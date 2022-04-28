Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»

«Видимо, власти Липецкой области не в курсе, что у нас идет военная операция. Не в курсе, что гибнут русские воины в борьбе с нацистами. Поэтому власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазаревым, решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату. Ну что сказать. Могу лишь посоветовать губернатору Липецкой области выйти с инициативой переименовать марафон. И не забудьте позвать еще Максима Галкина».

Другие тоже не остались в стороне. Также припомнили, что недавно он жестко выступал против последних событий в своих соцсетях потом быстренько удалил этот пост и больше не высказывался на эту тему. А теперь вот решил выступить на патриотическом концерте - как-то странно получается.