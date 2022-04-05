Забавные и странные приметы, дошедшие со времен СССР

Приметы существовали всегда, правда, с годами их становилось всё больше, а веры в них меньше. Часть из них появилась во времена СССР и продолжает жить до сих пор. Но какие?
Одна из самых распространенных посвящена «счастливому» билетику, который надо было съесть. Наверняка, все помнят, как отрывая талончик, мы складывали три левые и правые цифры. Ведь если сумма совпадала, значит, счастье должно ходить за вами по пятам.
Почему она появилась? Вероятно, из-за стремления граждан к гармонии и точности. Если уж счастье не бежало к вам на встречу, то моральное удовольствие от равенства сумм получить можно было.
Хватало и весьма забавных суеверий. Например, одежду перед починкой нужно с себя снимать, чтобы не «зашить» память. А надетую наизнанку вещь нужно было бросить на пол и как следует потоптать, чтобы где-нибудь не оказаться битым.
Или забавная примета, согласно которой, если наступить на ногу человеку, стоит ждать неминуемую ссору. Чтобы её избежать, надо ответить тем же. Правда, если действие было произведено, например, правой ногой на ту же правую конечность, перемирия ждать не стоит.
К слову, примерно похожее суеверие существовало давно. Его суть заключалась в том, что наступивший вам на ногу человек будет мешать на пути к своей цели.
Большинство примет, дошедших до сегодняшних дней, касаются студентов, до сих пор верящих, что получить заветное «отлично» можно и без заучивания конспектов. Например, сон на учебниках вместо подушки, якобы откладывал знания в голову навсегда.
Увеличить шанс на пятерку могли также пять копеек в обуви и махание зачеткой в окно с призывом удачи. Ну и, конечно, не стоило мыть перед экзаменом голову, чтобы не вымыть оттуда все знания (если они там были).
Каждый хоть раз в жизни слышал предложение «присесть на дорожку», чтобы поездка выдалась хорошей и без проблем. По крайней мере, это практично, ведь можно успокоить нервы и подумать, не забыли ли вы что-либо. К слову, похожая примета существовала и на Руси. Согласно ей, если быстро уехать из дома, то за вами «увяжется» домовой, а так, вы его обманите, будто остались дома.
Бывает, что старые приметы начинают пересекаться с современными рациональными опасениями. Так, считалось, что наступать на колодец, хранящий в себе основу жизни (воду) нельзя, чтобы не притянуть к себе неприятности.
Теперь колодцы в городах – большая редкость, однако появились металлические люки. В СССР появилась примета, согласно которой наступать на них нельзя, иначе человека будет поджидать очень серьезная беда, вплоть до смерти близкого или жёсткого избиения.
А верите ли в какие-либо приметы, дошедшие до наших дней с советских времён?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А студенческие приметы - здоровый юношеский фольклор, помноженный на желание халявы
А еще надо посмотреть на себя в зеркало если ты вышел из дома и вдруг вернулся - тоже полезно. Глядишь на себя, а ты растрепанный как воробей, поволновался, что-то забыл и потому вернулся. Успокаиваешься, выдыхаешь, приглаживаешь волосы и вот уже лучше.