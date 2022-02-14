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Первый пошёл: китайца оштрафовали и посадили в тюрьму за подделку олимпийской символики

Первый пошёл: китайца оштрафовали и посадили в тюрьму за подделку олимпийской символики (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Китай   Олимпиада2022   авторские права   пекин   суд   тюрьма   штраф   
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Всем известно, что в Китае обожают панд. Чтобы стать обладателем панды Бин Дуньдунь, которая стали символом Олимпиады, люди готовы отстоять многочасовые очереди. Поэтому предприимчивые китайцы-пираты решили "помочь" своим землякам, подделав игрушку.
14 февраля на пресс-конференции представитель отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Тан Чжаочжи сообщил: "Подозреваемый по фамилии Жэнь приговорен к одному году тюремного заключения и оштрафован на 40 тыс. юаней"( почти 472 тыс рублей).

Оказалось, что злоумышленник подделывал и продавал панду Бин Дунь Дунь и фонарика Сюэ Жунжун.
Также сообщается, что это только первое дело за нарушение авторских прав, по которому уже вынесено решение суда.
А вот и съёмка очереди в один из магазинов с олимпийской символикой в центре Пекина.

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Метки: Ynews   Китай   Олимпиада2022   авторские права   пекин   суд   тюрьма   штраф   
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Виктор Штурмаревич 12 минут назад
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Царь 17 минут назад
Олимпиада окупится
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ПаганецЪ 38 минут назад
Любое государство не любит конкурентов.
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Тёплый Ламповый 55 минут назад
Был в Пекине в 2008 после олимпиады, реально купить что-то с олимпийской символикой не так просто, разрешено торговать только в специализированных магазинах, очередей конечно уже не было, но пришлось поискать.
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