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Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий

Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий

Автор:
14 мая 2022 16:52
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Герой   Д’Артаньян   гравюра   история   книга   описание   портрет   прототип   
1961
7

Видение этого, пожалуй, самого известного в мире гасконца у каждого своё: кто-то ориентируется на книжные иллюстрации, у других в воображении сразу рисуется образ неподражаемого Михаила Боярского. И хотя в «Трёх мушкетёрах» Дюма описывал множество реальных исторических фигур, с главным героем как раз и возникла проблема.

Точнее не совсем так: прототип персонажа действительно был: господин Шарль Ожье́ де Бац де Кастельмо́р, граф д’Артанья́н и кардиналу Мазарини служил, и всякие особые поручения для его высокопреосвященства выполнял. И мушкетёрами командовал. Но, видимо, граф так был занят заботой о своей родине, что попозировать для портрета времени не выделил. Или не захотел.


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А посему по мере роста интереса к персоне и произведению появилась утка: это якобы изображение д'Артаньяна на развороте первого издания книги «Мемуары господина д'Артаньяна» Гасьена де Куртиля. Книга вышла в свет спустя 27 лет после смерти великого гасконца.

Естественно, мемуары были плодом фантазии автора, поскольку граф был малограмотен. Нет, завитушку-подпись он мог поставить на бумаге. Или записку на пару строк выдать. Но чтобы подобное жизнеописание литературным языком – нет, не до грамоты ему было.

Книга была снабжена множеством других изображений в аналогичном стиле. Для наглядности повествования. Но это просто иллюстрация. Как, к примеру, и это:


Потом по Сети разнеслась новость, что обнаружился настоящий портрет д'Артаньяна.


На поверку оказалось, что искусствоведы,  что называется, притянули новость за уши для пиара частного музея. А в действительности на портрете нет ни имени, ни воинских регалий. Только некий мужчина, который может быть и не француз вовсе. С датой рождения самого графа точности нет: известно, что он появился на свет в промежутке с 1610 по 1620 год. А перевязь, к которой художник явно пытался привлечь внимание, была обычным элементом мужской моды того исторического отрезка. Да и качество выполнения портрета, мягко говоря, не будоражит воображение.


А вот у фрагмента картины знаменитого голландского художника Адама Франса ван дер Мейлена «Прибытие короля Людовика XIV в лагерь под Маастрихтом» шансы значительно выше. Художник – современник д'Артаньяна. И он  практически неотступно следовал за королём. И не мог не знать одного из известнейших героев того времени. К слову, д'Артаньян и был убит в сражения под Маастрихтом – поймал шальную пулю.


Доказательств явно больше, нежели в двух предыдущих случаях. Но есть ещё одно изображение. Точнее, просто гравюра под названием «Торжественный въезд в Париж короля Людовика XIV и королевы Марии Терезии в августе 1660 г.». Цель её создания была чисто практическая: кто какое место должен занимать в процессии, чтобы не создавать хаоса и суеты, а являть исключительно упорядоченную планомерность. На гравюре есть подписи, и этот персонаж тоже поименован. Но гравюра – есть гравюра. Лица и особенностей здесь особо не разглядеть. Но это хотя бы что-то.

А как вы считаете, на какой из картин и гравюр изображён действительно настоящий д'Артаньян?

Источник:

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Метки: Герой   Д’Артаньян   гравюра   история   книга   описание   портрет   прототип   
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9  комментариев
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1k
klklkl 3 часа назад
Да ну мало ли как он там выглядел? Дюма придумал чела на фоне более ранних рассказов, а чего уж наши придумали по мотивам Дюма.... Никто же не ставит в сомнение Ришелье - мощный государственный деятель на фоне кретина короля, тупых баб, да и эти 4 алкаша... А государство то само собой не работает....
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3k
VPJ Полчаса назад
В ох какой мазне глазунова, "гдето в какомто уголке" отображено настоящее ликообразное . Сафронас пытается копипастить морды, может и дойтет до ..
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436
mnekrasov 51 минуту назад
Дык это ж армянин на службе- Вартанян
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135
bonli 3 часа назад
до Дартаньяна взялись... скрепно..
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912
Сид 4 часа назад
Воображение рисует скорее Жерара Барре,чем Боярского,он пародия на Дартаньяна
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2k
cfhfwby 4 часа назад
Да не надо, он сейчас лысый, с облезлыми усами, с отвисшей губой и еле шепелявит, противно даже, да, еще он заезжает на бульвары.
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25k
Андрей Иванов 4 часа назад
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