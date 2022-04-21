FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8898 постов • 1316 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Самый сладкий эксперимент: почему крем на печенье остается с одной стороны

Самый сладкий эксперимент: почему крем на печенье остается с одной стороны (5 фото)

Автор:
21 апреля 2022 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Печенье   Юмор   интересно   новости   объяснение   опыты   физика   эксперименты   
2106
5

Самый сладкий физический эксперимент. Загадка века раскрыта! Именно так можно описать испытания, которое провели американские физики с печеньями Oreo.

Нет, это не шутки, в США группа физиков реально решила объяснить причину, по которой при разделении печенья знаменитой марки, крем остается только на одной "крышке" печенья.

Они выяснили, что зачастую люди разделяют лакомство методом скручивания. Серия опытов, проведенных учеными относится к реологии, разделу физики, изучающему деформационные свойства и текучесть веществ со сложной или неньютоновской вязкостью.

×
×

На самом деле реология и пищевая промышленность — это не отдаленные понятия, так как при производстве сыров, шоколада и соусов инженеры на производстве следят за поведением жидкостей.

Физики, проводившие эксперимент с Oreo, изучили природу поведения мягкого вещества между двумя твердыми параллельными "коржами" печенья.

Итогом исследования американских ученых стало то, что технология конвейерного производства определяет на каком из крекеров в большинстве случаев окажется крем печенья.

А неравномерное распределение начинки на крекерах, увы, результат адгезионного разрыва печенья. Иными словами при вращающем движении крекеров теряется связь между начинкой и одной из пластин.

Американские ученые пришли к выводу, что практически в четырех из пяти случаев крекер, на котором окажется крем, можно угадать по расположению его внутри пачки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Печенье   Юмор   интересно   новости   объяснение   опыты   физика   эксперименты   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Andrey 58 минут назад
Грунтовать нужно впитывающие поверхности перед нанесением штукатурки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
45k
dima423 Час назад
а как может быть по другому если слабые места, это места соприкосновение печенья и крема?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 2 часа назад
Для объяснения данного феномена достаточно знаний физики за 6-7 класс советской школы и среднего умения соображать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 2 часа назад
Итить, вот это однозначно научный прорыв!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28710



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет
3
66
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность...
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России
1
109
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали...
Набирающие популярность в сообществах
Русские олигархи такие гадкие! Британский репортер прогулялся по конфискованному замку Абрамовича
0
35
Русские олигархи такие гадкие! Британский репортер прогулялся по конфискованному замку...
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
0
10
16 любопытных пасхалок, спрятанных в известных фильмах
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#автомир#дтп#фотографии#забавно#новости#авто аварии
#Юмор#животные#Ватермарк#мир#Жизнь#кино#интересное#знаменитости#СССР#Разное
#прикол#в мире#история#автомобили#Россия#аварии#звезды#картинки#шоу бизнес#подборка
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Физика — удивительная штука Физика — удивительная штука Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов? Что будет, если? Безумные эксперименты с подручными средствами Что будет, если? Безумные эксперименты с подручными средствами Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет Эксперименты с подручными средствами Эксперименты с подручными средствами

На что жалуетесь?

Вернуться