Кирпичи из отходов текилы: замануха от американской модели

Кирпичи из отходов после алкоголя. Мексиканский бренд текилы решил совместить приятное с полезным, делая строительные материалы из мякоти агавы. Чтобы вы понимали, после производства литра текилы остаётся порядка пяти килограммов отходов.
Само собой, эти отходы не вредят окружающей среде, а акция скорее всего связана с тем, что бренд мексиканского алкоголя может использовать эту акцию с точки зрения пиара и улучшения репутации.
Компания, которая решила производить кирпичи из остатков агавы после текилы, принадлежит американской модели и бизнес-вумен Кайли Дженнер.
Между мексиканцами и американцами всегда было некое напряжение, а когда американка решила создать свой бренд мексиканского национального алкоголя, всячески эксплуатируя национальные образы в рекламных кампаниях.
Против модели даже начали движение в социальных сетях, призывая бойкотировать текилу от Дженнер.
Именно поэтому пиарщики алкогольного бренда могли пойти на такую акцию, чтобы минимизировать негатив и отвлечь внимание на экологическую повестку.
Так или иначе, сама по себе идея использовать отходы от производства текилы для изготовления строительных материалов выглядит крайне интересно. Тем более, что первые кирпичи пойдут на строительство школьной библиотеки, а также дегустационного зала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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