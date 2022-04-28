Певец Сергей Лазарев отказался выступать на концерте «Zа Россию»

Перед этим певец выступил с резкой критикой в адрес последних событий на Украине.
29 апреля в Липецке будет концерт Zа Россию. Там много приглашённых артистов, в том числе был и Лазарев.
Теперь его там не будет. Как сообщают, Лазареву предложили перед мероприятием посетить центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами. Он отказался. Многие этого не поняли, например, вот что сказал Депутат Мосгордумы, обозреватель ВГТРК, документалист Андрей Медведев:
«Видимо, власти Липецкой области не в курсе, что у нас идет военная операция. Не в курсе, что гибнут русские воины в борьбе с нацистами. Поэтому власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазаревым, решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату. Ну что сказать. Могу лишь посоветовать губернатору Липецкой области выйти с инициативой переименовать марафон. И не забудьте позвать еще Максима Галкина».
Другие тоже не остались в стороне. Также припомнили, что недавно он жестко выступал против последних событий в своих соцсетях потом быстренько удалил этот пост и больше не высказывался на эту тему. А теперь вот решил выступить на патриотическом концерте - как-то странно получается.
Так что в итоге было решено убрать выступление Лазарева из концертной программы. Сам он пока никак это не прокомментировал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопрос: почему на плокате Zа Россию Россия с маленькой буквы написана?
Всё правильно он сделал.
Благоразумно решил, что пи-дорам не место на этом концерте.
но ведь педик не повесится, передумает.