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25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле

25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле

Автор:
14 мая 2022 12:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Великобритания   Уинстон Черчилль   знаменитости   интересно   история   познавательно   политика   факты   
1374
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Уинстон Черчилль - один из самых известных политических лидеров в истории. Даже те, кто не разбирается в исторических хитросплетениях, знают, что он курил сигары и любил армянский коньяк. Эти малоизвестные факты из биографии знаменитого британского премьер-министра заставят вас совсем по-новому увидеть эту историческую фигуру.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Уинстон Черчилль   знаменитости   интересно   история   познавательно   политика   факты   
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6  комментариев
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792
Егор 6 часов назад
Автор забыл упомянуть что в 1919 году Черчилль выразил свое отношение к использованию химического оружия:
«Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племен» и приказал применить иприт против восставших племен Месопотамии.
Совершенно не случайно, Адольф Гитлер многократно пересматривал американский биографический фильм 1935 года о Черчилле «Жизнь британского улана». На вопрос главы английского МИД графа Галифакса, чем ему так понравилась кинокартина, фюрер ответил:
«Это наглядное пособие по поведению представителей высшей расы».
Позже фильм был объявлен обязательным для просмотра рядовым и офицерским составом СС.
Организовал концлагеря в Африке
Организовал голод в Индии.
В общем разносторонне одаренный был мерзавец.
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265
Denis 8 минут назад
Вот хоть и сволочь был, но умный и проницательный гаденыш, чего только его выражение насчёт поляков стоит: " Настоящая гиена Европы!"
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672
Змей Горыныч 4 часа назад
ХЗ, но после Дюнкерка Черчилль не сдался Гитлеру. На что тот очень рассчитывал. История могла бы быть другой. Германии пришлось реально воевать на два фронта
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3k
Frank Borman 5 часов назад
Один из наихудших мразей, когда-либо прошедших через Даунинг стрит. По мразотности далеко превзошел и Бориску Джонсона, и Терезу Мэй, и даже Маргарет Татчер.
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1k
klklkl 6 часов назад
Ну не семейное имение же. Просто дом. Насколько мне не изменяет склероз - он же младший сын в семье герцога Марльборо? Потому титул ему не положен - но семейное имение же все таки нечто другое.
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5k
CruelAsm 6 часов назад
"Когда Уинстон Черчилль продал Чартвелл, свое семейное имение, Национальному благотворительному фонду, он потребовал, чтобы в «комфортной резиденции» всегда был мармеладный кот по имени Джок. Фонд удовлетворил эту просьбу. Текущий обитатель дома - Джок VII, шестимесячный котенок-спасатель. "

Насколько я разумею английское наречие, Черчилль потребовал, чтобы кот жил в комфортных условиях. A rescue kitten в данном случае означает "спасённый котёнок" или что-то в этом роде. Ну не "котёнок-спасатель" же, в самом деле.
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