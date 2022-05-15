Английский суд запретил называть мужчин лысыми

Тони Финн - обычный работяга из Йоркшира. Трудился электриком, был примерным семьянином и воспитывал сына - позже тот стал полицейским. Он 24 года проработал в компании British Bung и всё шло отлично, пока не появился новый начальник.

Дерзкий юнец Джеймс Кинг, на лет младше Финна. Он постоянно докапывался до опытного электрика, всё время искал у него ошибки и никак не мог их найти. Возможно, хотел «освободить местечко» для кого-то из своих знакомых.

В любом случае, он просто достал пожилого человека. А крайней точкой стал момент, когда «начальничек» устроил скандал, из-за того, что Финн чинил служебную машину по просьбе коллеги. Никаких нарушений не было - этот коллега возглавлял один из отделов в компании и обратился к Финну, чтобы тот уладил дело с аккумулятором в авто. А юный Кинг просто взбесился: стал визжать, назвал Финна «лысым м…ком» и угрожал «прирезать к чёртовой матери».

Что тут сказать.. идиот.