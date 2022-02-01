В Астрахани наградят студента, который помог задержать напавших на пенсионера мигрантов

В центре Астрахани средь бела дня двое приезжих избили пенсионера и попытались отобрать деньги, но им помешал проходивший мимо 20-летний студент Каспийского института морского и речного транспорта. Он заступился за дедушку, но в итоге сам был избит и ограблен. У парня отобрали телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Он тут же вызвал наряд ППС и, поскольку грабители не могли далеко уйти, решил вместе с полицейскими прочесать несколько близлежащих улиц.







Неподалёку от храма Святого Владимира студент увидел двух нападавших и указал на них стражам порядка. Приезжие попытались скрыться, но им это не удалось. При задержании они брыкались и оказывали сопротивление - полицейским пришлось применить силу и спецсредства.