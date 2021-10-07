В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина

Двое дерзких грабителей в масках навели суету на весь поселок Шеметово, устроив мощный взрыв в местном магазине рано утром 7 октября. Действовали преступники по отлаженной схеме - закачали в банкомат газ и подорвали его. От взрыва наизнанку вывернуло не только устройство, но снесло часть стены с потолком. "Подрывники" не пострадали при этом не пострадали, - вытащив ящик с деньгами, скрылись в неизвестном направлении.