Английский суд запретил называть мужчин лысыми

Теперь это приравняли к «сексуальному харассменту».
Тони Финн - обычный работяга из Йоркшира. Трудился электриком, был примерным семьянином и воспитывал сына - позже тот стал полицейским. Он 24 года проработал в компании British Bung и всё шло отлично, пока не появился новый начальник.
Дерзкий юнец Джеймс Кинг, на лет младше Финна. Он постоянно докапывался до опытного электрика, всё время искал у него ошибки и никак не мог их найти. Возможно, хотел «освободить местечко» для кого-то из своих знакомых.
В любом случае, он просто достал пожилого человека. А крайней точкой стал момент, когда «начальничек» устроил скандал, из-за того, что Финн чинил служебную машину по просьбе коллеги. Никаких нарушений не было - этот коллега возглавлял один из отделов в компании и обратился к Финну, чтобы тот уладил дело с аккумулятором в авто. А юный Кинг просто взбесился: стал визжать, назвал Финна «лысым м…ком» и угрожал «прирезать к чёртовой матери».
Что тут сказать.. идиот.
Так что нервы у Финна не выдержали - он послал придурка куда подальше и уволился. А после этого подал в суд, сын помог составить заявление. Во время разбирательства Финн утверждал, что «боялся за свою жизнь и здоровье» потому что Кинг вёл себя как неадекват.
Странно, но суд зацепился не за угрозы, а за слово «лысый». Он решил, что это «полноценный харассмент с явным сексуальным подтекстом». Не потому, что Кинг хотел изнасиловать пожилого электрика, а вследствие того, что это обидный намёк на пол жертвы.
«По нашему мнению, существует связь между словом «лысый» и устоявшимися признаками пола. Юрист компании-ответчика был прав, утверждая, что женщины, как и мужчины, тоже могут быть лысыми. Однако, как подтвердят все трое членов трибунала, облысение гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Мы считаем, что это неотъемлемо связано с полом».
Судья заявил, что недавно рассматривал дело, в котором мужчина постоянно унижал свою коллегу-женщину, высказываясь о размере её груди. Тогда ему впаяли «харассмент». По мнению судьи, здесь ситуация аналогичная, и наказывать Кинга нужно по этому же обвинению.
Сумму штрафа пока не назначили, но наверняка она будет значительной. А раз западное право носит прецедентный характер, то теперь всех, кто назовёт кого-либо лысым, могут легко притянуть за харассмент.
Демократия, как она есть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже не знаю, смеяться или плакать...