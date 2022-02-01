В Астрахани наградят студента, который помог задержать напавших на пенсионера мигрантов

Парню тоже досталось, но несмотря на это, он вместе с полицейскими устроил облаву на грабителей.
В центре Астрахани средь бела дня двое приезжих избили пенсионера и попытались отобрать деньги, но им помешал проходивший мимо 20-летний студент Каспийского института морского и речного транспорта. Он заступился за дедушку, но в итоге сам был избит и ограблен. У парня отобрали телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Он тут же вызвал наряд ППС и, поскольку грабители не могли далеко уйти, решил вместе с полицейскими прочесать несколько близлежащих улиц.
Неподалёку от храма Святого Владимира студент увидел двух нападавших и указал на них стражам порядка. Приезжие попытались скрыться, но им это не удалось. При задержании они брыкались и оказывали сопротивление - полицейским пришлось применить силу и спецсредства.
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Задержанными оказались 34 и 28-летний приезжие из Ставропольского края без определённого места жительства и национальности. Жили у знакомых. Оба ранее судимы за кражу и контрабанду.
На задержанных завели уголовные дела за "грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору" и "покушение на совершение грабежа". Обоим светит около 10 лет заключения.
Полицейские поблагодарили смелого студента за неравнодушие и после окончания вуза предложили поступить на службу в астраханскую полицию. В скором времени его пригласят в региональное УМВД, чтобы вручить награду.
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Таких чертей линчевать надо!
А вообще молодец парень, не прошёл мимо, это похвально!
А вот черномордые и козлобородые - думаю можно...