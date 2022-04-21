Найдено древнее подземное убежище

Немного новостей из мира археологии. Ученые нашли древний подземный город, в котором прятались первые христиане. И находится он, как не удивительно, в Турции.
Пару лет назад под турецким городом Мидьят начались исследования масштабного комплекса пещер.
Местные жители знали о существовании самих пещер, но не догадывались о масштабности подземных сооружений. Сначала археологи нашли в одной из пещер коридор, который привел в подземелье. В подземном городе нашли алтари, склады, используемые для провизии, колодцы, а также сеть тоннелей.
Предположительно, здесь практически две тысячи лет назад прятались первые христиане от преследования Римской империи. В то время этот регион входил в состав римского государства, а город Мидьят располагался в провинции Ассирия.
Ученые считают, что изначально спасавшиеся от гонений христиане, после распада Римской империи использовали подземный город для укрытия от многочисленных войн, которые в конечном итоге привели к исламизации региона.
Как считают археологи, подземный город перестал существовать после того, как в 1915 году в произошел геноцид армян, которые также являются христианами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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