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В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина

В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 15:31
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   Шереметово   банкомат   взрыв   видео   ограбление   полиция   
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Полиция уже разыскивает дерзких "подрывников".

Двое дерзких грабителей в масках навели суету на весь поселок Шеметово, устроив мощный взрыв в местном магазине рано утром 7 октября. Действовали преступники по отлаженной схеме - закачали в банкомат газ и подорвали его. От взрыва наизнанку вывернуло не только устройство, но снесло часть стены с потолком. "Подрывники" не пострадали при этом не пострадали, - вытащив ящик с деньгами, скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские уже разыскивают злоумышленников. И скорее всего, разыщут. Подобных грабителей, которых немало развелось в последнее время, находят практически всегда. Точную сумму ущерба полицейские еще не установили.

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Метки: Подмосковье   Шереметово   банкомат   взрыв   видео   ограбление   полиция   
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13  комментариев
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1k
Чучело Мяучело 57 минут назад
А разве нельзя оборудовать кейсы системой несмываемой краски? Йопнул взрыв - все пятаки в синьке. Этош столет как изобретено. Или это просто такая интересная игра, чтоб и у жуликов, и у ментов, и у производителей банкоматов была работа?
А, и у штукаткров-отделочников.
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11k
Artem 17 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Полчаса назад
Я два раза не повторяю не повторяю.
:)))))))
Ссылка youtu.be
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elf3399 47 минут назад
сперли 2млн и ремонта наделали на 1млн
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Слава Андреев 52 минуты назад
если эти типы были с сотовыми телефонами. то их уже нашли.
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