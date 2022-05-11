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«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке

«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке

Автор:
11 мая 2022 17:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Донецк   Концерт   бойцы   госпиталь   поездка   
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Также певец посетит госпиталь и пообщается с бойцами.

О концерте Лепса в Донецке стало известно только сегодня, когда Григорий выложил видео со своей поездкой. В нём он сообщил: «Едем поддержать ребят и отвлечь их от тяжёлых будней».

В чём Лепса только не обвиняли: и в связях с мафией - причём, как в России, так и в США, и в супружеской неверности, и в алкоголизме… Что касается связей с криминалом - такие вещи сначала надо доказать, а потом уже кукарекать. Личная жизнь - вообще никого не касается. А если человек выпивает - это только его решение и точно не повод для обсуждений. Так что критики в очередной раз утёрлись, когда Лепс приехал с бесплатным концертом в Донецк. Это пока другие ускакали в Израиль и расползлись по Европам - оцените разницу.

Сейчас он уже выступает. И весь зал встаёт под его песню.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Григорий Лепс   Донецк   Концерт   бойцы   госпиталь   поездка   
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27  комментариев
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6k
Максим 3 часа назад
продажная шл,юха
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96
graf72 Максим 3 часа назад
Парню своему скажи!
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Мне больше всего понравилось, как девушка, сидящая на заднем сиденье, поняв, что попадает в кадр, поспешила пересесть ближе к серединке)))) Чего прятаться? Он же ж вроде развёлся...)))
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14k
Broser 2 часа назад
С Лепсом в Донецке гимн России спели Лариса Долина и Дмитрий Дюжев.
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10
Витаминка 2 часа назад
Ну алкоголик он, ну и что? Какое отношение это имеет к тому, что он - настоящий патриот и порядочный человек?
А то, что пьёт - так кто не пьёт? Чай на свои, честно заработанные пьёт.
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1k
Максим 2 часа назад
В Донецке война. А нам похеру у нас концерты вместо траура
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2k
NIS 3 часа назад
Сколько смелости в этом человеке !! Ехать под непрекращающиеся бомбежки и обстрелы ! Спать в подвале , есть в подвале .. Огромного здоровья и творческих успехов любимому артисту !
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2k
Геннадьич 4 часа назад
Ну что тут скажешь?
Лепсверидзе просто молодец!
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−96
sonia 4 часа назад
"оцените разницу."

В фоне играет "Что может человек?"
следущий концерт в Киеве?

оценю.
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46k
Олег 4 часа назад
Лучше бухающий Лепс в Донецке, чем картавый макаревич в израиле
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473
Просто прохожий 4 часа назад
Тут только уважение.
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51k
smakido 5 часов назад
Вот он и такие как он истинно НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ !
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Комментарий удален. Причина: флуд
260
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−12
nonstandard 5 часов назад
Обычный пиар
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August

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