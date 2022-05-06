В Южно-Сахалинске мужчина ударом ноги остановил грабителя, пытавшегося вырвать из рук женщины сумку

Наглый сахалинец средь бела дня попытался ограбить горожанку с ребенком, но был деморализован парой отважных мужчин.
Не все герои носят плащи. Некоторые скрываются под обычной одеждой, но всегда готовы прийти на помощь, если того требуют обстоятельства. В Южно-Сахалинске попала на видео необычная попытка ограбления. Злоумышленник решил, что женщина с ребенком будет лёгкой добычей, подбежал к ним со спины и попытался силой отнять сумку. Но не тут-то было!
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По сообщениям в местных СМИ, грабителя-неудачника удерживали до приезда в полицию и сдали на руки правоохранителям. Задержанным оказался 32-летний местный житель, который уже вовсю дает признательные показания. Еще бы, с такой доказательной базой!
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).
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АНТИФИШКИ
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