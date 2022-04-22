Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»

«Юре-музыканту» это категорически не понравилось и он сорвал выступление.
20 и 21 апреля ДДТ должна была выступить в Тюменской филармонии. Всё шло по плану ровно до тех пор, пока в городе не объявился Шевчук. Ему пришлась не по душе литера «Z», которой украсили фасад здания.
«Должны были сегодня играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила. Я всегда стараюсь говорить всё, что думаю, все об этом знают».
Это точно, все об этом знают. Своими высказываниями по любому поводу Шевчук известен даже больше, чем музыкой. Этакий Макаревич на минималках.
После того, как он отказался выступать в филармонии, Шевчук потребовал другой зал - ему отказали, потому что нельзя вот так взять, сорвать выступление, а потом что-то требовать.
«Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали».
Люди остались без музыки, а мероприятие зависло в воздухе из-за того, что «Юре-музыканту» не понравилась буква Z.
При этом, он уверяет, что концерты обязательно состоятся - ещё бы, билеты ведь уже проданы. Правда, когда будут эти концерты Шевчук не уточнил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас он "мятый гондон с кремом".
как говорится: пиZZZдуй, пиZZZдуй - пока ветер без камней
А по поводу его поступка, думаю что он совершил его, из за неприязни к пустому символизму. В конце концов, он нигде не афишировал свою позицию, по отношению к этой войне. В принципе, с ним я в этом солидарен! Хотите сделать что-то полезное ,для тех кто сейчас там, на войне , не хрен малевать Z где непопадя, делайте что-то полезное,существенное, та же филармония, могла бы сделать концерт, в поддержку участников и пострадавших в этой войне и пустить прибыль в поддержку. А они просто решили, как это говорят на их сленге хайпануть на модном тренде. Как это выглядит, ну примерно как на фото ниже.
Ещё раз повторюсь, если реально считаете себя вовлечённым, делайте что-то существенное а не устраивайте показуху!
1. КОГДА СНИМУТ ОГРАНИЧЕНИЯ И КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ: ДДТ ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Выступление ДДТ, запланированное на 9 октября 2021, снова перенесли. Музыканты просят понять и простить.
https://spb.tsargrad.tv/news/kogda-snimut-ogranichenija-i-kto-vernjot-dengi-ddt-otmenili-koncert-v-peterburge_417412https://spb.tsargrad.tv/news/kogda-snimut-ogranichenija-i-kto-vernjot-dengi-ddt-otmenili-koncert-v-peterburge_417412
2. 25 апреля 2012 Юрий Шевчук заявил о запрете концертов ДДТ в регионах.
Несколько концертов группы ДДТ в российских регионах были отменены под давлением местных властей
https://lenta.ru/news/2012/04/25/ddt/https://lenta.ru/news/2012/04/25/ddt/
первый раз что ли?!