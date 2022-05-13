Пикантные тайны и конфузы французского императора: Наполеон, каким его не знают

Естественно, все мы люди, и даже у известных персон есть свои секреты, слабости, пороки, которые в силу статуса они стараются скрыть максимально глубоко.
Были они и у Бонапарта, который вошёл в историю как великий полководец. Но не только завоеваниями и реформами, в рамках которых, к примеру, простолюдинам было предоставлено право собственности, которым раньше располагали только аристократы, был известен Наполеон. Некоторые факты о жизни великого корсиканца не попали в учебники истории в силу их специфики и неудобности.
Бонапарт (и это подтверждают многочисленные источники) яростно ненавидел проигрывать даже в мелочах. Речь не о великих битвах, а о банальных картах, шахматах и других играх. В связи с чем пытался избежать проигрыша любыми доступными способами, том числе используя откровенный мухлёж и жульничество.
Упоминание об этой черте характера есть в дневниках воспоминаний личного секретаря Наполеона – дипломата Луи Антуана Фовеле де Бурьена:
Наполеон не любил какие-либо игры, в особенности карты; но если он играл, то только в свою любимую игру vingt-Un (блэкджек), потому что она быстрее, чем многие другие, и потому что в ней было легче жульничать. Например, когда он получал карты, комбинация которых оказывалась плохой, он ничего не говорил, а клал их обратной стороной на стол и ждал, пока его оппонент не вытащит свою комбинацию. Если его оппонент доставал выигрышную комбинацию, то Бонапарт отбрасывал руку, не показывая её, и отказывался от своей ставки, заявляя о том, что ему надо срочно отлучиться по государственным делам.
Историю Наполеона и Жозефины давно романтизировали настолько, что она стала чуть ли не синонимична отношениям Ромео и Джульетты. Но…
Нужно отметить, что Жозефина де Богарне должна была отправиться на гильотину вслед за супругом Александром (дама была замужем). Но помог счастливый случай и знакомые, вызволившие женщину из тюрьмы. Благодаря привлекательной внешности дама быстро заполучила в любовники Поля Барраса – видного деятеля Великой французской революции.
Затем Жозефина блистала на парижских вечеринках (весьма фривольного характера) и продолжила такое времяпрепровождение даже после того, как стала женой Наполеона. До того доходили слухи, и он даже пригрозил жене разводом. Но хитрая женщина убеждала его, что всё это ложь и наветы завистников. Наполеон, будучи человеком неглупым, просто бежал от правды и не хотел признаваться самому себе, что слухи о загулах жены – это правда.
Даже после восхождения на престол Наполеон сохранил привычку совершать долгие прогулки в одиночестве. Об этом тоже есть упоминания в записках секретарей. Император облачался в нищенское тряпьё, клеил фальшивую бороду. Гуляя по Парижу, угощал людей выпивкой, чтобы из первых уст узнать, что о нём думает народ.
Но так ли это было на самом деле – доподлинно неизвестно. Ведь причины могли быть совершенно другими: неуверенность в себе, любопытство или любое другое желание, которым подвержены не только обычные люди, но и великие мира сего.
Опять же приближенные к монаршей особе люди – камердинеры, телохранители и другие неоднократно упоминали о любви императора к… щипкам. Но делал это он не от злости, а наоборот, когда получал хорошее известие. У приближённых даже имелась примета: если император от души пощипал за нос или щёки, то весь день будет пребывать в отличном настроении.
Однажды Наполеон подвергся нападению. И совершили его не враги на поле боя, а сотня кроликов. Очаровательных, но жутко голодных.
После подписания Тильзитского мира он предложил как-то ярко отметить это событие. К примеру, охотой. Подготовку поручил начальнику штаба Александру Бертье. Тот к заданию подошёл со всей ответственностью и запас объекты охоты – несколько сотен кроликов, разместив их до поры в клетки.
И вот дана отмашка. Охота началась. Но зверьки-то были ручные и понятия не имели, что после обретения свободы им надо мчаться от охотников во все лопатки. Наоборот, пушистики окружили людей, в том числе и Наполеона, а отдельные особенно добродушные и голодные экземпляры даже попытались вползти на руки.
Император впал в ужас и в панике бросился бежать от орды голодных кроликов. Успокоился, только укрывшись в карете и плотно затворив за собой дверцу. Поведением Бонапарт от души развеселил своих друзей, в том числе и организатора охоты Бертье.
Так что никогда не надо недооценивать противника, каким бы милым и пушистым он не казался. Даже если ты реформатор, полководец и герой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это ему сраные гейропейцы титул великий дали что ли.
Великие с позором не убегают с поля битвы.
Жулик, он однако.
Суворов наш, тот действительно Великий Полководец.
А так, пост малоинформативен. Понятно, что "заскоки" есть у любого живого человека, даже если он о них не знает. Ну и что?