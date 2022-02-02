Фотосессия в стиле Рембрандта с моделью, одетой в мусор: смелый арт проект в борьбе за экологию

«Идея сделать что-то из ничего меняет наш взгляд на реальность. Кусок пластика с напечатанным на нем текстом, который обычно используют для упаковки кофемашины или телевизора, может напоминать кусок шелка. А крышка банки с томатным пюре может выглядеть как кольцо», — заявила Йонгманс.