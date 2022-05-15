Городские байки и легенды из СССР, которыми пугали взрослых и детей

Почему же акцент сделан на этой эпохе? Потому что даже по колоритным легендам того времени можно разглядеть советскую действительность, чувство юмора и общественные настроения.

И начнём с довольно забавной школьной байке о том, что где-то существует выпуск «Мурзилки», наполненный похабщиной. Нашлось немало тех, кто утверждал, что якобы видел запрещённый номер, который довольно быстро уничтожили. Городские легенды так живучи, потому что всегда находится тот, кто с пеной у рта будет доказывать, что он сам своими глазами видел или ту самую "Мурзилку", или торчащую из кресла в кинотеатре иголку и пр. Ну а против такого доказательства не попрёшь.