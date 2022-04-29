Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами

Она осудила действия РФ, однако отказываться от заработка у нас не желает.
«Осуждаю» - в последнее время это самое модное слово у артистов и «звездунов» всех мастей. Они выступают резко против, сваливают за границу, а потом…
Потом понимают, что скоро останутся без денег - вот ведь неожиданность - и рвутся обратно.
Примерно так поступила певица Светлана Лобода. Понятно, что певица - это звучит громко в данном случае, но тем не менее. Например, она известна такими «мега-хитами» как «ЗанесLо», «Родной» и «Americano».
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Вы спросите - кто слушает такую …?
Слушают. И платят за это отличные деньги. До последнего времени Лобода получала за выступление до 150 тысяч евро и давала до 20 концертов в месяц. Неплохо так её «ЗанесLо».
В связи с недавними событиями она выступила «резко против» и уехала в незалежную «чтобы заняться гуманитарной помощью людям». Проблема лишь в том, что 90% концертов она давала здесь - там, куда уехала, её концерты никому не нужны.
И Лобода хочет вернуться. Её имя уже появилось на афишах концерта во Владивостоке, он должен состоятся 22 июня. Понятно, что многие не поняли такого хода организаторов концерта и теперь продажу билетов приостановили. Пока от комментариев воздерживаются. Скорее всего, после поднятого шума, её из программы уберут. А может быть и вообще отменят концерт, пока даже анонс убрали.
Потому что странно составлять список из украинских артистов, запрещать им въезд на территорию нашей страны на 50 лет, а через пару месяцев разрешать им давать концерты и зарабатывать.
Как-то нелогично получается.
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АНТИФИШКИ
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Т.е. всётаки есть те, кто билеты покупает.
Мы сами кормим подобных "звездулек" и "звездунов" тем, что покупаем билеты на их концерты.
Я, например, понятия не имею, что она поёт и чем. Но давайте обратимся к творчеству групп с действительно хорошим репертуаром - "Аквариум" или "Машина времени". Вы пойдёте на их концерты? Я лично нет, хоть и признаю, что старые их песни очень даже очень. Не цензура, не государство, а прежде всего мы сами должны лишить их возможности иметь на свою корку хлеба наш с вами кусок масла.