"Не отвечу Филиппу Киркорову": Маргарита Симоньян поставила точку в споре о геях с Киркоровым

Несколько дней назад журналистка Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина геем, который женился на Пугачёвой по контракту. На защиту своего друга встал Филипп Киркоров и жёстко высказался о журналистке. "Ты журналист, а не похабная бабка на базаре", — напомнил артист.
Маргарита Симоньян нелестно высказалась о Галкине в прямом эфире на всю страну.
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«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила 42-летняя Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия».
Артист Филипп Киркоров заступился за друга. Он не просто ответил журналистке, он даже записал видео.
«Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — возмущался артист.
После этого Маргарита ответила Киркорову в комментариях:
Сколько этот конфликт бы продолжался — не известно. К нему уже подключились другие знаменитости. Однако, Симоньян сказала, что отвечать Киркорову больше не собирается.
«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема».
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АНТИФИШКИ
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А представьте картину- что у не го сын вырастит альфач-натурул назло отцуи в качестве протеста)
Сейчас для журналистов есть куда как более важные темы, чем полоскать мнения знаменитостей любого таланта, вероисповедания или сексуальной ориентации.
ЭКОНОМИКА и ПОЛИТИКА. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Обсуждайте и освещайте ЭТО.
Занимайтесь просвещением. Держите марку - старайтесь соответствовать месту и времени.
не стоит называть артистом фонограмщика.
Так в чем смысл всего происходящего-в приобретении новых "друзей"? Серьезно?
Дословно:
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
Обновленная федерация, не?
Там и позиция генсека СССР закатилась под лавку, произошли выборы в РСФСР ПРЕЗИДЕНТА, как и в других республиках, а следующий этап был-роспуск народных депутатов СССР, его развал и образование СНГ.