Силовики из ФСБ задержали террориста, готовившего нападение в Сочи на 9 мая

Гражданин 1991 года рождения. По его же словам: «сторонник нацизма» - он планировал устроить кровавое месиво в торговом центре. У него изъяли гранату Ф-1 и револьвер с патронами.

На допросе этот хилый 30-летний «мужчинка» шепелявит о том, как он устроил бы теракт и что он хотел сделать. Совершенно никакой, просто 0.

Но именно такие поехавшие ни с того ни с сего и нападают на беззащитных людей. То ли хотят выместить на них какие-то свои обиды, то ли просто больные дегенераты.

Будет очень хорошо, если он пройдёт психиатрическую экспертизу и будет признан полностью вменяемым. Тогда не отсидится в лечебнице, а получит срок по всей строгости закона.