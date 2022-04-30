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Кодекс чести советских дворовых хулиганов

Кодекс чести советских дворовых хулиганов

Автор:
30 апреля 2022 10:27
Сообщество : СССР
Метки: Двор   СССР   кодекс   ностальгия   парень   поведение   правило   хулиган   
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Хотя образ СССР максимально ретушируется, чтобы сделать ту эпоху ностальгически-прекрасной в глазах современной молодёжи, всё же проблемы с поведением были и в те времена. Об этом написано в книгах. Да и в фильмах есть довольно яркие образы хулиганов. Правда, тоже несколько облагороженные. Почему мальчишки выбирали такой кодекс поведения?

Сейчас слово «хулиган» даже приобрело смысл юридического термина. А в общем понимании под ним подразумевается человек, грубо нарушающий общественный порядок.

Представители старшего поколения хорошо помнят лохматых небрежно одетых мальчишек, которые толпились  у подъезда, шумели, заплёвывали всё шелухой от семечек, курили за гаражами, бренчали на гитаре. Безусловно, законопослушных граждан злило такое поведение, и иногда даже для того, чтобы угомонить шумных подростков, приходилось вызывать наряд милиции.


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Но гопниками в широком смысле они не были. А нормы кодекса чести благородных хулиганов начинали постигать ещё с детского сада. Причина? Она простая, как и сегодня: самоутверждение. И, естественно, оглядка на вкусовые предпочтения прекрасных дам, хоть они на тот момент и восседали рядом на горшках. Но ведь в будущем у плохиша больше шансов, что его выберет принцесса, нежели у ботаника, который выходит из дома только чтобы пойти в школу.


«Три мушкетёра», «Зорро», «Робин Гуд», «Фанфан-тюльпан» – эти и другие подобные фильмы советские подростки смотрели с упоением. Имелись реалистичные описания дуэлей и в книгах. И их, конечно, хотелось реализовать и в действительности. Пусть и в упрощённом виде.

Место встречи «дуэлянтов» было одним и тем же: гаражи. Вокруг собиралась толпа наблюдателей, но в драку они не ввязывались и никому из участников не помогали. Малышня дралась до того момента, пока кто-то не заревёт, а парни постарше до первой крови. Иногда поединщики могли после «боя» поговорить, забыть прежние обиды и закрепить дружбу посиделками с пивом.

Жаловаться взрослым было категорически запрещено. Нытиков и слабаков бойкотировали, исключая из компании.


В соответствии с кодексом чести, ни один уважающий себя хулиган не нападал на другого, если тот был в компании девушки. Конечно, бывали и исключения, но никаких бонусов такие «бойцы» себе не зарабатывали в глазах дворовых банд. Скорее, наоборот.

Ухаживать можно было строго за девушками из своего района. Замеченного на чужой территории Ромео могли осмеять, довольно злобно и едко. В зависимости от реакции дело могло обернуться и потасовкой.


Любимую девушку нужно было всячески оберегать и защищать. Помогать следовало и друзьям. В обратном случае можно было получить презрительное прозвище типа полицая или предателя и попасть в игнор со стороны компании. Кстати, девушек в разборки втягивать было запрещено, как и оскорблять. Если представитель «не нашего района» провожал даму сердца до подъезда, его не трогали. А на обратном пути могли уже и предъявить всё, что считали нужным.


Естественно, не все хулиганы были благородными. Во все времена была и гопота, которая обижала малышню, отбирала у детей деньги. Но за это могли спросить.

Кстати, отношение к девушкам, которые употребляли спиртные напитки, курили, вели распущенный образ жизни, было другим – негативным. С ними, конечно, парни могли гулять, но потом могли и обозвать проституткой. Но за слова следовало отвечать: если юноша заявлял такое, нужно было подтвердить свои слова. А в обратном случае могло и прилететь за бездоказательные обвинения.


Наркоманов, которых, впрочем, были единицы, презирали. К дружбе и любви относились очень серьёзно. И зачастую парень даже уходил в сторону, если возникал любовный треугольник, и на девочку, которая ему нравилась, обращал внимание и его друг.

Хулиганы прошлого сегодня в основной массе достойные, серьёзные, солидные и состоявшиеся люди, которые с улыбкой и ностальгией вспоминают свою юность, сетуя, что нынешнее поколение вопросам чести уделяет гораздо меньше внимания.

А кем вы были в юности – хулиганом или ботаном?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Двор   СССР   кодекс   ностальгия   парень   поведение   правило   хулиган   
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9  комментариев
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2k
cfhfwby Час назад
Детский понос, где правды не более 30 %. Но и за это уже можно поставить плюс-за интерес.
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924
КАКАнгел 8 минут назад
Глупости это всё . кто сильнее тот и прав. все эти якобы кодексы были только в голове и только до того момента пока они выгодны для собственного самоуспокоения - что типа ты не конченая мразь. и есть мрази еще более мразевые. но в любую секунду от этих принципов все легко отходили или находили лазейки и поводы нарушить.
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1k
Monher 11 минут назад
Дрались за школой! После уроков
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1k
Froll 11 минут назад
Встречался с девчонкой с "вражеской территории",когда провожал не трогали,потом огребал не раз.А вот когда налёты были на наш район,всем было пофиг с девушкой ты или нет.Били сразу.При чём 30 человек на одного и каждому хочется ударить.Начало 90-х.
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6k
Mowgley Полчаса назад
В школе долгое время провожал до подъезда девочку из другого квартала.
Никто из ее квартала ни разу не говорил ни слова и не делал ни одного движения в нашу сторону. Но только за ней закрывалась дверь подъезда - вот тогда надо было резко уносить ноги
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3k
Frank Borman 36 минут назад
Какой кодекс чести может быть у шпаны? В 70-80е была уголовная романтика - пели блатные песни под гитару, освободившиеся сидельцы в татуировкав были авторитетами у пацанов, мат и алкоголь считались нормой. Ну и дожили - в начале 90х ОПГ появились, как грибы, по всей стране. Все эти мафиозные братки, откуда они взялись, с Луны свалились? А они из позднего СССР, это все бывшая шпана,которые повзрослели, накачали мускулы и вооружились.
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1k
Мудрый 49 минут назад
За свой базар отвечали))) Сейчас время интернета, где каждый может говорить что хочет и ему за это ничего не будет.
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10k
Мистер Фикс 51 минуту назад
Касалось это только своих.
Если ты схватывался с чужаком из соседнего района, или был махач квартал на квартал - там никакой романтики. Дубасили все всех без разбора.
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