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Найдено древнее подземное убежище

Найдено древнее подземное убежище (4 фото)

Автор:
21 апреля 2022 15:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция   археология   город   интересно   история   мир   новости   подземелье   фото   
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Немного новостей из мира археологии. Ученые нашли древний подземный город, в котором прятались первые христиане. И находится он, как не удивительно, в Турции.

Пару лет назад под турецким городом Мидьят начались исследования масштабного комплекса пещер.

Местные жители знали о существовании самих пещер, но не догадывались о масштабности подземных сооружений. Сначала археологи нашли в одной из пещер коридор, который привел в подземелье. В подземном городе нашли алтари, склады, используемые для провизии, колодцы, а также сеть тоннелей.

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Предположительно, здесь практически две тысячи лет назад прятались первые христиане от преследования Римской империи. В то время этот регион входил в состав римского государства, а город Мидьят располагался в провинции Ассирия.

Ученые считают, что изначально спасавшиеся от гонений христиане, после распада Римской империи использовали подземный город для укрытия от многочисленных войн, которые в конечном итоге привели к исламизации региона.

Как считают археологи, подземный город перестал существовать после того, как в 1915 году в произошел геноцид армян, которые также являются христианами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Турция   археология   город   интересно   история   мир   новости   подземелье   фото   
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3  комментария
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Олег Шинкевич Час назад
А почему удивительно? Территория римской империи.
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Сатанеев 38 минут назад
Любопытно, что Турция не самая спокойная в сейсмическом плане страна, но тем не менее, лабиринты сохранились
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Александр Невский
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