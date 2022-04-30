Кодекс чести советских дворовых хулиганов

Хотя образ СССР максимально ретушируется, чтобы сделать ту эпоху ностальгически-прекрасной в глазах современной молодёжи, всё же проблемы с поведением были и в те времена. Об этом написано в книгах. Да и в фильмах есть довольно яркие образы хулиганов. Правда, тоже несколько облагороженные. Почему мальчишки выбирали такой кодекс поведения?
Сейчас слово «хулиган» даже приобрело смысл юридического термина. А в общем понимании под ним подразумевается человек, грубо нарушающий общественный порядок.
Представители старшего поколения хорошо помнят лохматых небрежно одетых мальчишек, которые толпились у подъезда, шумели, заплёвывали всё шелухой от семечек, курили за гаражами, бренчали на гитаре. Безусловно, законопослушных граждан злило такое поведение, и иногда даже для того, чтобы угомонить шумных подростков, приходилось вызывать наряд милиции.
Но гопниками в широком смысле они не были. А нормы кодекса чести благородных хулиганов начинали постигать ещё с детского сада. Причина? Она простая, как и сегодня: самоутверждение. И, естественно, оглядка на вкусовые предпочтения прекрасных дам, хоть они на тот момент и восседали рядом на горшках. Но ведь в будущем у плохиша больше шансов, что его выберет принцесса, нежели у ботаника, который выходит из дома только чтобы пойти в школу.
«Три мушкетёра», «Зорро», «Робин Гуд», «Фанфан-тюльпан» – эти и другие подобные фильмы советские подростки смотрели с упоением. Имелись реалистичные описания дуэлей и в книгах. И их, конечно, хотелось реализовать и в действительности. Пусть и в упрощённом виде.
Место встречи «дуэлянтов» было одним и тем же: гаражи. Вокруг собиралась толпа наблюдателей, но в драку они не ввязывались и никому из участников не помогали. Малышня дралась до того момента, пока кто-то не заревёт, а парни постарше до первой крови. Иногда поединщики могли после «боя» поговорить, забыть прежние обиды и закрепить дружбу посиделками с пивом.
Жаловаться взрослым было категорически запрещено. Нытиков и слабаков бойкотировали, исключая из компании.
В соответствии с кодексом чести, ни один уважающий себя хулиган не нападал на другого, если тот был в компании девушки. Конечно, бывали и исключения, но никаких бонусов такие «бойцы» себе не зарабатывали в глазах дворовых банд. Скорее, наоборот.
Ухаживать можно было строго за девушками из своего района. Замеченного на чужой территории Ромео могли осмеять, довольно злобно и едко. В зависимости от реакции дело могло обернуться и потасовкой.
Любимую девушку нужно было всячески оберегать и защищать. Помогать следовало и друзьям. В обратном случае можно было получить презрительное прозвище типа полицая или предателя и попасть в игнор со стороны компании. Кстати, девушек в разборки втягивать было запрещено, как и оскорблять. Если представитель «не нашего района» провожал даму сердца до подъезда, его не трогали. А на обратном пути могли уже и предъявить всё, что считали нужным.
Естественно, не все хулиганы были благородными. Во все времена была и гопота, которая обижала малышню, отбирала у детей деньги. Но за это могли спросить.
Кстати, отношение к девушкам, которые употребляли спиртные напитки, курили, вели распущенный образ жизни, было другим – негативным. С ними, конечно, парни могли гулять, но потом могли и обозвать проституткой. Но за слова следовало отвечать: если юноша заявлял такое, нужно было подтвердить свои слова. А в обратном случае могло и прилететь за бездоказательные обвинения.
Наркоманов, которых, впрочем, были единицы, презирали. К дружбе и любви относились очень серьёзно. И зачастую парень даже уходил в сторону, если возникал любовный треугольник, и на девочку, которая ему нравилась, обращал внимание и его друг.
Хулиганы прошлого сегодня в основной массе достойные, серьёзные, солидные и состоявшиеся люди, которые с улыбкой и ностальгией вспоминают свою юность, сетуя, что нынешнее поколение вопросам чести уделяет гораздо меньше внимания.
А кем вы были в юности – хулиганом или ботаном?
Источник:
АНТИФИШКИ
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