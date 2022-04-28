Хороший мальчик, который откопал самый большой клад в истории

Последний раз такие монеты находили в 1872 году в Померании. В местности тогда нашли более сотни таких монет.

Сами по себе эти монеты очень цены для истории: выпускали их по два-три раза в год, а старые монеты изымали из оборота и отправляли на переплавку по новому образцу. Потому их почти не осталось.

Особая же ценность брактеатов заключается в том, что в Средневековье такие монеты выпускали короли, принцы и епископы. А найденные Кайтушем монеты сначала изучат эксперты, а затем их передадут в музей. Расплатиться ими все равно не выйдет.

Так что хороший мальчик хоть и не обогатил хозяина, но сделал огромный вклад в археологию и историю.