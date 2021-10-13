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В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира

В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   кража   ограбление   пассажиры   полиция   приезжие   такси   
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Предприимчивых товарищей задержали. Говорят, в первый раз с ними такое. Бес попутал, должно быть. Ой, простите, шайтан.

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Метки: Ynews   видео   кража   ограбление   пассажиры   полиция   приезжие   такси   
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18  комментариев
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1k
MC Час назад
И снова мусульмане... Что это за религия такая сатанинская???
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1k
Андрей Евтушенков 11 минут назад
Плешь до, тала уже, опять чурки сраные, тараканы
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7k
Vlad 22 минуты назад
Ну раз Москва так портит таких хороших и честных людей, до такой степени, что они и грабят, и с кулаками кидаются, то сидите дома (я не имею в виду тех, кто реально едут на вынужденные заработки и честно зарабатывают, а свободного времени хватает буквально на сон, и не обязательно в Москву).
Ссылка www.youtube.com
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4k
Shtoppi 23 минуты назад
Конечно они первый раз такими вещами занимаются. Если долго это повторять, то и сами в конце концов в это поверят.
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580
игорь Полчаса назад
анекдот Ты часто такими вещами занимаешься, ПЕРВЫЙ РАЗ
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−33
суетолог Полчаса назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов!
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34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
У.ё.б.к.и чернозадые.
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4k
RRK 51 минуту назад
Ну что-ж, вынужден признать что миграционная путинская политика работает на ура.))
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15k
ВОВЧЕГ 53 минуты назад
Одни чурки в новостях! И ничего хорошего, одно дерьмо от них.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
3k
мемфрид Час назад
У преступности нет национальности. Есть только региональность)
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7k
sivanov1079 Час назад
Мос. Ру передаст полиции фото зарегистрированных пользователей москвичей для использования в системат распознования лиц... епвашу мать, москвичи не совершают преступлений в Москве! Надо биометрию брать и фото рож приезжих чингачбеков
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