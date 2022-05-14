25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле

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Уинстон Черчилль - один из самых известных политических лидеров в истории. Даже те, кто не разбирается в исторических хитросплетениях, знают, что он курил сигары и любил армянский коньяк. Эти малоизвестные факты из биографии знаменитого британского премьер-министра заставят вас совсем по-новому увидеть эту историческую фигуру.
Уинстон Черчилль потребовал, чтобы на похоронах его гроб перевезли через лондонский вокзал Ватерлоо, так как он хотел, чтобы будущий приглашенный президент Франции де Голль прошел с непокрытой головой под аркой Ватерлоо, которая ознаменовала победу Великобритании над Францией в битве при Ватерлоо.
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Фиш энд чипс - традиционная британская рыба с жареной картошкой - помогла выиграть Вторую мировую войну. Сэр Уинстон Черчилль считал эту удобную еду «хорошим компаньоном», и поэтому в Британии она стала единственным блюдом, которое не нормировали для поддержания морального духа. На передовой пароль и отзыв «фиш» и «чипс» были эффективным способом узнать, друг вы или враг.
Уинстон Черчилль чуть не погиб в автокатастрофе в Нью-Йорке 13 декабря 1931 года, когда он переходил Пятую авеню. Черчилль чуть не погиб под колесами машины, потому что смотрел в другую сторону: ведь в Соединенных Штатах движение правостороннее, а в Соединенном Королевстве — левостороннее.
Уинстон Черчилль, известный пристрастием к спиртному, обошел сухой закон во время посещения США, получив письмо от своего врача, прописавшего ему алкоголь для лечения после автомобильной аварии.
22-летний Джордж Вашингтон стал катализатором франко-индейской войны, которая в Европе стала «семилетней войной 1756–1763 годов». Уинстон Черчилль называл ее « настоящей Первой мировой войной», поскольку она охватила значительную часть европейского мира.
Планы государственных похорон Уинстона Черчилля приходилось несколько раз пересматривать, потому что Черчилль пережил нескольких предполагаемых почетных носильщиков своего гроба.
Уинстон Черчилль считается одним из отцов-основателей Европейского Союза. Черчилль призвал к созданию «Соединенных Штатов Европы», организованных демократическим путем, чтобы предотвратить войны в будущем. Он был движущей силой создания Совета Европы.
Историческая речь Уинстона Черчилля «Мы будем сражаться на пляжах» о возможном вторжении немцев в Британию не была услышана публикой до окончания Второй мировой войны.
Мама Уинстона Черчилля была «американской долларовой принцессой» из Бруклина, а на запястье у нее была татуировка змеи.
Король Греции Александр умер после укуса обезьяны, напавшей на его немецкую овчарку. Это значительно повлияло на историю Балкан, и Уинстон Черчилль позже писал: «Возможно, не будет преувеличением отметить, что четверть миллиона человек умерли от укуса этой обезьяны».
Когда Уинстон Черчилль продал Чартвелл, свое семейное имение, Национальному благотворительному фонду, он потребовал, чтобы в «комфортной резиденции» всегда был мармеладный кот по имени Джок. Фонд удовлетворил эту просьбу. Текущий обитатель дома - Джок VII, шестимесячный котенок-спасатель.
Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр пригрозил уйти в отставку всего за несколько месяцев до высадки в день «Д» из-за разногласий с Уинстоном Черчиллем по поводу того, как освобождать Францию.
Уинстон Черчилль хотел выйти в море с флотом и наблюдать за высадкой в день «Д» с военного судна "Белфаст". Многие безрезультатно пытались отговорить премьер-министра от опасной затеи, но смог это сделать только король Георг VI. Он заявил, что если Черчилль пойдет на военном судне к берегу Франции, то и он пойдет вместе с ним. В конце концов, Черчилль отступил.
Черчилль разработал дизайн комбинезона "сирена", мгновенно надеваемого поверх основной одежды. Комбинезоны этого дизайна впоследствии стали очень популярны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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«Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племен» и приказал применить иприт против восставших племен Месопотамии.
Совершенно не случайно, Адольф Гитлер многократно пересматривал американский биографический фильм 1935 года о Черчилле «Жизнь британского улана». На вопрос главы английского МИД графа Галифакса, чем ему так понравилась кинокартина, фюрер ответил:
«Это наглядное пособие по поведению представителей высшей расы».
Позже фильм был объявлен обязательным для просмотра рядовым и офицерским составом СС.
Организовал концлагеря в Африке
Организовал голод в Индии.
В общем разносторонне одаренный был мерзавец.
Насколько я разумею английское наречие, Черчилль потребовал, чтобы кот жил в комфортных условиях. A rescue kitten в данном случае означает "спасённый котёнок" или что-то в этом роде. Ну не "котёнок-спасатель" же, в самом деле.