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15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях

15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях (16 фото)

Автор:
21 апреля 2022 17:08
Сообщество : СССР
Метки: Предметы быта   СССР   быт   вещи ссср   ностальгия   эпоха   
1050
16

Предметами быта СССР пользуются до сих пор во многих квартирах. А зачем избавляться от добротно сделанного чайника или мясорубки? Давайте посмотрим на утварь и раритетные вещи, о которых когда-то мечтали жители Союза.

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А у вас есть любимые вещи ушедшей эпохи?


Источник:

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Метки: Предметы быта   СССР   быт   вещи ссср   ностальгия   эпоха   
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4  комментария
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21k
hebpat Полчаса назад
совком до сих пор пользуемся
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9k
Izrin Maria Минуту назад
Подольская машинка с ножным приводом без зигзага - для вышивки и тонкого шитья.
Зингер, конечно, лучше. Но...
Винтажную люстру можно уже доставать.
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22k
Matrosskin 20 минут назад
Разновесы то чем вам не угодили ? В лабораториях ими до сих пор пользуются
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27k
Vazari 24 минуты назад
Антенна была прикольная. При вращении диска на передней панели, "уши" из металлической ленты выдвигались больше чем на метр. Помню, как-то чемпионат по футболу шел, так эту антенну пришлось распять за уши в коридоре, чтобы хоть как-то досмотреть.
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