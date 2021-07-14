Казаки преградили дорогу к пляжу и требовали с отдыхающих деньги

В станице Благовещенской (Анапа) ушлые казаки с предпринимательской жилкой установили перед въездом на бесплатный пляж шлагбаум, переименовали его в "Казачий" и требовали с отдыхающих за вход по 200 рублей.

На возражения автора видеоролика о том, что пляж 20 лет был бесплатным, один из казаков ответил, что люди платят не за пляж, а за парковку, которую они с товарищами прямо сейчас "организовывают" и разбирают на площадке мусор.