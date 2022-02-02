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Фотосессия в стиле Рембрандта с моделью, одетой в мусор: смелый арт проект в борьбе за экологию

Фотосессия в стиле Рембрандта с моделью, одетой в мусор: смелый арт проект в борьбе за экологию (20 фото)

Автор:
02 февраля 2022 17:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   картины   мусор   репродукция   фотография   художники   экология   
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Как привлечь внимание общественности к экологической проблеме с помощью прекрасного?

Фотограф Сюзанна Йонгманс уже несколько лет работает над проектом Mind Over Matter.

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С помощью выброшенного мусора, в основном пластикам и переработанного мусора автор воссоздает портреты известных картин голландских и немецких художников.

За время существования проекта она воспроизвела работы своих знаменитых соотечественников Гольбейна, Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейден и Рембрандта.

«Идея сделать что-то из ничего меняет наш взгляд на реальность. Кусок пластика с напечатанным на нем текстом, который обычно используют для упаковки кофемашины или телевизора, может напоминать кусок шелка. А крышка банки с томатным пюре может выглядеть как кольцо», — заявила Йонгманс.

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Метки: интересно   картины   мусор   репродукция   фотография   художники   экология   
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Мойша 2 часа назад
Дай боже ума нашим либарастам, гнилояблочникам не делать перфомансы, а агитировать за заводы по переработке и сортировки мусора. Так ведь не дает. Им хайп нужен.
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