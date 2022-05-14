Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий

А посему по мере роста интереса к персоне и произведению появилась утка: это якобы изображение д'Артаньяна на развороте первого издания книги «Мемуары господина д'Артаньяна» Гасьена де Куртиля. Книга вышла в свет спустя 27 лет после смерти великого гасконца.

Естественно, мемуары были плодом фантазии автора, поскольку граф был малограмотен. Нет, завитушку-подпись он мог поставить на бумаге. Или записку на пару строк выдать. Но чтобы подобное жизнеописание литературным языком – нет, не до грамоты ему было.

Книга была снабжена множеством других изображений в аналогичном стиле. Для наглядности повествования. Но это просто иллюстрация. Как, к примеру, и это: