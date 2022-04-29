ФСБ обнародовало секретные документы о самоубийстве Гитлера

Из показаний личного пилота фюрера известно, что Гитлер в 1945 году стал отдаляться и практически все время проводил в своем бункере.По словам Баура, практически до самого конца апреля 1945 года даже близкое окружение фюрера не знало окончательных намерений своего вождя. Лишь 30 апреля, по показаниям Баура, Гитлер вызвал его и адъютанта полковника Бетца, чтобы проститься и поблагодарить за годы службы.

Баур, по-видимому, понял, что последует за этим прощанием и пытался отговорить главу Германии от суицида. В переводе допроса личного пилота есть описание внешнего вида Гитлера в ту последнюю встречу: "Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали".

«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — сообщает Баур последние слова Гитлера, сказанные ему.