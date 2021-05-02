45 главных достопримечательностей Ярославля

Ярославский музей-заповедник

Один из самых крупных музеев в стране. Его объекты представляют историю, культуру и архитектуру области. Основные экспозиции расположены на территории Спасо-Преображенского монастыря. В распоряжении фонда музея более 350 000 экспонатов, составляющих коллекции оружия, изразцов, редких книг и др. Наиболее впечатляющей является архитектурная коллекция, представленная сохранившимися постройками древнерусского зодчества.

Река Волга

Виды Волги и Ярославля запечатлел в своих полотнах художник Иван Белоногов. Красоту пейзажей знаменитой русской реки можно оценить своими глазами на водной прогулке. В сезон навигации такие услуги предлагают речные трамвайчики. Для туристов разработаны разнообразные маршруты, особенно популярен рейс до Толгского монастыря. На берегах Волги в черте города есть пляжи с золотистым песком. Много мест для отдыха с палатками.

Волжская набережная

Одно из любимых мест горожан и гостей города. На нижнем ярусе – прогулочная зона, есть прокат роликов и велосипедов, торговые точки. В темное время суток можно посмотреть светомузыкальное шоу на фонтанах. С верхнего яруса хорошо осматривать достопримечательности – Ильинскую церковь, Митрополичьи палаты, дом Болконского. Волжская набережная соединяется с Которосльной набережной – более тихой и уютной.

Парк на Стрелке

Расположен в месте слияния рек Которосль и Волга. Из парка открываются прекрасные виды на Даманский остров, речные пейзажи и купола церквей. Работают аттракционы и прокат велосипедов. Ландшафтный парк состоит из двух частей. Верхняя его часть является историческим началом города. Украшениям парка являются большая цветочная клумба в виде герба Ярославля и современный комплекс светомузыкальных фонтанов.

Улица Кирова

Наполовину пешеходная улица в центре города. Ее называют «ярославским Арбатом» – на ней всегда оживленно, много кафе и магазинов, в том числе сувенирных. Часть домов сохранили свой исторический облик в стиле классицизма с XIX века. Появились и современные здания XX века в стиле модерн. Наиболее интересными являются здание бывшей гостиницы Бристоль 1910 года постройки, корпус Ярославского университета 1786 года постройки.

Спасо-Преображенский собор

Возведен в XII веке, перестроен в 1501 году. Находится на территории монастыря – самого укрепленного сооружения Ярославля. Сюда часто приезжал Иван Грозный. В соборе сохранились фрески и иконостас XVI века. В 1865 году монастырская территория стала достоянием Ярославского музея-заповедника. Основными объектами осмотра являются 4 башни, входные ворота, храмы, звонницы, часовня. В летнее время собор закрыт для осмотра.

Церковь Ильи Пророка

Ее называют жемчужиной религиозной архитектуры Ярославля. С XVII века она сохранилась практически в неизменном виде. Ее стены украшают фрески и иконостас из 6 ярусов, состоящий из 100 икон. Наносили фрески ярославские мастера в XVIII веке и за прошедшие столетия краски не потеряли своей яркости. Стиль постройки церкви – классический византийский. Посещение церкви запрещено во время дождей для защиты фресок от влаги.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

Отличается уникальными росписями интерьера и особой нарядностью фасада. Ее изображение расположено на купюре в 1000 рублей. Строительство церкви заняло 16 лет – с 1671 по 1687 год. Кропотливая работа над деталями требовала от мастеров большого искусства. Основа декоративного украшения – фигурный кирпич в виде кокошников, бусин, изразцов, валиков. Высота здания составляет 44 метра. В разное время церковь посещали великие князья.

Успенский собор

Кафедральный белокаменный собор на правом берегу Волги является одним из главных символов города. Он основан в 1215 году, в начале XX века подвергся разрушению, восстановлен в 2010 году. Святынями храма являются мощи князей Константина и Василия, икона Богородицы. Монументальное здание составляет в высоту 50 метров и может вместить до 4000 прихожан. Фасад украшают мозаичная икона Пресвятой Богородицы и цветные изразцы.

Планетарий Центра имени В. Терешковой

Современное здание планетария открыто в 2011. Оно необычно своей архитектурой – его купол площадью 300 м² проецирует изображение 7000 звезд. В зале звездного театра можно ощутить атмосферу движения в космическом пространстве, увидеть Солнце, Луну, планеты, туманности, Млечный путь. Просветительские фильмы рассчитаны на разную возрастную категорию. В астрономической обсерватории можно увидеть тысячи космических объектов.

Культовые места – церкви и храмы

Места силы, красивые религиозные сооружения с интересной древней историей.

Толгский монастырь

Женский монастырь, расположенный в месте впадения Толги в Волгу. Основан в 1314 году. В 1554 году монастырь посетил Иван Грозный по преданию излечивший у чудотворной монастырской иконы Божией Матери больные ноги. Толгский монастырь посещали и другие августейшие особы – Петр I, Екатерина Великая, Николай II. К настоящему моменту самой древней сохранившейся постройкой монастыря является Крестовоздвиженская церковь 1620 года.

Казанский женский монастырь

Построен в 1610 году. В 1835 году деревянный ранее храм отстроен в камне. К тому моменту он был известен мастерами иконописи и пения. Главной святыней храма являлась икона Божией Матери, ныне утерянная. Однако в главном храме монастыря есть ее копия, сделанная монахинями храма перед упразднением во времена советской власти. В конце XX века монастырь реконструировали, росписью алтаря занимались ярославские художники.

Храмовый ансамбль в Коровниках

Находится на территории бывшей ремесленной слободы на берегу Волги, недалеко от впадения в нее реки Которосль. Ансамбль религиозных сооружений состоит из церкви Иоанна Златоуста, колокольни, церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Комплекс возводился несколько десятилетий, каждый из мастеров-зодчих добавлял в отделку что-то свое. Памятник архитектуры выглядит гармонично, его украшает множество цветных изразцов.

Церковь Николы Рубленого

Построена в 1695 году на территории бывшего Ярославского кремля. Считается одной из самых гармоничных и изысканных построек города. В 1918 году церковь пострадала от осколков взрывов при белогвардейском восстании, однако восстановительные работы спасли церковь от полного разрушения. В настоящее время в его стенах располагается Ярославский художественный музей. Само здание выглядит скромно, нет росписей и украшений.

Церковь Спаса на Городу

Классический купольный белокаменный храм, расположенный на Которосльной набережной в историческом центре города. Церковь построена на месте деревянного храма в 1695 году. Его росписью занималось более 20 мастеров. В советские время церковь сильно пострадала, ее восстановление началось в конце XX века, после передачи здания Краеведческому музею. Фасады и колокольня восстановлены полностью, территорию украсили красивыми клумбами.

Церковь Богоявления

Возведена в конце XVII века. Интересна фресками на стенах во внутреннем оформлении и изразцами на фасадах. Автор фресок, как и точная дата их нанесения, неизвестны. В середине XVIII века деревянные главы заменили на новые, более причудливой барочной формы. Церковь из красного кирпича выглядит красиво и монументально, особенно выделяются 9 высоких окон, освещающих внутреннее пространство главного куба.

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Архитектурные достопримечательности

Памятники архитектуры и градостроительства – интересные дома и здания в Ярославле.

Бывшие Вознесенские казармы

Памятник архитектуры неоклассического стиля. Основаны в конце XIX века в корпусах бывшей шелковой фабрики. Во время белогвардейского бунта их использовали в качестве оборонительных сооружений. В 1952 году построили главное украшение казарм – высокую шатровую башню, увенчанную остроконечным шпилем со звездой. Монументальные корпуса дополнили третьим этажом. В них расположены офисы, магазины, концертные и выставочные залы.

Власьевская башня и Знаменская церковь

Башня и церковь представляют собой сдвоенное здание в историческом центре Ярославля. Башня является федеральным объектом культурного наследия, церковь – регионального. Знаменская церковь построена в 1779 году, а в 1897 году перестроена в псевдорусском стиле. Власьевская башня построена в конце XVII века и являлась одним из укреплений Земляного города. В настоящее время в ней размещаются классы ЯрГУ.

Митрополичьи палаты

Один из самых старых сохранившихся образцов гражданской каменной архитектуры. Они построены в XVII веке. Сооружение возводилось в качестве резиденции митрополита Ярославля и Ростова. Представляет собой дом с эффектным крыльцом и покатой крышей. Находится здание на берегу Волгу в историческом центре города. Его окружают старинные церкви и красивый парк. Сейчас здесь располагается музей древнерусского искусства.

Пожарная каланча на Красной площади

Первоначальное здание появилось в центре города в 1820 году. В 1909 году здание было перестроено с учетом современных потребностей. Высота каланчи составила 30 метров. Стиль постройки – модерн, выделял сооружение среди прочих городских построек. С годами на фасаде здания сделали эффектную подсветку. В настоящее время в каланче находится не только пожарно-спасательная часть, но и подразделение МЧС.

Волжская башня

Одно из сохранившихся укреплений Земляного города. Кирпичная башня возведена в конце XVII века. В XVII веке в башне располагался арсенал, в XIX веке – трактир. В настоящее время первый этаж башни занимает кафе. Современный вид башни отличается от первоначального. Сейчас она имеет строгий прямоугольный вид и слегка расширяется кверху. Вместо бойниц и шатровой крыши с дозорным пунктом – узкие окна и четырехскатная крыша.

«Дом с аркой»

Жилой дом построенный в 30-ых годах XX века. Перед архитекторами стояла сложная задача – создать дом, вписывающийся в разностилевую застройку главной площади. Дом, занимающий целый квартал, сбалансировано и гармонично соединяет множество деталей. Стиль постройки определяют как «сталинский классицизм». Горожане называют его «мистической достопримечательностью» и рассказывают страшные истории про судьбу жильцов дома.

Культурные достопримечательности Ярославля

Самые интересные и посещаемые музеи и театры города.

Ярославский художественный музей

Располагается в здании Губернаторского дома – архитектурного памятника, охраняемого ЮНЕСКО. Поместье построено в начале XIX века и являлось резиденцией ярославских губернаторов. В распоряжение музея дом передали в 1969 году. По дому проводят экскурсии, в том числе интерактивные. На них можно посетить бал и станцевать вальс. Экспозицию музея составляют картины русских художников – Поленова, Репина, Шишкина, Куинджи.

Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»

Поместье, где размещен музей-заповедник, расположено в 15 км от Ярославля. Особняк представляет собой прекрасный образец дворцовой архитектуры конца XVIII века. С 1861 года здесь жил Некрасов, здесь он написал часть самых известных своих произведений. В состав музея входят флигель, парадный двор, парки, два пруда, ручей, фруктовый сад. 55 000 экспонатов музея разделено на несколько тематических выставок.

Музей истории города Ярославля

Основан в 1998 году в бывшей усадьбе купца Кузнецова XIX века. Коллекции музея рассказывают о тысячелетней истории Ярославля. Экспонаты имеют разную тематику – быт, декоративно-прикладное искусство, наука и техника, живопись, графика, книги, оружие, нумизматика. Всего в фондах музея находится около 25 000 экспонатов. В музее проводятся экскурсии, познавательные занятия, лекции. Также проводят городские автобусные экскурсии.

Музей «Музыка и время»

Находится на набережной Волги в историческом центре города. Это частный музей, собравший необычные коллекции. Интересная фонотека из 15 000 пластинок расположена в фойе музея. В ней представлены редкие записи таких певцов как Шаляпин, Утесов, Вертинский. Есть оригинальная коллекция колокольчиков. При музее работает органный зал, в котором часто проводятся концерты. Здесь же расположены Музей самоваров и Музей фарфора.

Российский театр драмы имени Ф. Волкова

Основан в 1750 году. Здание театра является объектом культурного наследия. Оно построено в 1911 году. Его фасад украшают фигуры греческих богов. За кулисы театра можно попасть с экскурсией. Труппа одного из самых крупных провинциальных театров состоит из 55 человек, репертуар состоит из 29 спектаклей. В театре две сцены – основная и камерная. Проводятся крупные театральные фестивали, в том числе и молодежные.

Памятники и монументы

Известные памятники и мемориалы, скульптуры украшающие город.

Памятник Ярославу Мудрому

Изображение памятника нанесено на купюру в 1000 рублей. Пятиметровая бронзовая фигура правителя установлена на Богоявленской площади. На открытии памятника в 1993 году присутствовал Борис Ельцин. Это место сразу же стало популярным у туристов. Редко кто из них не делал фото на память с купюрой в руках на фоне памятника. Князь изображен в каноничном иконописном образе. В основании памятника сооружен барельеф.

Скульптурная композиция «Троица»

Расположена в центре города близ парка Стрелка. Скульптором проекта является Трейвус, архитектором – Бобович. Представляет собой скульптурное воплощение известного учения о Святой Троице. Открытие памятника одобрил патриарх Алексий II, а архиепископ Михей скульптуру освятил. Композиция установлена на месте разрушенного Успенского собора. У новобрачных Ярославля есть ритуал – бросать в чашу скульптуры монетки.

Памятник 1000-летию Ярославля

Открыт в 2010 году на набережной у парка Стрелка. Гранитная 20-метровая стела установлена на постаменте. Сооружение увенчано скульптурой двуглавого орла из бронзы. На постаменте изображены фигуры Ярослава Мудрого, Ярославны с младенцем, гражданина, воина и священника. Барельефы на постаменте отражают значимые вехи истории города. Эскиз памятника разработал Михаил Точеный, скульптором стал Ковальчук.

Памятник-монумент «Вечный огонь»

Установлен на бульваре Мира в историческом центре города. Между двумя рельефными гранитными стенами расположен Вечный огонь. На одной из стен изображена женщина-труженица, на другой – воин. Это символизирует трудовую и воинскую доблесть ярославцев. В проеме стен хорошо виден Успенский собор. Вечный огонь зажигали от огня у Могилы Неизвестного Солдата в столице, который привез в город генерал Батов П. И.

Часовня Казанской Богоматери

У часовни необычный вид. Она построена в форме ракеты, устремленной в небо. Расположена у ворот Спасо-Преображенского монастыря. Архитектор проекта – Г. Л. Дайнов. Часовня открыта в честь 385-летия со дня выхода ополчения Минина и Пожарского из стен монастыря, в 1997 году. В ней есть изображения святых, а витраж иллюстрирует икону Казанской Божией Матери. Считается, что туристов, бросающих монетку в колокол, ждет удача.

Памятник Николаю Некрасову

Памятник поэту расположен на пересечении Волжской набережной и улицы Первомайская. С этого места открывается прекрасный вид на Волгу, столь любимую поэтом. Скульптура поэта также обращена лицом к реке. Рядом расположена стела, на которой изображены герои произведений Некрасова – Арина, крестьяне, Гриша Добросклонов. Памятник установлен в 1958 году. Автором проект стал архитектор Л. М. Поляков, скульптором – Г. И. Мотовилов.

Городские сады и парки

Приятные места, куда можно сходить погулять, подышать свежим воздухом.

Парк на Даманском острове

Является любимым местом для прогулок у гостей и жителей города. Это прекрасная зона отдыха, занимающая несколько гектаров. Среди красивых аллей расположено более 30 развлекательных площадок. Есть детское и взрослое Колесо обозрения, карусели, горки, батут, бассейн с лодочками, прокат электромобилей, комната смеха. По парку можно кататься на взятых напрокат велосипедах, самокатах. Есть аренда лодок для водных прогулок по реке.

Демидовский сад

Основан в 1885 году. Расположен на площади Челюскинцев в центре города. На аллеях сада растут вековые деревья. В саду установлено несколько памятников – Демидовский столп, памятник в честь жертв белогвардейского восстания. Украшением парка является световой фонтан. Демидовский сад является особо охраняемой территорией области. Вход в парк бесплатный. Насладится его красотой туристы могут в любое время года.

Петропавловский парк

Находится в промышленной зоне города на территории бывшей крупной мануфактуры. Разбит в начале XVIII века. Зеленая зона имеет несколько искусственных запруд, каждая из которых имеет собственное название. Самой интересной достопримечательностью парка является церковь Павла и Петра середины XVIII века. Есть богадельня 1880 года постройки, въездные ворота 1790 года и церковная сторожка 1730 года.

Достопримечательности для детей

Идеи, куда можно сходить с детьми – интересные места с детскими развлечениями.

Шоу-макет «Золотое Кольцо»

Интерактивный музей дает гостям возможность посетить города Золотого кольца России не покидая Ярославля. Экспозиции музея занимают 300 м². Макет насыщен событиями и сюжетами символичной жизни городов. В Иваново по городу ходят невесты, в Ростовском кремле идет экскурсия, в Костроме катаются на лыжах со склонов. Особо интересно представлена ночная жизнь городов с использованием 40 000 светодиодов.

Ярославская детская железная дорога

Предназначена для обучения детей профессиям, имеющим отношение к железнодорожному транспорту. Ее протяженность составляет 5,7 км. Работает в период с апреля по сентябрь. Представляет собой узкоколейку, проходящую по левому берегу Волги в Яковлевском бору. Включает в себя депо, красиво оформленные вокзалы, две станции и три платформы. На станции «Пионерская» расположен Музей необыкновенных путешествий.

Ярославский дельфинарий

Находится в 15 км от Ярославля в поселке Дубки. В представлениях участвуют морские животные – белухи, моржи, морские котики, дельфины. С животными можно сфотографироваться, поплавать, пройти курс дельфинотерапии в специальном оздоровительном центре. Есть программы восстановления и реабилитации для детей с особенностями здоровья. Для гостей комплекса построен отель, оказывают SPA-услуги, есть ресторан.

Ярославский зоопарк

Открыт в 2008 году на территории у Смоленского бора. Зоопарк имеет ландшафтный, а не клеточный тип, что позволяет животным комфортно чувствовать себя. Площадь зоопарка – 120 га. Для зверей оборудованы просторные вольеры. В 2017 году зоопарк вошел в число 10 лучших зоопарков страны. В нем обитают верблюды, олени, медведи, ламы, гепарды, волки, зебры, страусы, кенгуру, пернатые. Есть зооэкзотеррариум в стиле древнего города.

Колесо обозрения «Золотое Кольцо»

Необычный аттракцион открыт в 2018 году. Его высота составляет 65 метров. В городах Золотого кольца это самый высокий обзорный аттракцион. Он позволяет увидеть основные городские достопримечательности с высоты птичьего полета. В кабинке работает аудиогид. 30 кабинок оформлены в стиле старорусских городов, они оборудованы кондиционером и подогревом. Для VIP-гостей есть кабины повышенной комфортности.

«Резиденция Государыни Главной Масленицы страны»

Единственный в стране интерактивный музей с подобной тематикой. Является частью восстановленного по чертежам русского города. Здесь можно познакомится с традициями и обрядами празднования Масленицы. Гости увидят кабинет Государыни и ее роскошную гардеробную. В кукольном театре показывают спектакли по мотивам русских народных сказок. Гости участвуют в старинных играх и забавах, пробуют кушанья из русской печи.

Ярославский государственный цирк

Находится на площади Труда в здании, прошедшем масштабную реконструкцию в 2011 году. Может принять до 1600 гостей. В разное время на цирковой арене выступали известные артисты – дрессировщик Запашный, иллюзионист Кио, клоуны Олег Попов и Карандаш. В настоящее время в цирке практически ежемесячно представляют новые развлекательные программы, в том числе и выступления международных артистов.

Куда еще можно сходить, и чем заняться?

УКРК «Арена 2000»

Культурно-спортивный комплекс открыт в 2001 году. Его общая площадь составляет более 30 000 м². Вместимость составляет более 9000 человек. Спортивную арену можно быстро преобразовать в концертный зал. Здесь часто проходят выступления известных российских и зарубежных звезд – Патрисии Каас, Машины времени, Тото Кутоньо, ДДТ, Scorpions. Проходят международные соревнования – бои без правил, Дельфийские игры.

Аквапарк «Тропический остров»

Аквапарк, площадью 8000 м², может вместить около 1000 человек единовременно. Он разделен на две зоны – активных водных развлечений и SPA. Здесь поддерживается температура от +28 до +30 градусов, есть кафе, услуги проведения детских праздников. Гостям предлагают разные виды аттракционов – простые и экстремальные. Для самых маленьких гостей отдельно оборудован детский водный игровой городок. Есть волновой бассейн и ленивая река.