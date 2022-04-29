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Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами

Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами

Автор:
29 апреля 2022 14:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Украина   владивосток   въезд   запрет   заработок   светлана лобода   
1984
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Она осудила действия РФ, однако отказываться от заработка у нас не желает.

«Осуждаю» - в последнее время это самое модное слово у артистов и «звездунов» всех мастей. Они выступают резко против, сваливают за границу, а потом…

Потом понимают, что скоро останутся без денег - вот ведь неожиданность - и рвутся обратно.

Примерно так поступила певица Светлана Лобода. Понятно, что певица - это звучит громко в данном случае, но тем не менее. Например, она известна такими «мега-хитами» как «ЗанесLо», «Родной» и «Americano».

Вы спросите - кто слушает такую …?

Слушают. И платят за это отличные деньги. До последнего времени Лобода получала за выступление до 150 тысяч евро и давала до 20 концертов в месяц. Неплохо так её «ЗанесLо».

В связи с недавними событиями она выступила «резко против» и уехала в незалежную «чтобы заняться гуманитарной помощью людям». Проблема лишь в том, что 90% концертов она давала здесь - там, куда уехала, её концерты никому не нужны.

И Лобода хочет вернуться. Её имя уже появилось на афишах концерта во Владивостоке, он должен состоятся 22 июня. Понятно, что многие не поняли такого хода организаторов концерта и теперь продажу билетов приостановили. Пока от комментариев воздерживаются. Скорее всего, после поднятого шума, её из программы уберут. А может быть и вообще отменят концерт, пока даже анонс убрали.

Потому что странно составлять список из украинских артистов, запрещать им въезд на территорию нашей страны на 50 лет, а через пару месяцев разрешать им давать концерты и зарабатывать.

Как-то нелогично получается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Украина   владивосток   въезд   запрет   заработок   светлана лобода   
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36  комментариев
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6k
SuperTroll 4 часа назад
Ботексную шаболду, развернуть на границе пинком под сральник
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18
alyamkin1961 20 минут назад
ПУСТЬ СОСКА СОСЕТ У БРАТЬЕВ ХОХЛОУЕБ...ОВ
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73
Охинец Сахалинцев Полчаса назад
А какие могут быть концерты вообще 22 июня? Ребят, вы там ничего не попутали?
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
С такими губами нахер ей вообще петь?
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10k
Трив 40 минут назад
Как я и говорил раньше, начнут заканчиваться бабки, сразу начнётся "вы меня не так поняли", "я не это имел в виду" и т.д. Сейчас начнётся. И Ротару денег никому не посылала в АТО, и Галкин настоящий патриот, а мы все неправильно о нём подумали, и Меладзе и Чурбан Хаматова. Когда кушать хочется, все сладко поют.
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2k
Дмитрий Круглов 51 минуту назад
Я и до операции не понимал, кто всю эту лабуду слушает. Даже бесплатно в записи. А теперь совсем не понимаю.
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8k
alex9845 Час назад
Непонятно как она могла вообще приехать выступать? Она конечно любит летать частным бортом, но разве там не проверяют кто летит и есть ли разрешение?
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1k
Pioner76 Час назад
А по хохляндии гастролировать не охота?
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9k
Ivan Час назад
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765
Олег Час назад
Туфта какая-то. Если ей запрещен вьезд то как она может пересечь границу? Видимо концерт был запланирован еще до запрета но шоу-бизнес никогда особой образованностью не выделялся. Организаторы расклеили афиши не читая новостей.
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45k
Олег 2 часа назад
если ей на 50 лет запретили въезд в страну, как она петь собралась?
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
Жидогомосячья мафия российского шоубизнеса начала вытаскивать своих?
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1k
Трям 2 часа назад
она же нонграта на 50 лет! че за гонево?
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25k
Юрьевич 2 часа назад
Да вообще на территории России не пускать эту губошлёпку!
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39k
Сергей 3 часа назад
Всем продажным горлодранцам запретить въезд в Россию, пускай горлодранят там где их приютили.
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429
Просто прохожий 3 часа назад
Нахрена нужны эти губы-жопа, фашисткая подстилка.
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1k
Кожар 3 часа назад
Этим ротам можно ещё и петь? талант однако.
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452
АлоКин 3 часа назад
Организаторы во владике на 50 лет вперед живут или что? Какого хрена разрешили этой прошмандовке выступать? Кто именно это разрешил? Какой даун с нехваткой серого вещества? Узнать, уволить, гнать на йух этого [мат]!
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13k
Kucher 3 часа назад
"Продажа билетов приостановлена"
Т.е. всётаки есть те, кто билеты покупает.
Мы сами кормим подобных "звездулек" и "звездунов" тем, что покупаем билеты на их концерты.
Я, например, понятия не имею, что она поёт и чем. Но давайте обратимся к творчеству групп с действительно хорошим репертуаром - "Аквариум" или "Машина времени". Вы пойдёте на их концерты? Я лично нет, хоть и признаю, что старые их песни очень даже очень. Не цензура, не государство, а прежде всего мы сами должны лишить их возможности иметь на свою корку хлеба наш с вами кусок масла.
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12
Александр 3 часа назад
Давно российскую эстраду надо было зачистить от незалежных шлюх.
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14k
Вася 3 часа назад
концерт 22 Июня ??! совсем черти охренели ? или это с панорамы очередная шляпа ?
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