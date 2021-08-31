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Живой щит: грабители в Бразилии привязали заложников к капотам машин для защиты от полиции

Живой щит: грабители в Бразилии привязали заложников к капотам машин для защиты от полиции (4 фото + 2 видео)

Автор:
31 августа 2021 08:00
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   живой щит   заложники   ограбление   полиция   
994
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Таким образом банде удалось ограбить три банка и уйти от преследования.

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Метки: бразилия   видео   живой щит   заложники   ограбление   полиция   
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9  комментариев
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50k
parallax Полчаса назад
При попытке ограбления, нажатием кнопки сейфы банка автоматически блокируются на заданное время (48 часов) и бандиты уходят лишь с наличкой в кармане.
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5k
Shade116 Минуту назад
По мне так там уже давно пора ввести военное положение и организовать охоту на банды. Там полный беспредел.
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8k
vit 7 минут назад
До чего отмороженная дикая страна
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537
Миша 7 минут назад
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3k
3BE3DA4ET 14 минут назад
Грабители, оказывается, являются знатоками "Южного парка". Там, во время выдуманной войны между Канадой и США, таким образом увеличивали бронирование техники..
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1k
K_II_T Полчаса назад
В Китае давно бы раскрыли дело.
Сотни миллионов камер в единой системе.
А в Бразилии и ЮАР не так.
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170
Дмитрий Самохин 47 минут назад
Как после этого власть критиковать? Мы же не хотим как у них ! :-)
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161
SilentBob 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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