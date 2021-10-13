В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира

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Предприимчивых товарищей задержали. Говорят, в первый раз с ними такое. Бес попутал, должно быть. Ой, простите, шайтан.
Мужчина вызвал такси, чтобы добраться до дома. Водитель был очень внимательным, и следил не только за дорогой, но и за имуществом пассажира. Увидев, что в борсетке тот везет крупную сумму денег, таксист быстро сориентировался и оповестил об удачном клиенте своего приятеля. Тот прибыл по адресу назначения и обокрал мужчину, пока он по просьбе незнакомца доставал сигарету.
Украденные деньги приезжие поделили пополам. Однако воспользоваться в полной мере ими не успели, т.к. были задержаны сотрудниками полиции. Перед камерой им было стыдно, но это не точно.
Потратить деньги приезжие не успели. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если суд примет решение о максимальном наказании, то 33-летний и 36-летний подельники уедут в тюрьму на срок до семи лет.
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