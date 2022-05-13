Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой

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В 1960-х годах в СССР хотели наладить выпуск серийных автобусов с прицепом-гармошкой, который бы существенно повысить общую вместимость.
И вот, в 1962 году, появился опытный образец этого городского автобуса ЛиАЗ-5Э-676. За его основу взяли серийный автобус ЗИЛ-158В. Двигатель его расположен впереди, поэтому прицеп-гармошка туда прямо-таки напрашивался.
Но этот прототип так и остался в единственном экземпляре, а дорабатывать его не стали, потому что на Ликинском заводе готовилась легенда - модель 677.
Но этот прототип так и остался в единственном экземпляре, а дорабатывать его не стали, потому что на Ликинском заводе готовилась легенда - модель 677.
Было разработано несколько дизайн-проектов "гармошки", которые были весьма похожи. Все их отличия заключались только в распределении дверей по длине автобуса. Кто-то предлагал оснастить прицеп-гармошку одним дверным проёмом, а на самом автобусе оставить только две двери. Кто-то предлагал и другие варианты.
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Но у уже вышедшего ЛиАЗа 677 была проблема, которую так и не решили - слабый восьмицилиндровый V-образный бензиновый двигатель от ЗиЛ мощностью всего 180 л.с. Если обычный автобус этот мотор кое-как тянул, то для "гармошки" нужен был двигатель мощностью в 25-300 л.с. Но такого двигателя попросту не было.
Если бы такой двигатель был в 60-х - 70-х, то скорее всего ЛиАЗ 677 с прицепом-гармошкой выглядел бы так
В итоге СССР стали закупать у Венгрии городские автобусы с гармошкой. Икарусы 280 были в стране вне конкуренции, они были единственные с прицепом-гармошкой. Икарусы так всем нравились, что от мысли сделать советский автобус-гармошку вовсе отказались.
Потом наступили 90-е и нулевые. Икарусы постепенно списывались, их надо было менять. С 2002 года на Ликинском автобусном заводе запустили производство 6212 - городской автобус с прицепом-гармошкой. Взяли за основу ЛиАЗ 5256, который начали выпускать ещё с 1996 года. Но двигатель этого автобуса был расположен сзади, а не под полом, как у Икаруса.
Но ЛиАЗ очень хотел превратиться в Икарус.
Но ЛиАЗ очень хотел превратиться в Икарус.
Забавно, что для отечественной "гармошки" двигателя так и не появилось. На ЛиАЗ 6212 ставили дизельные двигатели Caterpillar-3126 мощностью 300 л. с., а также газовые Cummins-CGe280.30 мощностью 250 л.с.
Удивительное в этом автобусе то, что у него ведущий задний мост, а не средний, как у Икаруса. То есть прицеп-гармошка толкает автобус!
Удивительное в этом автобусе то, что у него ведущий задний мост, а не средний, как у Икаруса. То есть прицеп-гармошка толкает автобус!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР автомобили интересное история транспорт факты
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