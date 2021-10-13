В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира

Мужчина вызвал такси, чтобы добраться до дома. Водитель был очень внимательным, и следил не только за дорогой, но и за имуществом пассажира. Увидев, что в борсетке тот везет крупную сумму денег, таксист быстро сориентировался и оповестил об удачном клиенте своего приятеля. Тот прибыл по адресу назначения и обокрал мужчину, пока он по просьбе незнакомца доставал сигарету.