«Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке

Также певец посетит госпиталь и пообщается с бойцами.
О концерте Лепса в Донецке стало известно только сегодня, когда Григорий выложил видео со своей поездкой. В нём он сообщил: «Едем поддержать ребят и отвлечь их от тяжёлых будней».
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В чём Лепса только не обвиняли: и в связях с мафией - причём, как в России, так и в США, и в супружеской неверности, и в алкоголизме… Что касается связей с криминалом - такие вещи сначала надо доказать, а потом уже кукарекать. Личная жизнь - вообще никого не касается. А если человек выпивает - это только его решение и точно не повод для обсуждений. Так что критики в очередной раз утёрлись, когда Лепс приехал с бесплатным концертом в Донецк. Это пока другие ускакали в Израиль и расползлись по Европам - оцените разницу.
Сейчас он уже выступает. И весь зал встаёт под его песню.
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АНТИФИШКИ
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А то, что пьёт - так кто не пьёт? Чай на свои, честно заработанные пьёт.
фашисты оказались не так круты как представлялось?
Лепсверидзе просто молодец!
В фоне играет "Что может человек?"
следущий концерт в Киеве?
оценю.