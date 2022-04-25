Эти кожаные совсем обленились: робот выгуливатель собак

Человечество к технологическому прогрессу движут ленивые люди. Вот очередное тому доказательство.
Компания Toyota получила патент на создание роботизированной платформы для выгула собак. Это полностью автоматизированный механизм, который запрограммирован не только сопровождать вашего четвероногого друга во время прогулки по парку, но и убирать за ним.
При этом хозяин может убедиться в том, что все прошло гладко, так как робот делает фотоотчеты, в том числе и об успешном походе в туалет вашего пёселя.
И хоть законы Азимова говорят о том, что робот не может нанести вред своему хозяину, однако про верного друга хозяина ничего не говорится. Но разработчики уверяют, что встроенные датчики позволят избежать возможных увечий для собаки.
Что касается поводка, то робот будет контролировать питомца, который будет привязан к нему.
Компьютер роботизированного выгульщика будет анализировать натяжение и длину поводка, в случае возможной угрозы для окружающих - робот не даст собаке вырваться.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Самая большая в мире выставка собак открылась в Британии
- Ученые создали уникального робота-хамелеона
- Sony выпустила переноску для своей робо-собаки
- В Италии создали робота в стиле Железного человека
- Разработчики Disney сделали робота с человеческим взглядом