Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги

Разумеется, никакого права на это они не имели. На дельцов с большой дороги завели дело.
В станице Благовещенской (Анапа) ушлые казаки с предпринимательской жилкой установили перед въездом на бесплатный пляж шлагбаум, переименовали его в "Казачий" и требовали с отдыхающих за вход по 200 рублей.
На возражения автора видеоролика о том, что пляж 20 лет был бесплатным, один из казаков ответил, что люди платят не за пляж, а за парковку, которую они с товарищами прямо сейчас "организовывают" и разбирают на площадке мусор.
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Видеозапись в Instagram анапского "39 Канала" появилась еще 10 июля. Однако СМИ обратили внимание на происшествие только вчера, когда полицейские уже пресекли незаконную деятельность местных казаков-разбойников.
Прибывшие на место полицейские демонтировали шлагбаум и убрали баннер с "Казачьим пляжем". Судя по всему "предприниматели" надеялись окопаться там надолго - даже успели поставить деревянный каркас для будки "охранника". Но разобрать пришлось и его. На главного собирателя дани, который фигурирует в видеоролике, правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)").
Примечательно, что несколькими днями ранее участковые-уполномоченные полиции уже приезжали в Благовещенскую по тем же самым причинам. Им также пришлось демонтировать ограждение на другом проезде к пляжу.
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Я горжусь своими предками и никогда не наряжаюсь как петушара и не цепляю на себя значки.
А эти твари явно потомки разбойников, власовцев, бандеровцев и прочей погани.
И с позором уволить из казаков и запретить работать в подобных сферах. Ну так, показательно, дабы у других желания не возникало.
https://ria.ru/20210710/kazaki-1740731495.htmlhttps://ria.ru/20210710/kazaki-1740731495.html