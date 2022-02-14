Первый пошёл: китайца оштрафовали и посадили в тюрьму за подделку олимпийской символики

1050
3
1
Всем известно, что в Китае обожают панд. Чтобы стать обладателем панды Бин Дуньдунь, которая стали символом Олимпиады, люди готовы отстоять многочасовые очереди. Поэтому предприимчивые китайцы-пираты решили "помочь" своим землякам, подделав игрушку.
14 февраля на пресс-конференции представитель отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Тан Чжаочжи сообщил: "Подозреваемый по фамилии Жэнь приговорен к одному году тюремного заключения и оштрафован на 40 тыс. юаней"( почти 472 тыс рублей).
Оказалось, что злоумышленник подделывал и продавал панду Бин Дунь Дунь и фонарика Сюэ Жунжун.
Оказалось, что злоумышленник подделывал и продавал панду Бин Дунь Дунь и фонарика Сюэ Жунжун.
Также сообщается, что это только первое дело за нарушение авторских прав, по которому уже вынесено решение суда.
А вот и съёмка очереди в один из магазинов с олимпийской символикой в центре Пекина.
Источник
Во флагманский олимпийский магазин в центре Пекина очереди не заканчиваются с прошлой недели - все хотят купить на память игрушку-талисман пекинской Олимпиады панду Бин Дуньдунь, одна из женщин простояла в этой очереди 16 часов... pic.twitter.com/yt4SbSMZ1u— ValentinaD'j (@f61T8JlKLo3dBaW) February 7, 2022
Источник:
Ссылки по теме:
- "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
- В Китае миллиардера посадили на 18 лет за «провоцирование неприятностей»
- Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
- Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
- Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию
12
Понравилось12
Новости партнёров