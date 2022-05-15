«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала

Концепция его родилась случайно. Будущий первый редактор «Веселых картинок» Иван Семенов, работавший в то время карикатуристом в журнале «Крокодил», приехал летом за город повидать сына и обнаружил его рисующим что-то в своем альбоме. Тогда-то у них и состоялся исторический диалог приблизительно следующего содержания:

— Что ты там рисуешь, Володя?

— Картинки про то, как мы здесь живём!

— А какие картинки?

— Весёлые!..