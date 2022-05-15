Городские байки и легенды из СССР, которыми пугали взрослых и детей

Городские легенды существовали, существуют и будут существовать во все времена. Одни уходят, появляются и будут появляться новые, пока остаются те, кто поверит в самую невероятную историю. Верили в них и в СССР.
Почему же акцент сделан на этой эпохе? Потому что даже по колоритным легендам того времени можно разглядеть советскую действительность, чувство юмора и общественные настроения.
И начнём с довольно забавной школьной байке о том, что где-то существует выпуск «Мурзилки», наполненный похабщиной. Нашлось немало тех, кто утверждал, что якобы видел запрещённый номер, который довольно быстро уничтожили. Городские легенды так живучи, потому что всегда находится тот, кто с пеной у рта будет доказывать, что он сам своими глазами видел или ту самую "Мурзилку", или торчащую из кресла в кинотеатре иголку и пр. Ну а против такого доказательства не попрёшь.
В качестве подтверждения, что журнал действительно был в руках, детишки цитировали фривольные загадки. Правда, вероятно, всё это был плод народного творчества, поскольку и взрослые веселили ими друг друга во время застолий. Примечательно, что споры о существовании этого номера идут до сих пор, вот только доказательств никто так и не смог предоставить.
Существовала и легенда о красной фотоплёнке. Ей пугали преимущественно девочек и женщин. Всё дело в том, что после съёмки на неё, человек якобы получался на фотографиях голым. Сплетни насчёт её появления были разными. Одни говорили, что мальчик взял плёнку у своего отца-разведчика и теперь использует в своих недобросовестных целях. Другие же твердили, что из-за границы прибыл спецагент. Правда, никто не уточнял, зачем чужеземцу снимки голых людей.
Разумеется, чаще подобным пугали мальчики, взяв в руки обычный фотоаппарат и пытаясь убедить одноклассниц и девочек со двора, что внутри именно та самая красная плёнка.
В 80-х постепенно начали появляться нелегальные видеосалоны. Вместе с ними и пошёл слушок о машинах-локаторах, выслеживавших любителей западного кино. Якобы, если электричество в вашем доме выключилось, значит, вас рассекретили, а вы, застигнутые паникой, даже не могли вытащить злополучную кассету с каким-нибудь «Кровавым спортом» и спрятать.
Детей пугали и тонированной «Волгой» с номером «ССД», расшифровывающимся как «смерть советским детям». Малышню якобы заманивали в «чёрный воронок» и увозили в неизвестном направлении. Наводили жуть и потенциальной встречей со злым иностранцем, который может угостить детей жвачкой или конфеткой с ядом, битым стеклом или лезвием внутри. Этакое эхо холодной войны. Любопытно, что за океаном был аналог этой городской легенды, только сладости с лезвиями там раздавали на Хэллоуин.
Во времена Афганской войны появилась байка про афганскую крысу. По легенде, щенок таксы, который ел всё подряд, но совсем не рос, загрыз девочку. После проверки милицией выяснилось, что это не собака, а здоровый грызун, привезённый из Афганистана, чтобы сеять панику среди граждан СССР.
Звучит жестоко. Хотя истории про бочку с квасом и змей в туалете звучат не сильно лучше. Про первую говорили, что кто-то видел, как бочка упала, а из неё вывалились опарыши и рука трупа. Конечно, в некоторых местах можно было встретить антисанитарию, но уж в квасе ничего подобного точно не плавало.
Что же касается змей, то по легенде они были ядовиты и могли на вас напасть во время сидения на унитазе. Откуда они взялись в канализации? Якобы некий иностранец смыл яйца, и теперь жуткие пресмыкающиеся там живут. Правда, больше эта байка подошла бы для Австралии с её фауной.
А какие интересные советские байки и городские легенды знаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А красная плёнка у нас в классе была у каждого, у кого был фотоаппарат. При вопросе: покажи снимки, отвечали как один - плёнка ОЧЕНЬ чувствительная, и засветилась.
Про выключение света для блокировки кассеты в видике фильм был, название не помню. Ловили то ли шпиона, то ли порнокассетчика (если кто помнит, напишите).
Про опарышей это правда. Дело было в каком-то захолустном городишке, где годами не мыли бочку. Случай еденичный, а раздули на всю страну. Квас из бочки, по моему мнению, был лучшим!
Видеокассета со страшным фильмом: все просмотревшие умирали.
"Ртутная антенна" позволяла принимать иностранные телеканалы, за что конечно покарает КГБ.
Есть японские электронные часы с телевизором (и правда были такие, но к немаленьким часам еще прилагался чемоданчик для приема тв, почти как в "ералаше")