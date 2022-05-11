«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке

В чём Лепса только не обвиняли: и в связях с мафией - причём, как в России, так и в США, и в супружеской неверности, и в алкоголизме… Что касается связей с криминалом - такие вещи сначала надо доказать, а потом уже кукарекать. Личная жизнь - вообще никого не касается. А если человек выпивает - это только его решение и точно не повод для обсуждений. Так что критики в очередной раз утёрлись, когда Лепс приехал с бесплатным концертом в Донецк. Это пока другие ускакали в Израиль и расползлись по Европам - оцените разницу.

Сейчас он уже выступает. И весь зал встаёт под его песню.