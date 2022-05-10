У тебя на голове мусор - ты в тренде!

Современные реалии рождают актуальные тренды и моду. Если раньше, модные показы были похожи на сборище фриков, то сейчас, когда аляпистые и несуразные костюмы уже можно встретить на улице, а не на моделях, модельеры пробивают новое "креативное" дно и теперь выгоняют на подиумы манекенщиц буквально в мусорных пакетах.