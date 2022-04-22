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Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»

Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»

Автор:
22 апреля 2022 14:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Музыка   Тюмень   Юрий Шевчук   группА   ддт   скандал   филармония   
3714
6

«Юре-музыканту» это категорически не понравилось и он сорвал выступление.

20 и 21 апреля ДДТ должна была выступить в Тюменской филармонии. Всё шло по плану ровно до тех пор, пока в городе не объявился Шевчук. Ему пришлась не по душе литера «Z», которой украсили фасад здания.

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«Должны были сегодня играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила. Я всегда стараюсь говорить всё, что думаю, все об этом знают».

Это точно, все об этом знают. Своими высказываниями по любому поводу Шевчук известен даже больше, чем музыкой. Этакий Макаревич на минималках.

После того, как он отказался выступать в филармонии, Шевчук потребовал другой зал - ему отказали, потому что нельзя вот так взять, сорвать выступление, а потом что-то требовать.

«Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали».

Люди остались без музыки, а мероприятие зависло в воздухе из-за того, что «Юре-музыканту» не понравилась буква Z.

При этом, он уверяет, что концерты обязательно состоятся - ещё бы, билеты ведь уже проданы. Правда, когда будут эти концерты Шевчук не уточнил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Музыка   Тюмень   Юрий Шевчук   группА   ддт   скандал   филармония   
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137  комментариев
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Юра всегда был мужиком!
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51k
smakido Минуту назад
А что ожидать от человека, у которого отец из западной Украины и который родился в Магаданской области.
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6k
klop 4 минуты назад
Юрок ещё тот майданутый.
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327
Просто прохожий 8 минут назад
Удивительно что эти подонки(шевчук, макаревич и т.д.... с очень жидовскими фамилиями) и права качают. Суки, ваше "творчество" как раз и воспринималось тем поколением, для которых георгиевская лента что то значила. А для современной молодежи вы просто ГОВНО, для них нет смысла в вашем блеянье, а про голоса даже говорить не стоит. В лучшем случае это "бард", ресторанный клоун, выжившие из ума евреи, ...для определения нет даже слов хороших, вы-просто продукт эпохи...теперь просто мусор. Ну и его уберут.
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−18
42k
Андрей 10 минут назад
А от красного знамени во звездой пацефиста Юру не коробит? Именно под этим знаменем и под этой звездой одни люди убивали других. Эти люди стреляли в других людей. Мой дед под красным знаменем и звездой 80 лет назад убивал других людей. Интересномнение пацифиста Юры про красное знамя и звезду - корбят ли они его?
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6k
М С 14 минут назад
Гнилота.
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Комментарий удален. Причина: флуд
6k
45k
Олег 18 минут назад
охеревший гондон... не нравится зал- пой на площади. Букву испугался
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6k
grimmsan 21 минуту назад
ну вот и еще один: Чемодан-вокзал-Израиль)))
как говорится: пиZZZдуй, пиZZZдуй - пока ветер без камней
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182
lonelyfox 22 минуты назад
А мог бы быть парнем написавшим десяток не плохих песен.
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897
Бро44 23 минуты назад
Молодец. Мужик!
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8k
Путинский Бот Полчаса назад
В моей юности было время когда заслушивался его песнями! Сейчас, как то не впечатляет. Слишком много метафор, в его песнях, на мой взгляд.
А по поводу его поступка, думаю что он совершил его, из за неприязни к пустому символизму. В конце концов, он нигде не афишировал свою позицию, по отношению к этой войне. В принципе, с ним я в этом солидарен! Хотите сделать что-то полезное ,для тех кто сейчас там, на войне , не хрен малевать Z где непопадя, делайте что-то полезное,существенное, та же филармония, могла бы сделать концерт, в поддержку участников и пострадавших в этой войне и пустить прибыль в поддержку. А они просто решили, как это говорят на их сленге хайпануть на модном тренде. Как это выглядит, ну примерно как на фото ниже.
Ещё раз повторюсь, если реально считаете себя вовлечённым, делайте что-то существенное а не устраивайте показуху!
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25k
Ваня Полчаса назад
посрать, за 8 лет он ни разу не появился у нас в донецке, пацифист фуев...
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5k
kleyman 36 минут назад
А я не понимаю, почему z из лаинского алфавита? У нас что своих букв мало?
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105
Александр Зотов kleyman Полчаса назад
поддерживаю, Ять куда бы веселее смотрелась
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648
Strait 36 минут назад

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9k
Кенвуд 38 минут назад
Теперь в РФ на его концерт и бесплатно не пойдут. Я точно не пойду.
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4k
Нескучный сад 40 минут назад
Согласен. Начинают подбешивать эти Z и V где ни попадя. На грязных колымагах малярным скотчем налеплено, по пыли пальцем делано, за бюджетные деньги в виде георгиевской ленты повешано... Эти символы не смогут помочь в объединении разных слоев общества, т.к. операция на Украине - это объективная необходимость, но она делается силами профессиональных военных и это далеко не Отечественная война и излишний пафос тут не к чему. Отсюда и совершенно разное отношение людей к этой операции. Зачастую, диаметрально противоположное. Я считаю, что эта операция была необходима в качестве превентивной меры противодействия НАТО, но пиарить ее такими тупыми методами ни к чему! И уж тем более порицать заслуженных людей, которые не ссут высказать свое отношение к этой навязываемой символике публично.
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7k
Vалѣнтиныч 43 минуты назад
Не нравится- не выступай ! Только деньги верни за проданные билеты ! А потом хоть в подземном переходе играй для ценителей, хоть на кухне для кота...
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 44 минуты назад
Достойный поступок...
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17k
Vital Idol 45 минут назад
концерты ДДТ отменяли неоднократно

1. КОГДА СНИМУТ ОГРАНИЧЕНИЯ И КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ: ДДТ ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Выступление ДДТ, запланированное на 9 октября 2021, снова перенесли. Музыканты просят понять и простить.
https://spb.tsargrad.tv/news/kogda-snimut-ogranichenija-i-kto-vernjot-dengi-ddt-otmenili-koncert-v-peterburge_417412https://spb.tsargrad.tv/news/kogda-snimut-ogranichenija-i-kto-vernjot-dengi-ddt-otmenili-koncert-v-peterburge_417412

2. 25 апреля 2012 Юрий Шевчук заявил о запрете концертов ДДТ в регионах.
Несколько концертов группы ДДТ в российских регионах были отменены под давлением местных властей
https://lenta.ru/news/2012/04/25/ddt/https://lenta.ru/news/2012/04/25/ddt/

первый раз что ли?!
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