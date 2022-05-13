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Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой

Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой

Автор:
13 мая 2022 15:09
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   автомобили   интересное   история   транспорт   факты   
650
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В 1960-х годах в СССР хотели наладить выпуск серийных автобусов с прицепом-гармошкой, который бы существенно повысить общую вместимость.
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Но у уже вышедшего ЛиАЗа 677 была проблема, которую так и не решили - слабый восьмицилиндровый V-образный бензиновый двигатель от ЗиЛ мощностью всего 180 л.с. Если обычный автобус этот мотор кое-как тянул, то для "гармошки" нужен был двигатель мощностью в 25-300 л.с. Но такого двигателя попросту не было.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   автомобили   интересное   история   транспорт   факты   
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4  комментария
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14k
Анатолий Соколов 3 часа назад
а ещё у Икаруса задний мост ( который на прицепе ) был подруливающий - за счёт чего автобус спокойно вписывался в крутыые повороты на узких улочках, в отличие от Лиаза, который иногда вынужден поворачивать направо со второй полосы, что бы зад вошёл в поворот.
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Классно
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