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Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги

Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 12:11
Сообщество : Криминал
Метки: анапа   видео   казаки   нарушения   пляж   полиция   туризм   шлагбаум   
1678
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Разумеется, никакого права на это они не имели. На дельцов с большой дороги завели дело.

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Метки: анапа   видео   казаки   нарушения   пляж   полиция   туризм   шлагбаум   
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28  комментариев
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17k
sanchesS80 Полчаса назад
Сажать за такое надо. А не какой-то там штрафик. Не знаю, за вымогательство денег или за что-то еще, но нужна именно уголовная статья - по сути они вымогают деньги с людей.
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55k
pynh 23 секунды назад
Там же поле чистое... Облить да поджечь кого надо.
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5k
mr.Poher 3 минуты назад
На дармовщинку потянуло? Нынче не девяностые, не прокатит народ кидать так нагло и беспринципно.
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724
Fiverknot 4 минуты назад
Что же от Ростова-на-Дону и южнее столько ряженых,а?
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55k
pynh 9 минут назад
вся суть этих клоунов
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5k
Bartello 12 минут назад
И вот эти ху..епуталы будут теперь в Росгвардии...
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141k
Редька с хреном 16 минут назад
Отнюдь не всякий, именующий себя казаком или евреем, действительно таковым является, к примеру в Ростове, прикомандированный к посланной на х...утор бригаде церберов тряпочного режима казак, на поверку оказался не казаком, а Петросяном (3: 22)))):
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1k
Денис 22 минуты назад
Был казачий пляж, будет казачья камера.
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5k
Ruk 22 минуты назад
сегодня опять уже стоят, там всё побережье с такими шлагбаумами, что Витязево, что Веселовка
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23k
Батончик с маком Полчаса назад
Это не казаки, а ублюдки недорезаные. Из-за таких мразей мои предки в гробах переворачиваются.
Я горжусь своими предками и никогда не наряжаюсь как петушара и не цепляю на себя значки.
А эти твари явно потомки разбойников, власовцев, бандеровцев и прочей погани.
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11k
VM Varga Полчаса назад
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33k
Alex Полчаса назад
Херасе, как ох**ли казаки
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18k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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6k
ваня панкин Полчаса назад
руби казак шашкой бабло, как врагов!!!
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9k
Атеист Полчаса назад
ко всему этому надо бы добавить статью за мошенничество по сговору группой лиц (ч.2 ст.159 УК РФ).
И с позором уволить из казаков и запретить работать в подобных сферах. Ну так, показательно, дабы у других желания не возникало.
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457
Александр Полчаса назад
совсем ряженые прихерели
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2k
Ivan 36 минут назад
Ну ничего-ничего! Путин их уже зачислил в росгвардию, скоро им перечить нельзя будет вообще...
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42k
Andrey 38 минут назад
Суки ряженые!
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40k
Александр 41 минуту назад
Да это вечная селюковская фишка с развала СССР - едешь бывает - стоят такие сборщики - посылаешь их нах и едешь дальше - хорошо когда с тобой в машине пара мордоворотов с бандитскими мордами, а машин таких 3 )
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37k
dima423 41 минуту назад
окуевшие... все правильно сделали, вызвали полицию и проблема решена)
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