть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   демократия   лысый   начальник   суд   харассмент   штраф   электрик   
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19  комментариев
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523
Просто прохожий 14 часов назад
"...назвал Финна «лысым м…ком»..."-офигеть как прогрессирует западный маразм
"лысый" это оскорбление, а "мудак" это просто житель англии. Там все такие моральные уроды.
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130
Terrible zZz 5 минут назад
Не лысый, а отрицательно волосатый!
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5k
просто Дмитрий Полчаса назад
Ну да, и импотенты, автоматом переносятся в "категорию" меньшинств....
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68k
Доктор Джонс 7 часов назад
И как теперь лысых называть - "альтернативно обволошенные"?
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27k
Ashabad 9 часов назад
Твою ж мать! Это что ж человечеством происходит-то?!
Даже не знаю, смеяться или плакать...
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102
Миха 10 часов назад
млять, 314здец какой-то!
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34k
Mamin Sibiriak 11 часов назад
Как там у них - "задушить лысого удава" уже не прокатит?
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1k
Елена Захарова 11 часов назад
Теперь можно и волосатым мужиками подать в суд, что бы их не называл волосатыми. И рыжим, и кривоногим... Да вообще всем и по любому поводу. Маразм. Лысый он и есть лысый. Он что, не знал что он лысый?
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6k
Григорий Бабкин 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Copycat 13 часов назад
Не знаю я о лысых мужиках в народе только положительную славу слышал типа они и умные, и веселые и ёбкие - лысый из бразерс к слову кое что из этого доказывает - талантливый человек! и врачь и сантехник и учитель и вообще дофига профессий знает - чем не признак большого ума
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2k
lekha-fil 14 часов назад
Как-то по хрен.
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9k
MUZSER 14 часов назад
Ну если обозвать ещё и конопатым,то вышка не иначе
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1k
Трям 14 часов назад
А зачем залупе уши?
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6k
Mowgley 14 часов назад
А че, так можно было?

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1k
Старичок 14 часов назад
альтернативно причесаный)))
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August

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