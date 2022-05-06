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Кирпичи из отходов текилы: замануха от американской модели

Кирпичи из отходов текилы: замануха от американской модели

Автор:
06 мая 2022 23:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кайли Дженнер   интересно   кирпичи   пиар   скандал   текила   экология   
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Кирпичи из отходов после алкоголя. Мексиканский бренд текилы решил совместить приятное с полезным, делая строительные материалы из мякоти агавы. Чтобы вы понимали, после производства литра текилы остаётся порядка пяти килограммов отходов.

Само собой, эти отходы не вредят окружающей среде, а акция скорее всего связана с тем, что бренд мексиканского алкоголя может использовать эту акцию с точки зрения пиара и улучшения репутации.

Компания, которая решила производить кирпичи из остатков агавы после текилы, принадлежит американской модели и бизнес-вумен Кайли Дженнер.

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Между мексиканцами и американцами всегда было некое напряжение, а когда американка решила создать свой бренд мексиканского национального алкоголя, всячески эксплуатируя национальные образы в рекламных кампаниях.

Против модели даже начали движение в социальных сетях, призывая бойкотировать текилу от Дженнер.

Именно поэтому пиарщики алкогольного бренда могли пойти на такую акцию, чтобы минимизировать негатив и отвлечь внимание на экологическую повестку.

Так или иначе, сама по себе идея использовать отходы от производства текилы для изготовления строительных материалов выглядит крайне интересно. Тем более, что первые кирпичи пойдут на строительство школьной библиотеки, а также дегустационного зала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кайли Дженнер   интересно   кирпичи   пиар   скандал   текила   экология   
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2  комментария
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Вепс 54 минуты назад
Биоматериал, его целесообразнее использовать как удобрения. Но это не покажешь на ТВ, поэтому биоматериал так же используется при производстве удобрений, а для картинки привезли настоящие кирпичи. В итоге все довольны, а тупая шлюха купленная правительством СШП заработала пару десятком лямов. Они так последние лет 100 делают. И все довольны.
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Шурман Час назад
Какая там экология ? ну воду тратят на выращивание , какие нахер кирпичи , ну для ночлега можно сделать если среди ночи не на/// на тебя все . Экология ? растения это легкие планеты , вырубают но и высаживают это не китайцы и индусы , в одном месте все загубили и все . Сейчас много земли пойдет из Украины , им уже торговать не чем , немцы и амеры зерно все вывезли а самим уже и жрать не чего .
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