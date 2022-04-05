Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР

Почему она появилась? Вероятно, из-за стремления граждан к гармонии и точности. Если уж счастье не бежало к вам на встречу, то моральное удовольствие от равенства сумм получить можно было.

Хватало и весьма забавных суеверий. Например, одежду перед починкой нужно с себя снимать, чтобы не «зашить» память. А надетую наизнанку вещь нужно было бросить на пол и как следует потоптать, чтобы где-нибудь не оказаться битым.