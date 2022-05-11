Родившийся ребенок не дал женщине досмотреть до конца концерт группы Metallica

Концерты всегда были местом концентрации живой энергии. А рокерские выступления множили эти эмоции и заряд в разы, тем более если говорить о неустаревающей классики - концертах Metallica.
Да, солисты уже не такие молодые, как собственно и фанаты. Многие уже приходят на выступления со своими взрослыми детьми.
А Джойс Фигейро пришла на концерт любимой группы на 39 неделе беременности. Преданнее фанатки вы уже не встретите, ведь она прослушала практически все песни группы и лишь за несколько композиций до конца выступления, родила мальчика.
Сына, который не дал дослушать ей своих кумиров, женщина назвала Луаном, он появился на свет под трек Enter Sandman.
«Если бы я могла представить, что буду на шоу Metallica на 39 неделе беременности, и этот мальчик решит родиться именно там, за три песни до окончания...» — написала Фигейро.
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АНТИФИШКИ
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