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45 главных достопримечательностей Ярославля

45 главных достопримечательностей Ярославля (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 10:24
Сообщество : Путешествия
Метки: красота   отдых   природа   фото   ярославль   
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За тысячелетнюю историю в городе появилось и сохранилось более 700 памятников культуры и истории. Старинные церкви, купеческие дома, древние башни – у туристов будет большой выбор мест для посещения. Исторический центр города находится под особой охраной ЮНЕСКО. Обязательно стоит посетить архитектурные ансамбли Ярославского музея-заповедника. Отдельно стоит выделить места, связанные с основателем города Ярославом Мудрым и поэтом Некрасовым.

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Метки: красота   отдых   природа   фото   ярославль   
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Касьян Пуздой 2 часа назад
сейчас для абсолютного большинства главная достопримечательность Ярославля выглядит вот так:

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Deiz

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