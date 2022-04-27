Не выбрасывай, я сделаю из этого бетон: в Канаде придумали как делать стройматериалы из мусора

«Мы получаем шлак от производителей, измельчаем его и смешиваем с заполнителем и водой, чтобы сделать бетон. Но без цемента он слабый», — говорит Мехрдад Махутян, технологический директор CarbiCrete.

А что в таком случае делать с прочностью? Как раз здесь и пригодится углекислый газ.

Оказывается, при контакте углекислого газа со стальными отходами происходит химическая реакция, при которой образуется карбонат кальция, который и придает материалу прочность.

Благодаря новой технологии получаемый бетон не просто становится более экологичным, а еще и более прочным и устойчивым к перепаду температур. Кроме того, инновация позволит улавливать до 20 тонн углекислого газа в день.

Создатели этого новшества также может оказаться более дешевым — экономия составит целых 200 долларов за каждую тонну цемента, а это очень немало.

Сейчас компания занимается тем, что запускает пилотный проект. На нем планируют выпускать 450 тонн бетона в день.

Так что если уж заботиться об экологии, то с выгодой.