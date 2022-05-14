25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле

Уинстон Черчилль хотел выйти в море с флотом и наблюдать за высадкой в день «Д» с военного судна "Белфаст". Многие безрезультатно пытались отговорить премьер-министра от опасной затеи, но смог это сделать только король Георг VI. Он заявил, что если Черчилль пойдет на военном судне к берегу Франции, то и он пойдет вместе с ним. В конце концов, Черчилль отступил.