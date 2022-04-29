«Приехать и поддержать - это не обязанность, а честь»: Олег Газманов выступил в военном госпитале

Вот только нынешняя ситуация прямо как рентгеновскими лучами выявила: кто действительно любит страну, а кто здесь просто «зашибал бабло».

Недавно Олег выступил в военном госпитале и сказал:

«Считаю, что для каждого артиста не просто долг, а честь приехать и поддержать наших воинов. Которые не то, что рискуют, а жизнь отдают за нашу родину».