"Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной

Певица Мария Распутина пришла на шоу "Алёна, блин!" и разнесла в пух и прах молодёжного исполнителя Моргенштерна. Как ни странно, но высказывания Распутиной возмутили подписчиков, которые встали на защиту рэпера и назвали певицу "штопанным носком".
Маша Распутина пришла на You-Tube-шоу "Алёна, блин!" и дала интервью, высказав своё мнение о семье, детях и их воспитании. По мнению Распутиной, во многом виноват именно Моргенштерн - из-за него дети растут плохими и невоспитанными.
«Оно, это не человек для меня, это чудовище разрушает мозги таких молодых девочек, как моя дочь», - заявила Распутина.
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Однако, удивительна не её реакция. Моргенштерна многие не любят и у них есть на то причины. Самое необычное, что в комментариях многие пользователи сервиса встали на сторону Моргенштерна и начали его защищать!
Также они отметили, что Распутина с годами краше не становится...
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Примерно, так и с проституцией: если не будет спроса на коммерческих давалок, - то исчезнет и явление проституции.
Я его послушал, так как ребенок слушает. Ничего криминального не услышал, но запретил, на всякий случай.
Ну мажор с рекламой брендов, и чутка мата. Ну и ладно! Ну проблема у него, ламба или ферра. Ну и че? Мне б его проблемы, как говорится.
Я, в свое время, слушал ХЗ, Плесень, Сектор, Мальчишник. Уровень ублюдства текстов там вполне на уровне нынешнего, и ничего.
Ядрену вошь в дырявых носках под планом не развожу, а секс-это, действительно, мило, ну как ни крути!
То она блудница вавилонская.
Охренеть, люди с пониженной моральной ответственностью старого разлива, пеняют за мораль новым людям с низкой моральной ответственностью.
У Распутиной хотя бы голос есть (причём, кстати, весьма сильный), песни были довольно запоминающимися и "цепляющими". Этот же, будучи ДАЛЕКО НЕ ДУРАКОМ, абсолютно намеренно создаёт самые мерзкие околомузыкальные поделки, просто потому что именно на похабщину и откровенную мерзость есть запрос среди малолеток, из которых его аудитория состоит почти на 100%. Говорить о том, что такая музыка, как у моргенштерна, НЕ воспитывает АРМИЮ ДЕГЕНЕРАТОВ, - как-то даже смешно.
У Распутиной...