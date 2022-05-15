«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала

Если первыми комиксами в вашей жизни были приключения Клуба веселых человечков в 80-90-е годы, то этот пост определенно написан для вас.
Рожденный в СССР, этот журнал существует и поныне. Он в свое время считался одним из самых прибыльных периодических изданий страны (при грошовой цене 15 копеек собирал больше денег, чем все журналы гигантского издательства «Молодая гвардия»). Он единственный в стране не подвергался литованию (цензуре) и выходил в печать просто после подписи главного редактора.
Концепция его родилась случайно. Будущий первый редактор «Веселых картинок» Иван Семенов, работавший в то время карикатуристом в журнале «Крокодил», приехал летом за город повидать сына и обнаружил его рисующим что-то в своем альбоме. Тогда-то у них и состоялся исторический диалог приблизительно следующего содержания:
— Что ты там рисуешь, Володя?
— Картинки про то, как мы здесь живём!
— А какие картинки?
— Весёлые!..
Так пришла идея журнала, который выстраивается как череда иллюстраций-комиксов, которые будет интересно (и познавательно) разглядывать детям. Не бог весть что по современным меркам, но на дворе-то 1955 год!
Далее Семеновым и его приятелем Юрием Дружковым (тоже сотрудником журнала) был придуман и отрисован главный маскот «Веселых картинок» — Карандаш.
Маленький художник с носом-карандашом (интеллигент в эпоху, когда всемерно подчеркивалась пролетарско-социальная направленность советского искусства) первоначально задумывался как автор всех иллюстраций, представленных в журнале. Концепт состоял в том, что все, нарисованное Карандашом, мгновенно становится настоящим.
К Карандашу постепенно добавлялась и остальная ватага, со временем попавшая на узнаваемый логотип журнала: Самоделкин (еще один оригинальный персонаж Юрия Дружкова), Петрушка, Дюймовочка, Чиполлино, Буратино, Незнайка — в итоге ставшая Клубом Веселых Человечков.
Кстати, непонятный ушастый персонаж, изображающий букву Р — это гость из соцлагеря, чешский паренек Гурвинек.
Позже (в 1964 году) про двух главных дружковско-семеновских персонажей вышла повесть-сказка «Приключения Карандаша и Самоделкина». Её роскошно проиллюстрировал Семенов.
А в 1983 году вышло её продолжение, повесть «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина». Позже цикл книг про двух друзей продолжил писать уже сын писателя Валентин Постников.
С 1956 года журнал стал выходить ежемесячно. Вокруг издания постепенно складывалось сообщество детских прозаиков, поэтов и художников. С «Веселыми картинками» охотно сотрудничали Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков, Владимир Сутеев, публиковался Самуил Маршак и многие другие.
В состав редакции, возглавляемой Иваном Семеновым, вошли художники-иллюстраторы Константин Ротов, придумавший внешний облик старика Хоттабыча и капитана Врунгеля, Алексей Лаптев, нарисовавший классического Незнайку, Владимир Сутеев (ктож не знает Сутеева?), Анатолий Елисеев. Позже добавились Евгений Мигунов и Виктор Чижиков.
Аминадав Каневский (создатель маскота еще одного детского журнала) тоже с самого начала работал с коллективом «Веселых картинок».
Также здесь трудился ставший впоследствии известным кинорежиссером художник-карикатурист Александр Митта. Он работал в журнале с момента его основания. Причем на позиции немалой — одного из художественных редакторов.
В ВК публиковались сказки, приключенческие истории, ребусы и загадки. Пользовались успехом рубрики «Школа Карандаша», посвященная урокам рисования, «Школа Самоделкина», рассказывающая о том, как мастерить игрушки, «Весёлая азбука» с изображениями букв. Проводились конкурсы на лучшие детские рисунки. Журнал изо всех сил стремился быть полезным юным читателям.
Большой приток новых авторов «Веселые картинки» получили в 1970-е под руководством нового главреда, художника Рубена Варшамова.
В журнал тогда пришла плеяда художников-нонконформистов — Виктор Пивоваров, Валерий Дмитрюк, Илья Кабаков, Эдуард Гороховский, карикатуристы Сергей Тюнин, Евгений Милутка и Олег Теслер, детские писатели Эдуард Успенский, Андрей Усачёв, и другие.
В 1979 году художник Виктор Пивоваров создал, существующий по сей день, столь узнаваемый логотип журнала, состоящий из «человечков-букв». Журнал из альбомного стал теперешним вертикальным.
Так, завоевывая аудиторию десятилетие за десятилетием, «Веселые картинки» в 1980-х уже штурмовали отметку в 10 млн экземпляров тиража.
Юбилейный 60-летний номер 2016 года вышел в свет в горизонтальном формате (как самые первые номера), а в сентябре 2021 года «Веселым картинкам» «стукнуло» уже 65 лет!
Журнал был и остается узнаваемым несмотря на упавшие тиражи и сильно возросшую конкуренцию со стороны цифровых медиа. Кстати, иллюстрации в нём до сих пор создаются и готовятся к печати по-старинке — аналоговым методом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С 92-го не подписывал ничего, кроме "КП", поскольку уже работал и сам должен был оплачивать.
Не пинайте сильно "мажора"
P,S. Может что подзабыл.