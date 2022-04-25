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Эти кожаные совсем обленились: робот выгуливатель собак

Эти кожаные совсем обленились: робот выгуливатель собак

Автор:
25 апреля 2022 21:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: азимов   выгул   изобретения   интересно   новости   робототехника   роботы   собаки   
1555
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Человечество к технологическому прогрессу движут ленивые люди. Вот очередное тому доказательство.

Компания Toyota получила патент на создание роботизированной платформы для выгула собак. Это полностью автоматизированный механизм, который запрограммирован не только сопровождать вашего четвероногого друга во время прогулки по парку, но и убирать за ним.

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При этом хозяин может убедиться в том, что все прошло гладко, так как робот делает фотоотчеты, в том числе и об успешном походе в туалет вашего пёселя.

И хоть законы Азимова говорят о том, что робот не может нанести вред своему хозяину, однако про верного друга хозяина ничего не говорится. Но разработчики уверяют, что встроенные датчики позволят избежать возможных увечий для собаки.

Что касается поводка, то робот будет контролировать питомца, который будет привязан к нему.

Компьютер роботизированного выгульщика будет анализировать натяжение и длину поводка, в случае возможной угрозы для окружающих - робот не даст собаке вырваться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: азимов   выгул   изобретения   интересно   новости   робототехника   роботы   собаки   
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3  комментария
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13k
ss Час назад
Фотографию-то он пришлёт. А дерьмо за собакой от тоже уберёт?
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44k
Михалыч 44 минуты назад
Всё давно придумано…
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432
mnekrasov Час назад
Ага, для стафа или питбуля робот размером с камаз?
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Александр Невский
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