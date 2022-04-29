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ФСБ обнародовало секретные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ обнародовало секретные документы о самоубийстве Гитлера

Автор:
29 апреля 2022 13:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ynews   архивные документы   гитлер   допрос   история   показания свидетеля   самоубиство Гитлера   свидетель   фсб   
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Эти документы находятся в следственном деле личного пилота Гитлера Ганса Баура.

Накануне битвы за Берлин органы военной контрразведки Смерш получили задание разыскать и арестовать Гитлера и других главарей фашистской Германии. После того, как 2 мая 1945 года был взят так называемый "фюрербункер" (тщательно укрепленные забетонированное подземное сооружение, в котором последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер и его министр пропаганды Йозеф Геббельс"), начался сбор информации о местонахождении всех руководителей нацистской Германии.



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В качестве свидетелей выступало множество лиц: начальник обороны сектора "Цитадель" Вильгельм Монке, начальник личной охраны фюрера  Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир "эскадрильи фюрера" Ганс Баур. Их показания хранятся в Центральном архиве ФСБ. Некоторые документы, в частности, данные допроса Баура были рассекречены ведомством - фото опубликованы на официальном сайте ФСБ.


Из показаний личного пилота фюрера известно, что Гитлер в 1945 году стал отдаляться и практически все время проводил в своем бункере.По словам Баура, практически до самого конца апреля 1945 года даже близкое окружение фюрера не знало окончательных намерений своего вождя. Лишь 30 апреля, по показаниям Баура, Гитлер вызвал его и адъютанта полковника Бетца, чтобы проститься и поблагодарить за годы службы.


Баур, по-видимому, понял, что последует за этим прощанием и пытался отговорить главу Германии от суицида. В переводе допроса личного пилота есть описание внешнего вида Гитлера в ту последнюю встречу: "Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали".

«Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить», — сообщает Баур последние слова Гитлера, сказанные ему.

Перед смертью Гитлер приказал сжечь свой труп и труп его жены Евы Браун, т.к. боялся мести - он помнил, как итальянские партизаны повесили труп лидера фашистской Италии Бенио Муссолини.

Баур уверен, что самоубийство главы Германии произошло в период с 6-7 часов до 9 часов вечера, и когда он вновь вернулся в убежище, уже «всё было кончено».


Полный перечень впервые обнародованных документов можно увидеть на сайте ФСБ. На сайте также сообщается, что в некоторых источниках переводчиками фамилия Баура ошибочно указана как Бауэер.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   архивные документы   гитлер   допрос   история   показания свидетеля   самоубиство Гитлера   свидетель   фсб   
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8  комментариев
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9k
antonium 2 часа назад
Блин, это получается мне на Рен-тв врали что Гитлер улетел на центурион и выращивает там австрийских улиток?
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401
TNs 15 минут назад
Сидел в бункере. Удалился от всех. Даже близкое окружение не знало о его целях. Кого же это все напоминает?
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77k
parallax Полчаса назад
Зеля и его нацики точно не самоубьются. Для этого они слишком трусливы.
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MrMopnex Час назад
Сам ты "баур"... БауЭр фамилия
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Юрий 2 часа назад
Что тут такого секретного, что ждали почти 80 лет?
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