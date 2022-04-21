Самый сладкий эксперимент: почему крем на печенье остается с одной стороны

Самый сладкий физический эксперимент. Загадка века раскрыта! Именно так можно описать испытания, которое провели американские физики с печеньями Oreo.
Нет, это не шутки, в США группа физиков реально решила объяснить причину, по которой при разделении печенья знаменитой марки, крем остается только на одной "крышке" печенья.
Они выяснили, что зачастую люди разделяют лакомство методом скручивания. Серия опытов, проведенных учеными относится к реологии, разделу физики, изучающему деформационные свойства и текучесть веществ со сложной или неньютоновской вязкостью.
На самом деле реология и пищевая промышленность — это не отдаленные понятия, так как при производстве сыров, шоколада и соусов инженеры на производстве следят за поведением жидкостей.
Физики, проводившие эксперимент с Oreo, изучили природу поведения мягкого вещества между двумя твердыми параллельными "коржами" печенья.
Итогом исследования американских ученых стало то, что технология конвейерного производства определяет на каком из крекеров в большинстве случаев окажется крем печенья.
А неравномерное распределение начинки на крекерах, увы, результат адгезионного разрыва печенья. Иными словами при вращающем движении крекеров теряется связь между начинкой и одной из пластин.
Американские ученые пришли к выводу, что практически в четырех из пяти случаев крекер, на котором окажется крем, можно угадать по расположению его внутри пачки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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