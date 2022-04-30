Кодекс чести советских дворовых хулиганов

«Три мушкетёра», «Зорро», «Робин Гуд», «Фанфан-тюльпан» – эти и другие подобные фильмы советские подростки смотрели с упоением. Имелись реалистичные описания дуэлей и в книгах. И их, конечно, хотелось реализовать и в действительности. Пусть и в упрощённом виде.

Место встречи «дуэлянтов» было одним и тем же: гаражи. Вокруг собиралась толпа наблюдателей, но в драку они не ввязывались и никому из участников не помогали. Малышня дралась до того момента, пока кто-то не заревёт, а парни постарше до первой крови. Иногда поединщики могли после «боя» поговорить, забыть прежние обиды и закрепить дружбу посиделками с пивом.

Жаловаться взрослым было категорически запрещено. Нытиков и слабаков бойкотировали, исключая из компании.