Мадонна обратилась к Папе Римскому за прощением и принятием в церковь

Мадонна, которая американская певица, решила, что время настало. Певица публично попросила папу Римского о встрече, чтобы пересмотреть своё отлучение от церкви.
Мадонну, к слову, изгнали из католической церкви ещё в уже далёком 2006 году за «кощунственное» поведение на сцене в Риме.
Тогда во время шоу её «распяли».
Сама певица в своём обращении говорит, что раскаялась, исправилась, и теперь даже не ругается матом.
А вообще, певице, несмотря на внешний вид, уже 63. Видимо, так она посылает лучи разума Филиппу Киркорову. Впрочем, для короля российской эстрады уготовано не такое "духовное" наказание, известному болгарину светит судебное разбирательство, а не только общественное порицание верующих людей.
Вопрос, будет ли благосклонен глава католической церкви или же "всепрощение" не его самая сильная благодетель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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