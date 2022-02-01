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В Астрахани наградят студента, который помог задержать напавших на пенсионера мигрантов

В Астрахани наградят студента, который помог задержать напавших на пенсионера мигрантов (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   видео   ограбление   полиция   приезжие   студент   
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Парню тоже досталось, но несмотря на это, он вместе с полицейскими устроил облаву на грабителей.

В центре Астрахани средь бела дня двое приезжих избили пенсионера и попытались отобрать деньги, но им помешал проходивший мимо 20-летний студент Каспийского института морского и речного транспорта. Он заступился за дедушку, но в итоге сам был избит и ограблен. У парня отобрали телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Он тут же вызвал наряд ППС и, поскольку грабители не могли далеко уйти, решил вместе с полицейскими прочесать несколько близлежащих улиц.



Неподалёку от храма Святого Владимира студент увидел двух нападавших и указал на них стражам порядка. Приезжие попытались скрыться, но им это не удалось. При задержании они брыкались и оказывали сопротивление - полицейским пришлось применить силу и спецсредства.

Задержанными оказались 34 и 28-летний приезжие из Ставропольского края без определённого места жительства и национальности. Жили у знакомых. Оба ранее судимы за кражу и контрабанду.


На задержанных завели уголовные дела за "грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору" и "покушение на совершение грабежа". Обоим светит около 10 лет заключения.

Полицейские поблагодарили смелого студента за неравнодушие и после окончания вуза предложили поступить на службу в астраханскую полицию. В скором времени его пригласят в региональное УМВД, чтобы вручить награду.

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Метки: Астрахань   видео   ограбление   полиция   приезжие   студент   
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1k
Егор Терентьев 47 минут назад
"Обоим светит около 10 лет заключения."
Таких чертей линчевать надо!
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4k
mtonaka 10 минут назад
А говорили, что обрезанные мрази уважают старших...
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13k
* 16 минут назад
Как он сразу вызвал наряд, если у него украли телефон? Мне просто интересно чисто технически.

А вообще молодец парень, не прошёл мимо, это похвально!
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2k
Natural Selection Полчаса назад
Туда их, ослое.бов. Парняга кроссовчик
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6k
Вячеслав Полчаса назад
Самая лучшая награда, это деньги. За нормальное вознаграждение, вообще всех переловят.
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6k
Pashuta 37 минут назад
Говорить сейчас в России "черно.ж.о.пые" как бы не совсем принято (самими же гос органами. Типа толерантность и все такое).
А вот черномордые и козлобородые - думаю можно...
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