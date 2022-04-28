FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5771 пост • 723 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»

Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»

Автор:
28 апреля 2022 17:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   беженцы   донбасс   за россию   липецк   певец   сергей лазарев   
1231
4

Перед этим певец выступил с резкой критикой в адрес последних событий на Украине.

29 апреля в Липецке будет концерт Zа Россию. Там много приглашённых артистов, в том числе был и Лазарев.

×
×

Теперь его там не будет. Как сообщают, Лазареву предложили перед мероприятием посетить центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами. Он отказался. Многие этого не поняли, например, вот что сказал Депутат Мосгордумы, обозреватель ВГТРК, документалист Андрей Медведев:

«Видимо, власти Липецкой области не в курсе, что у нас идет военная операция. Не в курсе, что гибнут русские воины в борьбе с нацистами. Поэтому власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазаревым, решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату. Ну что сказать. Могу лишь посоветовать губернатору Липецкой области выйти с инициативой переименовать марафон. И не забудьте позвать еще Максима Галкина».

Другие тоже не остались в стороне. Также припомнили, что недавно он жестко выступал против последних событий в своих соцсетях потом быстренько удалил этот пост и больше не высказывался на эту тему. А теперь вот решил выступить на патриотическом концерте - как-то странно получается.

Так что в итоге было решено убрать выступление Лазарева из концертной программы. Сам он пока никак это не прокомментировал.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Концерт   беженцы   донбасс   за россию   липецк   певец   сергей лазарев   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Мурчелло 59 минут назад
От пи.дара лазарева ожидали чего то другого?Он свою гнилую натуру давно уже показал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
45k
Олег Полминуты назад
настоящий гомосек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Nero Полминуты назад
Хрен с ним. с Лазаревым.
Вопрос: почему на плокате Zа Россию Россия с маленькой буквы написана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
дмитрий Минуту назад
сэр-гей лазорев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
info-kozirev Минуту назад
О,еще кандидат на небытие,есть никто,зовут никак (певец ртом епт),да к тому же и заднеприводный (как будто от него чего другого ожидали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
geminisf 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Taras Kozalupko 11 минут назад
Абсолютно не осуждаю Серёгу Лазарева!
Всё правильно он сделал.
Благоразумно решил, что пи-дорам не место на этом концерте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Легендарный В-ий Taras Kozalupko 5 минут назад
Пишут что, "вместо Лазарева на концерте выступит российский певец Николай Басков". ну это совсем другое же дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Олег 19 минут назад
Чем дальше тем больше убеждаюсь что события на украине это не только освобождение этой территории от нацизма но и освобождение самой России от всякого хлама и внутренних врагов. По началу скептически отнесся к сериалу "Спящие" но вот сегодня понимаю что снималось по делу. Все эти куколки проснулись и начали войну против своего же общества. И ради чего? Да ради бабок, комфорта и самолюбования. Мерзко это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
679
Мой лучший друг 21 минуту назад
Лезут потихоньку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Не захотел и не захотел и что? Его дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Дмитрий Полчаса назад
Петь он умеет, поёт с пяти лет а вот в школе из за этого не учился и образование только музыкальное, о чём он вообще размышлять может??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 36 минут назад
лазарев не прокомментировал ничего потому что где-нибудь бухает, жалеет себя и рыдает в депрессии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 Час назад
Да мало ли, может переосмыслил человек (это я про лазарева), вообще то людям свойственно менять свое мнение под влиянием фактов и новых открывающихся для себя обстоятельств... Никогда не меняют своего мнения несмотря ни на что, только бараны и полные тупицы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей Час назад
Вот горе то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
905
Шурман Час назад
Куда средства высылать ? я за них уже переживать начинаю , все педики свалили в Израиль этот не знает куда бежать , лесбиянки по Европе разъехались Бельгия-Франция ! Жалко Не людей может по 2 евро каждому скинуть ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Диагноз Час назад
Прочитал и ничего не понял... Отказался, или убрали, или как там вообще что???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134354



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»
Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#подборка#факты#мир#дтп#Приколы#Ynews#аварии
#фото#интересно#люди#автомобили#автомир#США#забавно#СССР#собака#кино
#прикол#в мире#история#картинки#Разное#интересное#милота#фотографии#Россия#новости
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире "Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабурова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире "Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян "Поделимся!": депутат Госдумы предложил отдать беженцам из Донбасса жилье умерших россиян 7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе 7 интересных фактов о Брюсе Уиллисе Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

На что жалуетесь?

Вернуться