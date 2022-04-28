FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8927 постов • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Хороший мальчик, который откопал самый большой клад в истории

Хороший мальчик, который откопал самый большой клад в истории

Автор:
28 апреля 2022 23:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   клад   монеты   находка   новости   собака   
1116
5

Думаете, для поиска клада необходимо специальное оборудование, металлоискатель, пират или на худой конец хотя бы карта? Выяснилось, что иногда подойдет и просто владение... собакой.

Такой забавный случай на днях произошел в Польше. Там пёсель совершенно случайно откопал глиняный горшок со средневековыми монетами.

×
×

Произошло это неподалеку от города Валжбиха. Там хороший мальчик по кличке Кайтуш вырыл глиняный горшок.

Каково же было удивление его хозяина, когда оказалось, что там оказалась целая горка серебряных монет.

Все это случилось абсолютно случайно. Хозяин и собака прогуливались, и в какой-то момент пёс по привычке начал копать землю.

Хозяин, зная местные законы, сразу же обратился в полицию. А на место раскопок четвероногого археолога на следующий день отправились самые настоящие ученые, который ходят на двух ногах.

Выяснилось, что собака нашла монеты брактеаты, которые датируются аж XIII веком. Название монеты происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.

Последний раз такие монеты находили в 1872 году в Померании. В местности тогда нашли более сотни таких монет.

Сами по себе эти монеты очень цены для истории: выпускали их по два-три раза в год, а старые монеты изымали из оборота и отправляли на переплавку по новому образцу. Потому их почти не осталось.

Особая же ценность брактеатов заключается в том, что в Средневековье такие монеты выпускали короли, принцы и епископы. А найденные Кайтушем монеты сначала изучат эксперты, а затем их передадут в музей. Расплатиться ими все равно не выйдет.

Так что хороший мальчик хоть и не обогатил хозяина, но сделал огромный вклад в археологию и историю.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: интересно   клад   монеты   находка   новости   собака   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Billi_Bons Час назад
А на причитающуюся по закону премию, хозяин собаки (по совету друзей) решил приобрести автомобиль Polonez. Новая модель. ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
то есть дядьку тупо кинули на бабки за находку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava Полчаса назад
какую по глубине яму могла вырыть собака на прогулке ? не спец поэтому спрашиваю. мне вот думается, что максимум 10-20 см... и вот другой вопрос 700 лет на такой глубине, в центре европы и никто не нашел ? или что-то не сходится или какое-то космическое везение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill 37 минут назад
Не "самый большой клад в истории", а самый большой клад в Польше за последние 100 лет".
Автор, ты вообще понимаешь что Польша - это далеко не всё человечество? Да и история Польши - так себе, по сравнению с остальной историей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29154



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших
"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и...
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой
"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку - участницу первенства России по шахматам
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#автомобили#Разное#подборка#милота#забавно#США#аварии
#Юмор#интересно#люди#факты#интересное#история#собака#кино#Ynews#позитив
#прикол#в мире#новости#автомир#картинки#мир#дтп#Приколы#Россия#фотографии
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей Теперь и в пасмурную погоду: ученые придумали как улучшить работу солнечных батарей Парень нашёл в подвале тайник 1903 года Парень нашёл в подвале тайник 1903 года Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации Суматранские рыбаки нашли богатства древней цивилизации Испанский барсук нашел римский клад Испанский барсук нашел римский клад 5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве 5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться