В Южно-Сахалинске мужчина ударом ноги остановил грабителя, пытавшегося вырвать из рук женщины сумку

Не все герои носят плащи. Некоторые скрываются под обычной одеждой, но всегда готовы прийти на помощь, если того требуют обстоятельства. В Южно-Сахалинске попала на видео необычная попытка ограбления. Злоумышленник решил, что женщина с ребенком будет лёгкой добычей, подбежал к ним со спины и попытался силой отнять сумку. Но не тут-то было!