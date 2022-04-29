«Приехать и поддержать - это не обязанность, а честь»: Олег Газманов выступил в военном госпитале

Не испугался, не убежал, а остался здесь и как может помогает нашим ребятам.
В 1990-х Олег Газманов был довольно популярен. Его песни - строго на любителя, многим вообще не нравятся ни они, ни сам исполнитель. И это их право.
Вот только нынешняя ситуация прямо как рентгеновскими лучами выявила: кто действительно любит страну, а кто здесь просто «зашибал бабло».
Недавно Олег выступил в военном госпитале и сказал:
«Считаю, что для каждого артиста не просто долг, а честь приехать и поддержать наших воинов. Которые не то, что рискуют, а жизнь отдают за нашу родину».
Постарел, конечно, Газманов. Но всё равно держится молодцом.
Теперь вспомните, как многие над ним стебались, называли «попрыгунчиком» и «хорьком в офицерской шинели». Ну и кто оказался хорьком? Газманов - который бесплатно выступает перед ранеными военными или те, кто так про него говорил?
Давайте возьмём других «звездунов», «новомодных» реперов, блогеров и всех, кто сбежал. Когда было хорошо, они с удовольствием здесь выступали и зарабатывали. Как только ситуация изменилась - все побежали в разные стороны, теперь сидят за кордоном и торжественно «отрекаются и осуждают».
Просто пример: какая-нибудь Инстасамка - эта «дама» в апреле улетела в ОАЭ, отменила все свои концерты в России и заявила:
«Я родилась в России, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место».
Вот это вот будет любить, но издалека… И таких хватает.
И сравните их и Газманова - кто тут хорёк? Уж точно не он.
Такое ощущение, что страна очищается от слякоти. И это хорошо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это очень хорошо, когда накипь выкидывается в мусорку.