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Не выбрасывай, я сделаю из этого бетон: в Канаде придумали как делать стройматериалы из мусора

Не выбрасывай, я сделаю из этого бетон: в Канаде придумали как делать стройматериалы из мусора

Автор:
27 апреля 2022 23:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   Китай   бетон   интересно   углекислый газ   экология   
1690
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Экология, говорите в тренде? Так вот, оказалось, что забота о нашей природе может принести реальную пользу здесь и сейчас.

Дело в том, что бетон используют вообще по всему миру. Но задумывались ли вы о том, что это реальный вред природе?

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Так, например, в Китае, который считается основным производителем цемента, только в 2020 году было выброшено 858 миллионов тонн углекислого газа.

Конечно, такое положение дел устраивало далеко не всех. Так как в основном об экологии заботятся именно на Западе (потому что общество все-таки постиндустриальное), канадская компания CarbiCreate создала технологию производства экобетона.

Именно эти разработчики при изготовлении бетона предложили не использовать цемент. Вместо него прекрасно подойдет углекислый газ и сталелитейный шлак, который предлагается брать из отходов от производства других материалов.

«Мы получаем шлак от производителей, измельчаем его и смешиваем с заполнителем и водой, чтобы сделать бетон. Но без цемента он слабый», — говорит Мехрдад Махутян, технологический директор CarbiCrete.

А что в таком случае делать с прочностью? Как раз здесь и пригодится углекислый газ.

Оказывается, при контакте углекислого газа со стальными отходами происходит химическая реакция, при которой образуется карбонат кальция, который и придает материалу прочность.

Благодаря новой технологии получаемый бетон не просто становится более экологичным, а еще и более прочным и устойчивым к перепаду температур. Кроме того, инновация позволит улавливать до 20 тонн углекислого газа в день.

Создатели этого новшества также может оказаться более дешевым — экономия составит целых 200 долларов за каждую тонну цемента, а это очень немало.

Сейчас компания занимается тем, что запускает пилотный проект. На нем планируют выпускать 450 тонн бетона в день.

Так что если уж заботиться об экологии, то с выгодой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   Китай   бетон   интересно   углекислый газ   экология   
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6k
Tim_G 46 минут назад
круто! изобрели шлакобетон?
интересно когда шлакоблок изобретут...
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14k
Bill Минуту назад
Цитата: "в основном об экологии заботятся именно на Западе". Всё логично: сделали себе нормальное производство - теперь надо остальным странам запретить догонять себя. Назвали это "заботой об экологии", или "борьбой с глобальным потеплением". А вы там у себя ничего не стройте, живите в говне, не стягивайте одеяло с "золотого миллиарда"
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123k
DeOrio 12 минут назад
Шлакобетон это прекрасно только использовать его можно не везде.
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