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Силовики из ФСБ задержали террориста, готовившего нападение в Сочи на 9 мая

Силовики из ФСБ задержали террориста, готовившего нападение в Сочи на 9 мая

Автор:
13 мая 2022 15:01
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   задержание   силовики   срок   торговый центр   фсб   
995
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Он хотел устроить бойню в одном из торгово-развлекательных центров.

Гражданин 1991 года рождения. По его же словам: «сторонник нацизма» - он планировал устроить кровавое месиво в торговом центре. У него изъяли гранату Ф-1 и револьвер с патронами.

На допросе этот хилый 30-летний «мужчинка» шепелявит о том, как он устроил бы теракт и что он хотел сделать. Совершенно никакой, просто 0.

Но именно такие поехавшие ни с того ни с сего и нападают на беззащитных людей. То ли хотят выместить на них какие-то свои обиды, то ли просто больные дегенераты.

Будет очень хорошо, если он пройдёт психиатрическую экспертизу и будет признан полностью вменяемым. Тогда не отсидится в лечебнице, а получит срок по всей строгости закона.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   задержание   силовики   срок   торговый центр   фсб   
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16  комментариев
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80
PsyDoza Frankenschpökel 3 часа назад
Недоумок обыкновенный - 1 шт.
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−20
nonstandard 22 минуты назад
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6k
ишты 24 минуты назад
Картина ясная - придурок! Одной гранатой и 12 патронами хотел убить больше 50 человек? Но тут два пути - или типчик обычный шизик, или это какой-то неумелый или нелепый фейк. Но в любом случае огласка тут не нужна. Если это дурак, то не нужно называть это терроризмом (т.к. это мания больного), если это фейк - нужно наказать глупого сценариста, т.к несуразностей и вопросов больше чем ответов.
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19k
The Dude 46 минут назад

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711
Мой лучший друг 55 минут назад
И какое мудачье ставит дизлайки.. Прочитав заголовок уже адекватный человек поддержит данный пост.
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Движение Колумбайн? Чего епта? Сами придумали чтоли?
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
5 минусов ? интересно что не понравилось ?
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1k
Елена 2 часа назад
Нет, просто идиот. Я думала, действительно террорист. Обыкновенный дебил. Из револьвера 1000! Целую тысячу! Ну хоть автомат бы приготовил! Хотя, невозможно как ни крутись. В психушке отсидится.
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156
bonli 2 часа назад
а "майн кампф" и портрет гитлера с зеленым париком нашли?
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85
skazz bonli Час назад
Еще нужны вопросы "Вы против Путина?", "Вы не жалели бы детей?", "Вы сейчас понимаете что сделали ошибку?"))) Хуже российских сериалов, честно))
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156
bonli skazz Час назад
закусывай!
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3k
Babangdida 3 часа назад
Морду показать, лицо выпустить! И пусть сам потом о сохранности своей шкуры заботится.
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6k
ZORRO 3 часа назад
свежо преданье - .... ....
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68k
Доктор Джонс 3 часа назад
А что лицо замазали? Страна должна знать своих "хероев"...
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August

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