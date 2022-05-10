У тебя на голове мусор - ты в тренде!

Современные реалии рождают актуальные тренды и моду. Если раньше, модные показы были похожи на сборище фриков, то сейчас, когда аляпистые и несуразные костюмы уже можно встретить на улице, а не на моделях, модельеры пробивают новое "креативное" дно и теперь выгоняют на подиумы манекенщиц буквально в мусорных пакетах.
Именно так выглядит новая коллекция американского бренда Vaquera, где сразу три креативных директора: Клэр Салли, Брин Тобенси и Патрик ДиКаприо.
ДиКаприо "курильщика" - молодой талантливый фотограф, которого приметили основатели онлайн-издания DIS Magazine Лорен Бойл и Марко Росо, пригласив работать в качестве фотографа в Нью-Йорк. Позднее от фотографии он перешел к фэшн-индустрии, создав с единомышленниками "современный" бренд одежды, не нацеленный на коммерциализацию.
Vaquera должен был стать бунтарским фронтменом, создающий искусство в области моды. Но, видимо, что-то пошло не так. Мусорные пакеты, которые выдаются за наряды и продаются за ценники от 23 до 63 тысяч за аксессуар, говорят о том, что создатели полностью отошли от своих изначальных целей.
Впрочем, быть может, модницы действительно захотят одеться в мусорные мешки, чтобы эпатировать публику.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне все еще нравятся трусики Рипли)
За тысячеледия нашей цивилизации всё, что можно сделать гениального, уже сделано, а для того, чтобы превзойти Давида (Милелянжело) или творения Рафаэля, нужен талант.
А что делать если таланта нет, а сытно кушать ничего не делая хочется? Именно поэтому и появляется тетнденция: не сделать что-то гениальное, а создать/войти в группу которая будет всем объяснять, как гениально сделана вот эта хрень. Раскручивать бездарность и безвкусицу.
Разруха в головах! (професор Преображенский)
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак путлеризма!
Допустим на примере музыки. Сколько людей умеют играть на музыкальных инструментах? Дохрена. Как выделиться среди них? Надо играть ооочень хорошо. Но на самом деле есть много профессиональных музыкантов, которые играют в оркестрах, но их никто не знает. Значит чтобы прославиться этим надо быть какого-то действительно гениального уровня, как например Архиповский. Но это же так сложно. А можно хреном по роялю бзыньк-бзыньк и тебя знает весь мир.
Зацените сами: