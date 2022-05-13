Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой

Потом наступили 90-е и нулевые. Икарусы постепенно списывались, их надо было менять. С 2002 года на Ликинском автобусном заводе запустили производство 6212 - городской автобус с прицепом-гармошкой. Взяли за основу ЛиАЗ 5256, который начали выпускать ещё с 1996 года. Но двигатель этого автобуса был расположен сзади, а не под полом, как у Икаруса.

Но ЛиАЗ очень хотел превратиться в Икарус.