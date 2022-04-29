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«Приехать и поддержать - это не обязанность, а честь»: Олег Газманов выступил в военном госпитале

«Приехать и поддержать - это не обязанность, а честь»: Олег Газманов выступил в военном госпитале

Автор:
29 апреля 2022 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Олег Газманов   артисты   военные   госпиталь   звезды   инстасамка   оаэ   
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Не испугался, не убежал, а остался здесь и как может помогает нашим ребятам.

В 1990-х Олег Газманов был довольно популярен. Его песни - строго на любителя, многим вообще не нравятся ни они, ни сам исполнитель. И это их право.

Вот только нынешняя ситуация прямо как рентгеновскими лучами выявила: кто действительно любит страну, а кто здесь просто «зашибал бабло».

Недавно Олег выступил в военном госпитале и сказал:

«Считаю, что для каждого артиста не просто долг, а честь приехать и поддержать наших воинов. Которые не то, что рискуют, а жизнь отдают за нашу родину».

Постарел, конечно, Газманов. Но всё равно держится молодцом.

Теперь вспомните, как многие над ним стебались, называли «попрыгунчиком» и «хорьком в офицерской шинели». Ну и кто оказался хорьком? Газманов - который бесплатно выступает перед ранеными военными или те, кто так про него говорил?

Давайте возьмём других «звездунов», «новомодных» реперов, блогеров и всех, кто сбежал. Когда было хорошо, они с удовольствием здесь выступали и зарабатывали. Как только ситуация изменилась - все побежали в разные стороны, теперь сидят за кордоном и торжественно «отрекаются и осуждают».

Просто пример: какая-нибудь Инстасамка - эта «дама» в апреле улетела в ОАЭ, отменила все свои концерты в России и заявила:

«Я родилась в России, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место».

Вот это вот будет любить, но издалека… И таких хватает.

И сравните их и Газманова - кто тут хорёк? Уж точно не он.

Такое ощущение, что страна очищается от слякоти. И это хорошо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Олег Газманов   артисты   военные   госпиталь   звезды   инстасамка   оаэ   
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9  комментариев
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3k
Veprь в напряге 2 часа назад
Знаете, я рад, что всякая шваль нырнула за кордон – стало чище. Ещё бы «шугануть» затаившихся под веникам мышей и прочих тварей, для которых родина (именно с прописной буквы), это место добычи бабла и только. А Газманов – молоток!
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9
Колобок 18 минут назад
То что Газманов любит страну - это хорошо. Но вот то что он её любит далеко не бесплатно, наводит на нехорошие мысли.
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Педро минусы , угомонитесь укропия .
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
он по форме перед ранеными выступал ?
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
-"Такое ощущение, что страна очищается от слякоти. И это хорошо."
Это очень хорошо, когда накипь выкидывается в мусорку.
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427
Просто прохожий 2 часа назад
Как можно вообще сравнивать инстабл..я...дь (где под носом губы-жопа, предпоследнее фото)и Газманова.
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5k
Горожанин 2 часа назад
И сын у него нормальный, несмотря на то, что воспитывался в звёздной среде и с детства был обласкан на ТВ.
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August

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