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У тебя на голове мусор - ты в тренде!

У тебя на голове мусор - ты в тренде!

Автор:
10 мая 2022 22:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Показы   бомжи   интересно   коллекции   мода   мусор   пакеты   
3967
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Современные реалии рождают актуальные тренды и моду. Если раньше, модные показы были похожи на сборище фриков, то сейчас, когда аляпистые и несуразные костюмы уже можно встретить на улице, а не на моделях, модельеры пробивают новое "креативное" дно и теперь выгоняют на подиумы манекенщиц буквально в мусорных пакетах.

Именно так выглядит новая коллекция американского бренда Vaquera, где сразу три креативных директора: Клэр Салли, Брин Тобенси и Патрик ДиКаприо.

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ДиКаприо "курильщика" - молодой талантливый фотограф, которого приметили основатели онлайн-издания DIS Magazine Лорен Бойл и Марко Росо, пригласив работать в качестве фотографа в Нью-Йорк. Позднее от фотографии он перешел к фэшн-индустрии, создав с единомышленниками "современный" бренд одежды, не нацеленный на коммерциализацию.

Vaquera должен был стать бунтарским фронтменом, создающий искусство в области моды. Но, видимо, что-то пошло не так. Мусорные пакеты, которые выдаются за наряды и продаются за ценники от 23 до 63 тысяч за аксессуар, говорят о том, что создатели полностью отошли от своих изначальных целей.

Впрочем, быть может, модницы действительно захотят одеться в мусорные мешки, чтобы эпатировать публику.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Показы   бомжи   интересно   коллекции   мода   мусор   пакеты   
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24  комментария
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1k
Василич 9 часов назад
Я для этого видимо слишком старый, мне не понять.
Мне все еще нравятся трусики Рипли)
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12
СугробOFF Полчаса назад
Ай, браво! Борьба с мусором прям. Не дешево и не сердито,
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2k
perekrestok 41 минуту назад
Наконец то форма стала соответствовать содержанию! Теперь приедут мусоровозы и всех расставят по местам!
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2k
milenBG 59 минут назад
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1k
Витя Есенин 2 часа назад
Че-то модель похоже тоже не в восторге от такого.
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38k
Aleksandr 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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38k
Игорь 3 часа назад
Кукушка хвалит воробья, за то, что он хвалил кукушку... (из басни Крылова).

За тысячеледия нашей цивилизации всё, что можно сделать гениального, уже сделано, а для того, чтобы превзойти Давида (Милелянжело) или творения Рафаэля, нужен талант.

А что делать если таланта нет, а сытно кушать ничего не делая хочется? Именно поэтому и появляется тетнденция: не сделать что-то гениальное, а создать/войти в группу которая будет всем объяснять, как гениально сделана вот эта хрень. Раскручивать бездарность и безвкусицу.
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7k
Trenzel2003 3 часа назад
Разруха не в клозетах!
Разруха в головах! (професор Преображенский)
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−61
ffa2322 4 часа назад
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак путлеризма!
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13k
net 4 часа назад
Вся эта мода из мусорных пакетов и тп это вообще к моде отношения не имеет. Просто кучка заднеприводных ходят к друг другу и назвали этот шлак модой.
Допустим на примере музыки. Сколько людей умеют играть на музыкальных инструментах? Дохрена. Как выделиться среди них? Надо играть ооочень хорошо. Но на самом деле есть много профессиональных музыкантов, которые играют в оркестрах, но их никто не знает. Значит чтобы прославиться этим надо быть какого-то действительно гениального уровня, как например Архиповский. Но это же так сложно. А можно хреном по роялю бзыньк-бзыньк и тебя знает весь мир.
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2k
Эдуардо 5 часов назад
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8k
a_komolow 5 часов назад
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68k
Доктор Джонс 7 часов назад
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39
adssaf 8 часов назад
Комментарий к фото
Я в 90-е примерно в таких же нарядах проституток видел. Может, они просто дешёвую форму вводят для этих.
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7k
Артём 9 часов назад
Они "мандель" идеальную подобрали!
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−4
ЖопаВмыле 10 часов назад
Не "На", а "В"... ))
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1k
Виталий 10 часов назад
Трусы из мусорных пакетов - срать захотел незаметно сходил и выбросил в мусорку.
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986
КАКАнгел 11 часов назад
мир сошёл с ума. они же потеют .
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23k
MrGod 11 часов назад
Они это заслужили, пусть носят.
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6k
Mowgley 11 часов назад
Ну до румын им еще далеко

Зацените сами:
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2k
Copycat 11 часов назад
Всем спокойно - это просто решили Потороилть ваш сайт - "отказала модная железа" это люди которые херню постят - не ведитесь
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