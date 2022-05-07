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Мадонна обратилась к Папе Римскому за прощением и принятием в церковь

Мадонна обратилась к Папе Римскому за прощением и принятием в церковь

Автор:
07 мая 2022 00:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Церковь   богохульство   интересно   мадонна   новости   отлучение   папа римский   
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Мадонна, которая американская певица, решила, что время настало. Певица публично попросила папу Римского о встрече, чтобы пересмотреть своё отлучение от церкви.

Мадонну, к слову, изгнали из католической церкви ещё в уже далёком 2006 году за «кощунственное» поведение на сцене в Риме.

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Тогда во время шоу её «распяли».

Сама певица в своём обращении говорит, что раскаялась, исправилась, и теперь даже не ругается матом.

А вообще, певице, несмотря на внешний вид, уже 63. Видимо, так она посылает лучи разума Филиппу Киркорову. Впрочем, для короля российской эстрады уготовано не такое "духовное" наказание, известному болгарину светит судебное разбирательство, а не только общественное порицание верующих людей.

Вопрос, будет ли благосклонен глава католической церкви или же "всепрощение" не его самая сильная благодетель.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Церковь   богохульство   интересно   мадонна   новости   отлучение   папа римский   
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13  комментариев
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12k
Pochiniks 2 часа назад
Какое же у Фили обилие мозгов!
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14k
Великий Кормчий 6 минут назад
Перед тем как сдохнуть нужно пркаяться за бездарную жизнь... прям украинка настоящаяя.
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984
Гремлин 9 минут назад
Если мне не изменяет склероз, то мадонна увлекалась каббалой.
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1k
Трям Час назад
Грустные старые клоуны.
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17k
Олег 2 часа назад
Правильно говорят, что если человечество обретет бессмертие, церкви исчезнут за ненадобностью.
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4k
О.Бендер 2 часа назад
Ну ~ не знаю, я вообще Крещеный в Новосибе в 16 лет, крестик у меня на верёвочке, курю (winston), пью водку, Бог у каждого в душе
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1k
GolovaPsaki 2 часа назад
Старая бл.ядина.
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Шерхан 2 часа назад
А что будет, если христианам рассказать, что Римляне для казни использовали кресты в форме буквы "Х" (это и проще, и дешевле, и надёжней)...
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Бабуся поняла - пора готовиться к загробной жизни. Время поджимает. Если Чиккона сейчас не вымолит прощения у попов, то так и уйдет в мир иной богомерзкой путаной. А в Аду ох как несладко...
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9k
Бритва 3 часа назад
а отправила ли она папе римскому осла, груженого золотом?
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