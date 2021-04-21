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45 главных достопримечательностей Сочи

45 главных достопримечательностей Сочи (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:49
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   отдых   отпуск   путешествие   сочи   фото   
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Сочи – популярный город-курорт, который после проведения зимней Олимпиады в 2014 году стал еще популярнее у туристов. Наследие Олимпиады и сейчас привлекает внимание гостей города – это и горнолыжные современные курорты, и Олимпийский парк со знаменитыми поющими фонтанами. Ежегодно тысячи болельщиков съезжаются в Сочи посмотреть автогонки на трассе «Сочи Автодром» или соревнования, проводимые в комплексах Красной Поляны.

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Метки: достопримечательность   отдых   отпуск   путешествие   сочи   фото   
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3  комментария
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Ysik Час назад
А так же вы можете посмотреть на многоэтажный самострой по всему городу. На бесконтрольную вырубку реликтовых лесов и пальм. Прокатится с местным таксистом, за сумму сравнимую с месячным бюджетом Никарагуа. Попытаться пролезть через забор на "государственные" - частные пляжи многочисленных отелей. Ну а набережная это отдельный тема - очень сложно найти в мире хоть один туристический город с такой убогой набережной (ларьки и довольно убогие кафешки со всех сторон в несколько уровней), а ведь был разработан проект с минимальным количеством точек торговли и широкой прогулочной зоной, но кому хочется отдавать такую золотую кормушку?! Много конечно и прекрасных природных мест и памятников архитектуры осталось в городе, но их уничтожают с такой фантастической скоростью, что скоро останутся одни человейники и пеньки.
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462
Старичок 22 минуты назад
вот только ценники на экскурсии конские, а качество экскурсий оставляет желать лучшего.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
в Сочи было прикольно после Олимпиады где-то год-полтора, потом стало фу... людишки понаехали и все обосрали
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