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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5301 пост • 700 подписчиков подписаться
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"Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной

"Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 10:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   мнение   распутина   фото   шоу бизнес   
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Певица Мария Распутина пришла на шоу "Алёна, блин!" и разнесла в пух и прах молодёжного исполнителя Моргенштерна. Как ни странно, но высказывания Распутиной возмутили подписчиков, которые встали на защиту рэпера и назвали певицу "штопанным носком".

Маша Распутина пришла на You-Tube-шоу "Алёна, блин!" и дала интервью, высказав своё мнение о семье, детях и их воспитании. По мнению Распутиной, во многом виноват именно Моргенштерн - из-за него дети растут плохими и невоспитанными.

«Оно, это не человек для меня, это чудовище разрушает мозги таких молодых девочек, как моя дочь», - заявила Распутина.

Однако, удивительна не её реакция. Моргенштерна многие не любят и у них есть на то причины. Самое необычное, что в комментариях многие пользователи сервиса встали на сторону Моргенштерна и начали его защищать!

Также они отметили, что Распутина с годами краше не становится...

Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   знаменитости   интересное   мнение   распутина   фото   шоу бизнес   
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35  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Она конечно тоже ещё ту дичь пела в своё время, но по сравнению с этим ублюдком она Монсеррат Кабалье
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4k
бедный студент из Африки 8 минут назад
Одно в Моргенштерне хорошо, и я это уважаю, что он помогает с лечением больным детям. Крайний раз он дал 160 млн. на лечение ребенка.
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171
Santa Dies 11 минут назад
Надо разобраться, что первично. Если б он был не востребован, то и не получил бы известность. А современные продюсеры хорошо разбираются в трендах и успешно зарабатывают на подобном шлаке. Есть множество исполнителей, которые имеют бесспорный талант и музыкальный вкус, например Антон Беляев, но он будет в андеграунде, т.к. не имеет его творчество широкого понимания.
Примерно, так и с проституцией: если не будет спроса на коммерческих давалок, - то исчезнет и явление проституции.
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28k
LEPA 12 минут назад
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2k
Сергей 18 минут назад
А что по этому поводу скажет разливной цэх?
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42k
Соломей 20 минут назад
впервые поддержу слова этой персоны..
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105
Leonid 21 минуту назад
Опять гов.ноновости. Мне пох на них, если честно...
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4k
Максим 36 минут назад
Знаете, для меня оба участника обсуждения на одном уровне. Одна пластиковая до мозга от своих операций с репертуаром на уровне деревенской посиделки. Другой "кумир" молодежи, которая так же не стремится к чему то возвышенному. Так и зачем на них обращать внимание?
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100
000054t 43 минуты назад
Моргенштерн это продукт своего времени
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4k
Михаил 52 минуты назад
Моргенхер лишь отражение современной молодежи... он не хуже остальных его покаления, что не девушка ща вся в партаках с ног до головы, дымит как паровоз всякой ерундой, ругается матом хуже сапожника, из интересов только бабло и клубешники, парни такие же как этот маргенхер вы просто на улицу не выходили раз только одного маргенхера обсуждаете... он просто один из...
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5k
disevenvis 53 минуты назад
Войны фриков
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3k
leto2016 58 минут назад
С кем сравнила? Да этому чертоплясу до маломалтского демона как до луны. Те черти что его за нитки дергают сами по себе мелочь.
спокуха, народ, я просто включил фантазию на заданную тему.
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291
Снежный Барс 59 минут назад
Биомусор
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358
Вжик Снежный Барс 17 минут назад
Разлагающийся...
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1k
Геннадий Час назад
Ну если Моргенштерн влияет на дочь Распутиной больше чем сама Распутина, то это многое говорит о ней как о матери. Последнее время родители стали перекладывать воспитание детей на кого угодно, только не на себя. Легче всего обвинить кого-то певца ртом, что дочь, сын ругаются матом именно по его вине)
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2k
cfhfwby Час назад
Так у нас половина страны уже своего рода моргенштерны, каждый в своей области.
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−7
Nicolaus Bergerer Час назад
А ещё есть *шальная императрица*,а ещё Лолита...
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3k
Ivan Час назад
Мне даже сложно сказать, кто противнее: Распутина или этот. Правда, я о Машке впервые лет за 20 что то слышу сегодня!
Я его послушал, так как ребенок слушает. Ничего криминального не услышал, но запретил, на всякий случай.
Ну мажор с рекламой брендов, и чутка мата. Ну и ладно! Ну проблема у него, ламба или ферра. Ну и че? Мне б его проблемы, как говорится.
Я, в свое время, слушал ХЗ, Плесень, Сектор, Мальчишник. Уровень ублюдства текстов там вполне на уровне нынешнего, и ничего.
Ядрену вошь в дырявых носках под планом не развожу, а секс-это, действительно, мило, ну как ни крути!
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0
Вкусный Час назад
Вообще не пойму фанатиков этого дебила. Поклоняются чуркабесу с жидовской погремухой
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Моргенштерн, Распутина?
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119
Максим Абвгд Час назад
Таким лицом как у нее, можно лечить от.. эрекции. Надолго, с гарантией..
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2k
Sergius SPb Час назад
Если этот сотона.
То она блудница вавилонская.

Охренеть, люди с пониженной моральной ответственностью старого разлива, пеняют за мораль новым людям с низкой моральной ответственностью.
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358
Вжик Укротитель 6огдашек 13 минут назад
Голос...
У Распутиной...
Ссылка youtu.be
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