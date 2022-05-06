Кирпичи из отходов текилы: замануха от американской модели

Само собой, эти отходы не вредят окружающей среде, а акция скорее всего связана с тем, что бренд мексиканского алкоголя может использовать эту акцию с точки зрения пиара и улучшения репутации.

Компания, которая решила производить кирпичи из остатков агавы после текилы, принадлежит американской модели и бизнес-вумен Кайли Дженнер.