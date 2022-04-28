Хороший мальчик, который откопал самый большой клад в истории

Думаете, для поиска клада необходимо специальное оборудование, металлоискатель, пират или на худой конец хотя бы карта? Выяснилось, что иногда подойдет и просто владение... собакой.
Такой забавный случай на днях произошел в Польше. Там пёсель совершенно случайно откопал глиняный горшок со средневековыми монетами.
Произошло это неподалеку от города Валжбиха. Там хороший мальчик по кличке Кайтуш вырыл глиняный горшок.
Каково же было удивление его хозяина, когда оказалось, что там оказалась целая горка серебряных монет.
Все это случилось абсолютно случайно. Хозяин и собака прогуливались, и в какой-то момент пёс по привычке начал копать землю.
Хозяин, зная местные законы, сразу же обратился в полицию. А на место раскопок четвероногого археолога на следующий день отправились самые настоящие ученые, который ходят на двух ногах.
Выяснилось, что собака нашла монеты брактеаты, которые датируются аж XIII веком. Название монеты происходит от латинского слова bractea, что означает тонкий листовой металл.
Последний раз такие монеты находили в 1872 году в Померании. В местности тогда нашли более сотни таких монет.
Сами по себе эти монеты очень цены для истории: выпускали их по два-три раза в год, а старые монеты изымали из оборота и отправляли на переплавку по новому образцу. Потому их почти не осталось.
Особая же ценность брактеатов заключается в том, что в Средневековье такие монеты выпускали короли, принцы и епископы. А найденные Кайтушем монеты сначала изучат эксперты, а затем их передадут в музей. Расплатиться ими все равно не выйдет.
Так что хороший мальчик хоть и не обогатил хозяина, но сделал огромный вклад в археологию и историю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, ты вообще понимаешь что Польша - это далеко не всё человечество? Да и история Польши - так себе, по сравнению с остальной историей.
норм жеж сидели(как это будет по польски`?)))
тут история тысячелетней Речи Посполитой пишется)))