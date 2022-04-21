15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях

1050
16
Предметами быта СССР пользуются до сих пор во многих квартирах. А зачем избавляться от добротно сделанного чайника или мясорубки? Давайте посмотрим на утварь и раритетные вещи, о которых когда-то мечтали жители Союза.
×
×
А у вас есть любимые вещи ушедшей эпохи?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- 15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой
- 15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию
- Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР
- Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени
Метки: Предметы быта СССР быт вещи ссср ностальгия эпоха
25
Понравилось25
Новости партнёров
Зингер, конечно, лучше. Но...
Винтажную люстру можно уже доставать.