FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Истории 5276 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Городские байки и легенды из СССР, которыми пугали взрослых и детей

Городские байки и легенды из СССР, которыми пугали взрослых и детей

Автор:
15 мая 2022 12:56
Сообщество : Истории
Метки: Городские мифы и легенды из СССР   Мурзилка   СССР   байки   ностальгия   страшилки для детей   чёрный воронок   
970
8

Городские легенды существовали, существуют и будут существовать во все времена. Одни уходят, появляются и будут появляться новые, пока остаются те, кто поверит в самую невероятную историю. Верили в них и в СССР.

Почему же акцент сделан на этой эпохе? Потому что даже по колоритным легендам того времени можно разглядеть советскую действительность, чувство юмора и общественные настроения.


И начнём с довольно забавной школьной байке о том, что где-то существует выпуск «Мурзилки», наполненный похабщиной. Нашлось немало тех, кто утверждал, что якобы видел запрещённый номер, который довольно быстро уничтожили. Городские легенды так живучи, потому что всегда находится тот, кто с пеной у рта будет доказывать, что он сам своими глазами видел или ту самую "Мурзилку", или торчащую из кресла в кинотеатре иголку и пр. Ну а против такого доказательства не попрёшь.

×
×

В качестве подтверждения, что журнал действительно был в руках, детишки цитировали фривольные загадки. Правда, вероятно, всё это был плод народного творчества, поскольку и взрослые веселили ими друг друга во время застолий. Примечательно, что споры о существовании этого номера идут до сих пор, вот только доказательств никто так и не смог предоставить.


Существовала и легенда о красной фотоплёнке. Ей пугали преимущественно девочек и женщин. Всё дело в том, что после съёмки на неё, человек якобы получался на фотографиях голым. Сплетни насчёт её появления были разными. Одни говорили, что мальчик взял плёнку у своего отца-разведчика и теперь использует в своих недобросовестных целях. Другие же твердили, что из-за границы прибыл спецагент. Правда, никто не уточнял, зачем чужеземцу снимки голых людей.

Разумеется, чаще подобным пугали мальчики, взяв в руки обычный фотоаппарат и пытаясь убедить одноклассниц и девочек со двора, что внутри именно та самая красная плёнка.

В 80-х постепенно начали появляться нелегальные видеосалоны. Вместе с ними и пошёл слушок о машинах-локаторах, выслеживавших любителей западного кино. Якобы, если электричество в вашем доме выключилось, значит, вас рассекретили, а вы, застигнутые паникой, даже не могли вытащить злополучную кассету с каким-нибудь «Кровавым спортом» и спрятать.

Детей пугали и тонированной «Волгой» с номером «ССД», расшифровывающимся как «смерть советским детям». Малышню якобы заманивали в «чёрный воронок» и увозили в неизвестном направлении. Наводили жуть и потенциальной встречей со злым иностранцем, который может угостить детей жвачкой или конфеткой с ядом, битым стеклом или лезвием внутри. Этакое эхо холодной войны. Любопытно, что за океаном был аналог этой городской легенды, только сладости с лезвиями там раздавали на Хэллоуин.

Во времена Афганской войны появилась байка про афганскую крысу. По легенде, щенок таксы, который ел всё подряд, но совсем не рос, загрыз девочку. После проверки милицией выяснилось, что это не собака, а здоровый грызун, привезённый из Афганистана, чтобы сеять панику среди граждан СССР.


Звучит жестоко. Хотя истории про бочку с квасом и змей в туалете звучат не сильно лучше. Про первую говорили, что кто-то видел, как бочка упала, а из неё вывалились опарыши и рука трупа. Конечно, в некоторых местах можно было встретить антисанитарию, но уж в квасе ничего подобного точно не плавало.

Что же касается змей, то по легенде они были ядовиты и могли на вас напасть во время сидения на унитазе. Откуда они взялись в канализации? Якобы некий иностранец смыл яйца, и теперь жуткие пресмыкающиеся там живут. Правда, больше эта байка подошла бы для Австралии с её фауной.

А какие интересные советские байки и городские легенды знаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Городские мифы и легенды из СССР   Мурзилка   СССР   байки   ностальгия   страшилки для детей   чёрный воронок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Дядюшка Ау 46 минут назад
Ну такая: при прохождении приписной комиссии в военкомате заставляют всех бегать по врачам в полностью обнаженном виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
noName 20 секунд назад
Какая это всё чушь, это я говорю вам как милионер сделавший первые деньги на ведре комаров, а потом на ведре золы! Вот сейчас сижу и смотрю мультик, на игре "волк и яйца"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
424
Антошка 3 минуты назад
Про Мурзилку не слышал вообще, хоть я и из 80-х.
А красная плёнка у нас в классе была у каждого, у кого был фотоаппарат. При вопросе: покажи снимки, отвечали как один - плёнка ОЧЕНЬ чувствительная, и засветилась.
Про выключение света для блокировки кассеты в видике фильм был, название не помню. Ловили то ли шпиона, то ли порнокассетчика (если кто помнит, напишите).
Про опарышей это правда. Дело было в каком-то захолустном городишке, где годами не мыли бочку. Случай еденичный, а раздули на всю страну. Квас из бочки, по моему мнению, был лучшим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Alex Killmore 3 минуты назад
Если набрать 1000 очков покажут мультик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
jonnyD 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Fat boy slim is * in a heaven 4 минуты назад
Страшный пустой дом в деревне - любого, кто захочет там переночевать, утром находили мертвым.
Видеокассета со страшным фильмом: все просмотревшие умирали.
"Ртутная антенна" позволяла принимать иностранные телеканалы, за что конечно покарает КГБ.
Есть японские электронные часы с телевизором (и правда были такие, но к немаленьким часам еще прилагался чемоданчик для приема тв, почти как в "ералаше")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Timka 9 минут назад
Про гигантских крыс в метро забыли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
jonnyD 11 минут назад
О квасе .. коротко , но по делу ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Полчаса назад
ууу.. сразу пионерлагерь вспомнил, вот где рассадник жутчайших историх был.. классика - "пиковая дама".. ну и потом начиналось, "а мне знакомый рассказывал, а мне троюродная тётка дядьки" итд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей 38 минут назад
А метровые крысы в метро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои
15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои
"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал пользователей Сети
"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал...
Набирающие популярность в сообществах
ОтфотошопЬте меня, пожалуйста
ОтфотошопЬте меня, пожалуйста
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Золушка - путана, красная шапочка - каннибал: подлинный смысл русских сказок (10 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Популярные теги
#Юмор#факты#Ватермарк#Жизнь#автомобили#Приколы#Украина#Еда#сарказм#Реакция
#фото#картинки#интересно#животные#забавно#подборка#gif#истории#фотографии#Россия
#история#прикол#люди#СССР#кино#интересное#дети#комментарии#автомир#страна
Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Что на самом деле значат эти эмблемы: секреты автомобильных логотипов Кодекс чести советских дворовых хулиганов Кодекс чести советских дворовых хулиганов Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю 15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях 15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на... Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы? Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы? Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР

На что жалуетесь?

Вернуться