45 главных достопримечательностей Сочи

Горнолыжные курорты Красной Поляны

Горный кластер объединяет несколько спортивных объектов – комплекс для лыжников и биатлонистов «Лаура», зона трамплинов «Русские горки», зона санного спорта «Санки». А также три горнолыжных курорта – ГТЦ Газпром, курорт одноименный с названием поселка – Красная поляна и Роза Хутор. Построено несколько канатных дорог, в том числе и Горная карусель. Можно подняться к Роза Пик – самой высокой смотровой площадке, на высоте 2320 метров.

Олимпийский парк

Построен при подготовке к Олимпиаде 2014 года. В Имеретинской низменности расположены спортивные объекты – арены, ледовые дворцы, стадионы. После проведения Олимпиады в парке стали проводить шоу, концерты, турниры и соревнования, праздничные мероприятия. Посмотреть на современный спортивный комплекс стремятся многие гости города, что удобно при отличной инфраструктуре – гостиницы, кафе, близость к побережью и развлекательным центрам.

Сочинский национальный парк

Большую часть парка площадью 190 000 га занимают леса. Для туристов доступно посещение зоны площадью 13 000 га. Уникальность парка – сочетание природных зон на его территории. Здесь есть субтропические растения, заснеженные вершины гор, горные реки и ландшафты с реликтовыми растениями. Туристы могут осмотреть сотни водопадов высотой до 72 метров, древние дольмены, минеральные источники, дендрарий.

Сочинский дендрарий

Оазис садово-паркового искусства занимает площадь 50 га. Здесь собраны растения со всего света. Посмотреть уникальную коллекцию и оценить великолепие ландшафтного дизайна стремятся многие туристы. Высажено 24 вида пальм, 80 видов дубов, 76 видов хвойных деревьев, кипарисы и редкие растения субтропиков. Есть аквариум, экзотариум, розарий, пруд с пеликанами, аистами и цаплями. Через парк проложена канатная дорога.

Центральная набережная Сочи

Излюбленное место для прогулок гостей и жителей города. Кафе, развлечения, ночные клубы, сувенирные лавки, аттракционы – здесь всегда многолюдно и оживленно. Набережная выложена плиткой, высажены пальмы и роскошные кустарники. Достопримечательности – Зимний театр, ротонда, а на месте съемок эпизода фильма Бриллиантовой руки установлены скульптуры его героев. На пляжной зоне расположен аквапарк Маяк.

Смотровая башня на горе Ахун

Гора Ахун возвышается над покрытой зеленью местностью на высоте 663 метра. С смотровой башни открывается прекрасный панорамный вид на Ахун, окружающие ее Орлиные скалы, Сочи и Черное море. Само здание построено в романском стиле в 1936 году по распоряжению Сталина. В башне обустроены чайная и ресторан, сувенирные магазины. По горе проложена автодорога, однако последний набор высоты в 30 метров нужно преодолевать пешком.

Имеретинская набережная

Находится в южном Адлере и имеет протяженность 7 км. Построена в 2014 году. С одной ее стороны расположены отели, с другой – пляж. На променаде выделены зоны для пешеходов и велосипедистов. С набережной открываются чудесные виды на заснеженные горы Кавказа зимой и на прекрасное море – летом. С нее прекрасно видно знаменитый фонтан у олимпийских стадионов. Много закусочных с местной кухней и точек с развлечениями.

Парк развлечений «Сочи-парк»

Популярный парк развлечений, выполненный в стиле народных русских сказок. Гостиничный комплекс в парке напоминает волшебный дворец. Площадь парка составляет более 20 га, на его территории расположены десятки необычных аттракционов, изготовленных европейскими компаниями. Самый популярные аттракционы – экстремальная горка Змей Горыныч, американские горки Квантовый скачок, башня со свободным падением Жар-птица высотой 65 метров.

Морской вокзал и порт

Здание морского вокзала – одно из самых узнаваемых в Сочи. Монументальное здание с высоким шпилем возведено в 1955 году. Башню высотой 74 метра украшают скульптуры и колоннада. Внутреннее оформление выполнено с использованием майолики, лепнины, мозаики. Расширение порта при подготовке к Олимпиаде усовершенствовало инфраструктуру вокзала. Гости круизных лайнеров могут посетить в порту модные магазины, кафе, рестораны.

Бальнеологический курорт «Мацеста»

Круглогодичный курорт, основным лечебным фактором в котором является применение лечебной сероводородной воды. За годы существования курорта проведено более 200 миллионов процедур – ванны с минеральной водой, грязелечение, обертывания. Используются климатолечение и физиотерапия. Корпусы «Мацесты» великолепно оформлены в стиле сталинского ампира. По территории курорта проводят экскурсии.

Природные достопримечательности Сочи

Город Сочи и его окрестностей – место притяжения любителей природы. Многие красивые места сосредоточены в Сочинском национальном парке, это водопады, горные реки, каньоны, живописные панорамы.

Гора Ахун

Одна из самых популярных природных достопримечательностей Сочи. На ней расположен знаковый объект – смотровая башня, в окружении сувенирных магазинов, киосков с настоями трав и бальзамами. Одним из загадочных объектов является ресторан-призрак, с которым связано множество мистических легенд. На вершине горы находится колесо обозрения, с которого можно осмотреть красоты Имеретинской долины в диаметре 70 км.

Тисо-самшитовая роща

Уникальный природный объект в биосферном заповеднике им. Шапошникова. На площади в 30 га произрастают реликтовые леса, которые покрывали территорию несколько миллионов лет назад. Самые древние деревья имеют возраст около 2000 лет. Среди десятков видов деревьев особо выделяют ягодный тис и колхидский вечнозеленый самшит. Пейзаж рощи дополняют разломы скал, грибы-цветы из тропических зон, горные реки.

Водопад Поликаря

Водопад, высотой 70 метров, уникален наличием снега и ледников у его порогов даже в летние месяцы. Он имеет несколько каскадов. Добраться до него можно либо по воздуху – на канатной дороге, либо пешком. Пеший путь долгий, однако туристы часто выбирают именно его из-за природных красот и увлекательности. При этом маршрут до водопада безопасен и не требует особой физической подготовки, по дороге есть небольшое кафе.

Орлиные скалы

Посещение скал популярно у любителей активного отдыха среди живописной природы. Скалы имеют высоту 371 метр. Иногда их называют Белыми из-за покрытия желтым песчаником и известняком светлого оттенка. Среди скал проложено множество пеших туристических маршрутов. Часть их них ведет не только через Орлиные скалы, но и включает посещение карстовых пещер и Агурских водопадов. Подъем на скалы занимает около часа.

Навалищенское ущелье

Является частью Ахунского хребта. Расположено у русла реки Хост. Общая протяженность ущелья составляет 1,5 км, глубина – около 400 метров. Туристам при посещении ущелья интересны купание в реке Хост среди скальных пейзажей, а также осмотр реликтовых растений. Рядом с ущельем есть ресторан и комплекс русских бань. Прогулку в ущелье можно совместить с осмотром Хостинской крепости в 5 км от него.

Воронцовские пещеры

Карстовая полость, одна из самых протяженных в Краснодарском крае. В состав входят Кабаний провал, пещеры Лабиринтовая и Долгая. Все они связаны между собой тоннелями. Общая длина тоннелей Воронцовских пещер – 11720 метров. 14 входов в пещеры расположены на высоте до 700 метров. В гротах и залах есть сталактиты и сталагмиты длиной несколько метров. Залы оборудованы подсветкой и лестницами, есть сопровождение гида.

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Агурские водопады

К трем группам водопадов ведет пешая тропа, часть которой прорублена в скале. В двухкаскадном нижнем водопаде вода падает с высоты 18 и 12 метров. К средним водопадам ведет длинная лестница, подъем составляет около 500 метров. Самый популярный – верхний водопад. Струи мощного водного потока обрушиваются с высоты 20 метров. Искупаться можно как в водопадах, так и в Чертовой купели Агурского каньона.

33 водопада

Расположены в ущелье ручья Джегош. Особенно эффектно водопады выглядят в период полноводья – весной и в начале лета. Посетить их можно как с организованной экскурсионной группой, так и самостоятельно. У водопадов оборудован деревянный настил с перилами, есть раздевалка. Многие туры включают в себя не только прогулку к водопадам, но и посещение Волконского дольмена, аулов адыгов, шоу горцев.

Свирское ущелье

Скалистое ущелье расположено близ поселка Лазаревское. Образовано небольшой, но мощной горной рекой Свирка. На своем пути по ущелью она образует множество водопадов и заводей. Температура воды в чащах не превышает 15 градусов, однако находятся желающие искупаться в них. Пешая прогулка по ущелью может показаться сложной – есть крутые спуски и подъемы. При этом тропа оборудована мостиками и лестницами.

Зрелища и развлечения в Сочи

Отдых в Сочи – это всегда активное времяпрепровождение и захватывающие зрелища.

Поющие фонтаны в Олимпийском парке

Прообразом фонтанов при создании проекта стала Жар-Птица из русского фольклора. Это один из самых внушительных и значимых объектов Олимпийского парка. Фонтан выполнен на основе чаши олимпийского огня. Диаметр чаши фонтана составляет 100 метров. 264 пушки выпускают струи воды на высоту от 30 до 70 метров. Ежедневное часовое шоу фонтанов под музыку российских классиков собирает сотни туристов.

Скайпарк AJ Hackett Sochi

Единственный высотный парк приключений подобного формата в стране. Главная его особенность – пешеходный мост длиной 439 метров, проложенный над Ахштырским ущельем. С высоты моста в 207 метров открывается чудесный вид на побережье Черного моря и Кавказские горы. В парке оборудовано несколько площадок для банджи-джампинга, троллей, развивающий скорость до 120 км/ч на высоте в 200 метров, качели с размахом до 500 метров.

Концертный зал «Фестивальный»

Находится в центре культурной жизни города, в окружении пансионатов и гостиниц. Он построен на склоне Турецкого оврага среди живописной тропической природы на свежем воздухе. Зал имеет сходство с античными постройками. Амфитеатр вмещает 2500 зрителей, с каждого места открывается прекрасный вид на сцену, а также на Черное море. Здесь выступают популярные российские и зарубежные исполнители.

«Сочи Автодром»

Современная гоночная трасса, которая является одной из площадок для проведения Гран-при Формулы 1. Трасса имеет протяженность 5848 метров, имеет 650 метров виражей и участок с отрицательным уклоном. Для зрителей оборудовано несколько трибун, с которых видны разные участки трассы. Гонки дополнительно транслируются на больших видеоэкранах. Есть картинг-центр с картами, имеющими мощные двигатели.

Сочинский государственный цирк

Для гостей предлагают впечатляющие выступления в исполнении профессиональных артистов. Современное здание цирка расположено недалеко от Сочинского дендрария. Зал вмещает 2000 зрителей. У входа в цирк расположен большой фонтан с скульптурой клоуна в центре. На крыше цирка размещена обзорная смотровая площадка. На арене сочинского цирка выступали коллективы Запашных, Багдасаровых, Филатовых.

Сочинский океанариум

В океанариуме площадью 6000 м² обитает около 4000 рыб 200 разных видов. Для обитателей построено 30 аквариумов разных размеров, установленных в тематических зонах для морских и пресноводных рыб. У аквариумов расположены информационные стенды с рассказом о каждом виде рыб. Есть открытый водоем с карпами, этих рыб посетители могут самостоятельно кормить. В океанариуме живут акулы – ковровые и рифовые, морские коньки.

«Казино Сочи»

Роскошное развлекательное заведение. Гостям предлагают качественный сервис, комфорт и великолепную атмосферу. Вместимость казино – 2000 человек, есть рестораны, банкетный зал, театр-кабаре, бар и бутики. Игровое заведение работает с 2014 года. Его сотрудниками являются профессионалы в игорном бизнесе, ранее работающие в аналогичных заведениях Монте-Карло и Лас-Вегаса. В покерном клубе проводят международные соревнования.

Парки и скверы – красивые места для прогулок

В Сочи много мест, где приятно погулять и отдохнуть – это красочные ухоженные парки, набережные и пешеходные улицы города.

Набережная и пляж «Ривьера»

Пляж «Ривьера» является одним из лучших в Сочи. Он отличается лучшим покрытием – галька мелкая и почти не ощущается. Длина пляжной зоны составляет 300 метров, ширина – 50 метров. Есть дельфинарий, аттракционы, зона для пляжного волейбола, водные развлечения – скутеры, катания на «бананах» и «ватрушках». На набережной у пляжа много кафе и ресторанов, проводят дискотеки. Особенно красиво здесь в темное время суток.

Парк «Ривьера»

Один из самых популярных парков развлечений в Сочи. Его территория площадью 14 га находится у самого берега Черного моря. В нем большое количество зелени – пальмы, сакуры, магнолии, бамбук. В розарии растет около 3000 растений. Пользуются успехом представления в Конном и Зеленом театре. Есть океанариум, дельфинарий, пингвинарий, музей роботов и музей ГениУм, а также более 70 аттракционов для взрослых и детей.

Улица Навагинская

Главная пешеходная улица города. На ней высажены кипарисовые и пальмовые аллеи, разбиты красивые клумбы, установлены интересные скульптуры – ухо «Загадай желание», скамья-улитка, фигуры олимпийских символов и сказочных персонажей. На Навагинской улице расположены сотни бутиков, рестораны, летние кафе. Вечером часто выступают уличные музыканты. Особенное зрелище – шоу светомузыкального фонтана.

Парк «Южные культуры»

Дендрологический парк основан в 1910 году на берегу реки Мзымты в качестве частного ландшафтного парка. От центральной дороги по парку расходятся многочисленные дорожки и тропинки. Парк многоуровневый, в нем много изящных лестниц, элегантных мостиков, смотровых площадок. На территории парка есть озеро. Парк работает круглогодично, даже зимой там можно полюбоваться красотой сосен, кипарисов, кедров.

Приморский парк

Красивый парк, где высажены экзотические растения – китайская пальма, криптомерия, олеандр, араукария. Он расположен у самого первого храма в Сочи им. Михаила Архангела, вокруг которого высажены кипарисы. Там же находится Александрийский маяк. В парке есть красивая поляна со скульптурой Владимира Высоцкого, памятная композиция «Пушка и якорь», библиотека Пушкина, построенная в конце XIX века, арт-объекты.

Пешеходный маршрут «Исторический Бульвар Сочи»

Маршрут проложен вдоль набережной. Он начинается с места основания города – у Эллинского спуска, а завершается у Зимнего дворца. Объектами осмотра являются 35 памятников истории и культуры – собор Михаила Архангела, здание Морского вокзала, Храм иконы Божией Матери Иверской, Индо-Европейский телеграф, библиотека Пушкина. Множество достопримечательностей маршрута находятся в Приморском парке.

Культурные достопримечательности Сочи

Курорт не лишен культурно-просветительских мест. Ниже приведен список самых интересных музеев города, которые посещают в первую очередь.

Дом-музей «Дача Сталина»

Музейный комплекс, расположенный в одной из загородных резиденций Сталина. Здесь он отдыхал вместе с семьей и принимал высокопоставленных гостей. Дом расположен между Мацестой и Агурским ущельем на вершине холма. Он покрашен особой зеленой краской, для того чтобы его нельзя было рассмотреть с воздуха. Практически все внутренние интерьеры – рабочий кабинет, столовая, сохранились в первозданном виде.

Сочинский художественный музей имени Дмитрия Жилинского

Само здание музея является федеральным памятником архитектуры. В его выставочном зале расположены постоянные и временные экспозиции, а также фото и арт-выставки, проходят вернисажи и творческие встречи. Всего в фондах музея хранится около 6000 предметов искусств. Русская живопись XIX-XX веков представлена полотнами Айвазовского, Шишкина, Поленова. Графика – работами Серова, Кустодиева, Дейнека.

Литературно-мемориальный музей Н. А. Островского

Находится рядом с Художественным музеем. В этом районе жил Островский. Музей состоит из двух частей. В мемориальной части расположена общая и основная экспозиция. А на литературной выставке рассказывают об истории Сочи и творчестве известных писателей, когда-либо живших в городе – Маяковского, Пастернака, Одоевского. Здание музея с красивым фасадом в стиле неоклассицизма является архитектурным памятником.

Музей истории города-курорта Сочи

Основан в 1920 году и за это время собрал большую коллекцию исторических экспонатов. На площади в 654 м² выставлено около 100 000 предметов наследия края – исторические, культурные, природные. Среди археологических находок с I по VIII век есть орудия труда, украшения из золота, кухонная утварь. В зале в виде каюты корабля выставлено холодное и огнестрельное оружие. Есть залы истории развития курорта, природы, Черного моря.

Сад-музей «Дерево Дружбы»

Основан в 1914 году в качестве плодовой станции. В 1934 году ученый Зорин решил вывести особый сорт морозоустойчивого цитруса. К дикому лимону привили японский мандарин, испанский апельсин и итальянский лимон и еще около 40 сортов цитрусовых. Кустарник получил название «Дерево дружбы», и с тех пор в него было сделано около 600 прививок представителями более чем из 150 стран. Подобных деревьев в саду сейчас более 60.

Архитектурные достопримечательности Сочи

Курорт представлен не только отелями и санаториями, есть на улицах заметные и значимые исторические архитектурные объекты.

Железнодорожный вокзал

Современное здание вокзала открылось в 1952 году на месте здания 1923 года и является федеральным архитектурным памятником. Трехэтажный вокзал с высокими арками и колоннами имеет три внутренних двора. Украшением его является 55-метровая башня с часами диаметром в 5 метров. Во внутренней отделке использованы местные материалы – песчаник и гранит. Аналогичное здание построено в Симферополе.

Зимний театр

Одна из главных достопримечательностей города, расположенная у Черного моря. Ежегодно его посещают около 500 000 зрителей. Строительство здания началось в 1934 году и завершилось за три года. Фасад театра украшен 88 колоннами. Над центральным входом размещены статуи женщин, символизирующих направления искусства – архитектура, живопись, скульптура. Зал в белых, пурпурных и золотых тонах рассчитан 964 человека.

Библиотека имени А. С. Пушкина

Одна из самых старых библиотек города и одна из самых первых библиотек на Кавказе, построена в 1912 году. Здание библиотеки построено на средства, пожертвованные жителями города. Проект здания выполнил архитектор Буткин. Представители интеллигенции и предпринимателей подарили в фонд библиотеки собрания журналов и книг. Станинное здание, своим видом напоминающее дворец, является памятником архитектуры.

Собор Михаила Архангела

Первый православный храм на территории Черноморского округа. Возведен в честь окончания Кавказской войны в конце XIX века на месте разрушенного храма времен Византийской империи. Собор сильно пострадал в советское время. Первоначальные черты его архитектурного облика вернули только в 90-ые годы XX века. Стиль постройки эклектический – смесь разных направлений. Стены внутри собора украшены росписями с образами святых.

Монумент Михаила-Архангела

Михаил Архангел считается покровителем Сочи. Именно поэтому главный собор города посвящен этому святому, а также установлена монументальная колонна с его скульптурой. Высота скульптуры – 7 метров, она стоит на 20-метровой железобетонной колонне. Высота гранитного постамента, куда установлена колонна со скульптурой – 5 метров. Авторы проекта – архитектор Сергей Сухоруков и скульптор Владимир Зеленко.

Что еще посмотреть и куда съездить?

Интересных мест в Сочи огромное множество, всегда останутся направления и локации, которые смогут удивить и порадовать.

Чайные домики в Уч-Дере

Уютное место, где посетителей знакомят с культурой России и традициями чаепития. Гостей угощают чаем с плантаций Краснодарского края. Помимо чайных домиков на территории расположены гостевой дом и музей. В выставочном зале проводят дегустацию чая, а в сувенирном зале можно приобрести понравившийся сорт. Комнаты отделаны натуральными материалами, в них выставлены старинные самовары, чайная посуда, подносы.

Заброшенный санаторий имени Орджоникидзе

Расположен на склоне горы Быхта. Это памятник федеральной и региональной культуры в неоклассическом стиле. Крупный комплекс из 15 масштабных зданий построен среди пальм и зелени. Центральное здание украшено шестью колоннами и фонтаном с скульптурами вакханок. Санаторий не работает, с 2010 года в нем ведется реконструкция. Через охранный пункт можно пройти на территорию, но попасть в корпусы возможности нет.

«Племенной форелеводческий завод «Адлер»

Основан в 1964 году для разведения деликатесной рыбы – форели. Является одним из самых крупных производителей радужной и янтарной форели не только в России, но и в Европе. На территории завода 111 прудов, где растет рыба. Туристы часто посещают рыбное хозяйство. Это прекрасная возможность увидеть, как выращивают форель. Также для гостей устраивают отличную рыбалку на форель и карпов. Снасти дают в прокат.