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"Не отвечу Филиппу Киркорову": Маргарита Симоньян поставила точку в споре о геях с Киркоровым

"Не отвечу Филиппу Киркорову": Маргарита Симоньян поставила точку в споре о геях с Киркоровым

Автор:
05 мая 2022 11:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Маргарита Симоньян   Симоньян   интересное   конфликт   мнение   фото   шоу бизнес   
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Несколько дней назад журналистка Маргарита Симоньян назвала Максима Галкина геем, который женился на Пугачёвой по контракту. На защиту своего друга встал Филипп Киркоров и жёстко высказался о журналистке. "Ты журналист, а не похабная бабка на базаре", — напомнил артист.

Маргарита Симоньян нелестно высказалась о Галкине в прямом эфире на всю страну.

«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила 42-летняя Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия».

Артист Филипп Киркоров заступился за друга. Он не просто ответил журналистке, он даже записал видео.

«Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — возмущался артист.

После этого Маргарита ответила Киркорову в комментариях:

Сколько этот конфликт бы продолжался — не известно. К нему уже подключились другие знаменитости. Однако, Симоньян сказала, что отвечать Киркорову больше не собирается.

«Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Маргарита Симоньян   Симоньян   интересное   конфликт   мнение   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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3k
Вячеслав 7 часов назад
Гей был один, великий французский учёный Гей Люссак. Остальные говномесы и х. У. Е. Со. Сы
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1k
Motorola 39 минут назад
СИМОНЯШКА )))
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2k
Carex 4 часа назад
Филя просто заступился за(мужа/жену).
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57
Benjamin 4 часа назад
Ты,двухметровый ублюдок,тебе ли говорить о порядочности?Забыл уже про розовую кофточку?
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8k
alex9845 5 часов назад
Так то он прав,переходить на личности очень некрасиво.
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−18
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−48
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−48
6k
Конрад Карлович 6 часов назад
Достал уже этот полип фарфоров. Из тв не вылазит вместе со своими фальшивыми эмоциями и петушиными перьями. И уже сюда запихали. Вонища от него какая!
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207
Комнатный сибиряк 6 часов назад
Боевой петух впрёгся за своё собрата , по сути он такой же как максимка , так же временно использовал старушку
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196
Джонни Том Сойер 5 часов назад
так то да- вероятность что дети пострадают велика, но есть же и обратные примеры, когда в говне находится бриллиант- например из семьи алкоголиков ребенок-отличник и т.п.
А представьте картину- что у не го сын вырастит альфач-натурул назло отцуи в качестве протеста)
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8k
Василенко Татьяна 7 часов назад
Молодец Маргарита. Четко и по делу. А препираться с крашеным павлином можно долго - это разговор ни о чем.
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21k
Mike Miller 7 часов назад
И нечего было вообще эту тему поднимать.
Сейчас для журналистов есть куда как более важные темы, чем полоскать мнения знаменитостей любого таланта, вероисповедания или сексуальной ориентации.

ЭКОНОМИКА и ПОЛИТИКА. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Обсуждайте и освещайте ЭТО.
Занимайтесь просвещением. Держите марку - старайтесь соответствовать месту и времени.
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2k
emporio_ss 7 часов назад
как шенка этого румына на место поставила +
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−48
420
Олег Квирулянт DF2322 7 часов назад
Спецом сегодня только зарегался чтобы своё бесценное мнение высказать? Брысь под стол, шавка шумерская.
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
Артист Филипп Киркоров....

не стоит называть артистом фонограмщика.
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695
Виктор Глущенко 8 часов назад
Все хотел спросить - а правда что на концерты Фили ходят одни пидо.расы ?
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WhiteRat

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