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Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР

Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР (8 фото)

Автор:
05 апреля 2022 21:49
Сообщество : Истории
Метки: СССР   Счастливый билет   ностальгия   приметы   студенты   суеверия   
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Приметы существовали всегда, правда, с годами их становилось всё больше, а веры в них меньше. Часть из них появилась во времена СССР и продолжает жить до сих пор. Но какие?

Одна из самых распространенных посвящена «счастливому» билетику, который надо было съесть. Наверняка, все помнят, как отрывая талончик, мы складывали три левые и правые цифры. Ведь если сумма совпадала, значит, счастье должно ходить за вами по пятам.

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Почему она появилась? Вероятно, из-за стремления граждан к гармонии и точности. Если уж счастье не бежало к вам на встречу, то моральное удовольствие от равенства сумм получить можно было.


Хватало и весьма забавных суеверий. Например, одежду перед починкой нужно с себя снимать, чтобы не «зашить» память. А надетую наизнанку вещь нужно было бросить на пол и как следует потоптать, чтобы где-нибудь не оказаться битым.

Или забавная примета, согласно которой, если наступить на ногу человеку, стоит ждать неминуемую ссору. Чтобы её избежать, надо ответить тем же. Правда, если действие было произведено, например, правой ногой на ту же правую конечность, перемирия ждать не стоит.

К слову, примерно похожее суеверие существовало давно. Его суть заключалась в том, что наступивший вам на ногу человек будет мешать на пути к своей цели.


Большинство примет, дошедших до сегодняшних дней, касаются студентов, до сих пор верящих, что получить заветное «отлично» можно и без заучивания конспектов. Например, сон на учебниках вместо подушки, якобы откладывал знания в голову навсегда.

Увеличить шанс на пятерку могли также пять копеек в обуви и  махание зачеткой в окно с призывом удачи. Ну и, конечно, не стоило мыть перед экзаменом голову, чтобы не вымыть оттуда все знания (если они там были).

Каждый хоть раз в жизни слышал предложение «присесть на дорожку», чтобы поездка выдалась хорошей и без проблем. По крайней мере, это практично, ведь можно успокоить нервы и подумать, не забыли ли вы что-либо. К слову, похожая примета существовала и на Руси. Согласно ей, если быстро уехать из дома, то за вами «увяжется» домовой, а так, вы его обманите, будто остались дома.

Бывает, что старые приметы начинают пересекаться с современными рациональными опасениями. Так, считалось, что наступать на колодец, хранящий в себе основу жизни (воду) нельзя, чтобы не притянуть к себе неприятности.


Теперь колодцы в городах – большая редкость, однако появились металлические люки. В СССР появилась примета, согласно которой наступать на них нельзя, иначе человека будет поджидать очень серьезная беда, вплоть до смерти близкого или жёсткого избиения.

А верите ли в какие-либо приметы, дошедшие до наших дней с советских времён?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Счастливый билет   ностальгия   приметы   студенты   суеверия   
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10  комментариев
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6k
Invertor 54 минуты назад
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Pingvinjer 52 секунды назад
Однажды наступив на люк провалился в него наполовину. Поэтому советую от них подальше.
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27k
Aqueronte Минуту назад
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309
Rom 7 минут назад
Теперь колодцы в городах - большая редкость? А где ты живешь......? Мозги у тебя редкость
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14k
Алексей 7 минут назад
Люки, уложенные криво, частенько проворачивались вокруг оси, если наступить.
А студенческие приметы - здоровый юношеский фольклор, помноженный на желание халявы
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3k
Veprь Макар 11 минут назад
Если уезжали далеко и надолго на "дорожку присаживались" обязательно. А сколько скушал билетов..., но счастье прошло мимо...
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14k
Sergej Lehr Полчаса назад
Нельзя переступать через ноги, иначе не вырастешь. До сих пор в это верю...
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27k
Григорий Полчаса назад
Присесть на дорожку очень полезная вещь. Я своих иногда по 2 минуты сидеть заставляю. Вспоминаешь все вещи, что должен взять с собой, а список большой - трусы, носки, подарки, документы, билеты, ключи, телефоны, зарядки... Самая полезная из примет.
А еще надо посмотреть на себя в зеркало если ты вышел из дома и вдруг вернулся - тоже полезно. Глядишь на себя, а ты растрепанный как воробей, поволновался, что-то забыл и потому вернулся. Успокаиваешься, выдыхаешь, приглаживаешь волосы и вот уже лучше.
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1k
Copycat Полчаса назад
не зашивать одежду на себе - тоже рационально, как минимум можно себя уколоть иглой и это почти всегда не удобно
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4k
bumtester 44 минуты назад
а как же чертовы ворота?
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Антибиотик
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