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В Южно-Сахалинске мужчина ударом ноги остановил грабителя, пытавшегося вырвать из рук женщины сумку

В Южно-Сахалинске мужчина ударом ноги остановил грабителя, пытавшегося вырвать из рук женщины сумку

Автор:
06 мая 2022 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Герой   Россия   видео   герой дня   грабеж   грабитель   ограбление   полиция   сумочка   южно-сахалинск   
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Наглый сахалинец средь бела дня попытался ограбить горожанку с ребенком, но был деморализован парой отважных мужчин.

Не все герои носят плащи. Некоторые скрываются под обычной одеждой, но всегда готовы прийти на помощь, если того требуют обстоятельства. В Южно-Сахалинске попала на видео необычная попытка ограбления. Злоумышленник решил, что женщина с ребенком будет лёгкой добычей, подбежал к ним со спины и попытался силой отнять сумку. Но не тут-то было!


По сообщениям в местных СМИ, грабителя-неудачника удерживали до приезда в полицию и сдали на руки правоохранителям. Задержанным оказался 32-летний местный житель, который уже вовсю дает признательные показания. Еще бы, с такой доказательной базой!

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   Россия   видео   герой дня   грабеж   грабитель   ограбление   полиция   сумочка   южно-сахалинск   
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4  комментария
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485
HalloFreeSpace 23 минуты назад
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476
Мария Коненкова Полчаса назад
Женщина с ребёнком тоже не промах. Она за сумку держится насмерть, ребенок отбежал на безопасное расстояние. Хотя у этого дебила шансов отобрать сумку хоть у кого-то было ничтожно мало, как-то нерешительно всё, вяло, вот и тётка вообще не испугалась.
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Radugananebe Полчаса назад
Слава Богу, что есть неравнодушные люди!
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