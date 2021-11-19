"Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной

Маша Распутина пришла на You-Tube-шоу "Алёна, блин!" и дала интервью, высказав своё мнение о семье, детях и их воспитании. По мнению Распутиной, во многом виноват именно Моргенштерн - из-за него дети растут плохими и невоспитанными.

«Оно, это не человек для меня, это чудовище разрушает мозги таких молодых девочек, как моя дочь», - заявила Распутина.