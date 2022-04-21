Самый сладкий эксперимент: почему крем на печенье остается с одной стороны

Нет, это не шутки, в США группа физиков реально решила объяснить причину, по которой при разделении печенья знаменитой марки, крем остается только на одной "крышке" печенья.

Они выяснили, что зачастую люди разделяют лакомство методом скручивания. Серия опытов, проведенных учеными относится к реологии, разделу физики, изучающему деформационные свойства и текучесть веществ со сложной или неньютоновской вязкостью.