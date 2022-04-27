Не выбрасывай, я сделаю из этого бетон: в Канаде придумали как делать стройматериалы из мусора

Экология, говорите в тренде? Так вот, оказалось, что забота о нашей природе может принести реальную пользу здесь и сейчас.
Дело в том, что бетон используют вообще по всему миру. Но задумывались ли вы о том, что это реальный вред природе?
Так, например, в Китае, который считается основным производителем цемента, только в 2020 году было выброшено 858 миллионов тонн углекислого газа.
Конечно, такое положение дел устраивало далеко не всех. Так как в основном об экологии заботятся именно на Западе (потому что общество все-таки постиндустриальное), канадская компания CarbiCreate создала технологию производства экобетона.
Именно эти разработчики при изготовлении бетона предложили не использовать цемент. Вместо него прекрасно подойдет углекислый газ и сталелитейный шлак, который предлагается брать из отходов от производства других материалов.
«Мы получаем шлак от производителей, измельчаем его и смешиваем с заполнителем и водой, чтобы сделать бетон. Но без цемента он слабый», — говорит Мехрдад Махутян, технологический директор CarbiCrete.
А что в таком случае делать с прочностью? Как раз здесь и пригодится углекислый газ.
Оказывается, при контакте углекислого газа со стальными отходами происходит химическая реакция, при которой образуется карбонат кальция, который и придает материалу прочность.
Благодаря новой технологии получаемый бетон не просто становится более экологичным, а еще и более прочным и устойчивым к перепаду температур. Кроме того, инновация позволит улавливать до 20 тонн углекислого газа в день.
Создатели этого новшества также может оказаться более дешевым — экономия составит целых 200 долларов за каждую тонну цемента, а это очень немало.
Сейчас компания занимается тем, что запускает пилотный проект. На нем планируют выпускать 450 тонн бетона в день.
Так что если уж заботиться об экологии, то с выгодой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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интересно когда шлакоблок изобретут...