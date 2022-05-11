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Родившийся ребенок не дал женщине досмотреть до конца концерт группы Metallica

Родившийся ребенок не дал женщине досмотреть до конца концерт группы Metallica

Автор:
11 мая 2022 00:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: metallica   Концерт   беременность   интересно   роды   рок   фанаты   
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Концерты всегда были местом концентрации живой энергии. А рокерские выступления множили эти эмоции и заряд в разы, тем более если говорить о неустаревающей классики - концертах Metallica.

Да, солисты уже не такие молодые, как собственно и фанаты. Многие уже приходят на выступления со своими взрослыми детьми.

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А Джойс Фигейро пришла на концерт любимой группы на 39 неделе беременности. Преданнее фанатки вы уже не встретите, ведь она прослушала практически все песни группы и лишь за несколько композиций до конца выступления, родила мальчика.

Сына, который не дал дослушать ей своих кумиров, женщина назвала Луаном, он появился на свет под трек Enter Sandman.

«Если бы я могла представить, что буду на шоу Metallica на 39 неделе беременности, и этот мальчик решит родиться именно там, за три песни до окончания...» — написала Фигейро.

Источник:

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Метки: metallica   Концерт   беременность   интересно   роды   рок   фанаты   
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12  комментариев
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6k
Mowgley 11 часов назад
Быть пацану рокером ))
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tamin 2 часа назад
С юморной точки зрения-ребенок настолько крут, что вылез послушать метал вживую. С обывательской-что у этих баб в голове творится вообще не понятно. Ну а главное, все завершилось хорошо!
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1k
Sergius SPb 3 часа назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−61
2k
Эдуардо 5 часов назад
Хэтфилд походу сатану вызывал на концерте и ему это удалось)
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970
Aleksei 9 часов назад
она родила за пару часов,что-ли ??
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Василич 9 часов назад
Ну хорошо хоть под такую музыку, а то мог бы и на ходу выпасть, она бы не заметила..
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