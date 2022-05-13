Пикантные тайны и конфузы французского императора: Наполеон, каким его не знают

Однажды Наполеон подвергся нападению. И совершили его не враги на поле боя, а сотня кроликов. Очаровательных, но жутко голодных.

После подписания Тильзитского мира он предложил как-то ярко отметить это событие. К примеру, охотой. Подготовку поручил начальнику штаба Александру Бертье. Тот к заданию подошёл со всей ответственностью и запас объекты охоты – несколько сотен кроликов, разместив их до поры в клетки.

И вот дана отмашка. Охота началась. Но зверьки-то были ручные и понятия не имели, что после обретения свободы им надо мчаться от охотников во все лопатки. Наоборот, пушистики окружили людей, в том числе и Наполеона, а отдельные особенно добродушные и голодные экземпляры даже попытались вползти на руки.

Император впал в ужас и в панике бросился бежать от орды голодных кроликов. Успокоился, только укрывшись в карете и плотно затворив за собой дверцу. Поведением Бонапарт от души развеселил своих друзей, в том числе и организатора охоты Бертье.

Так что никогда не надо недооценивать противника, каким бы милым и пушистым он не казался. Даже если ты реформатор, полководец и герой.