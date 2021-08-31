Живой щит: грабители в Бразилии привязали заложников к капотам машин для защиты от полиции

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Таким образом банде удалось ограбить три банка и уйти от преследования.
В городе Арасатуба при ограблении банков бандиты использовали заложников. Для беспрепятственного передвижения по городу они привязали людей к капотам и крыше своих машин. Прикрываясь этим "живым щитом" члены организованной группировки "обнесли" три банка.
Также людей под страхом расстрела заставили идти перед движущимися бандитскими авто.
Известно, что в заложники было захвачено 10 мирных жителей и восемь из них использовали в качестве "щита". В ограблении участвовало около 50 человек, а для наблюдения за действиями полиции, помимо прочего, использовались дроны.
Известно, что в заложники было захвачено 10 мирных жителей и восемь из них использовали в качестве "щита". В ограблении участвовало около 50 человек, а для наблюдения за действиями полиции, помимо прочего, использовались дроны.
Банда действовала по отработанной ранее схеме: сначала окружила местный участок полиции и заблокировала ключевые въезды в город, поджигая там авто, чтобы остановить подкрепления силовиков, а затем принялась грабить банки.
Мэр города, комментируя ситуацию, объяснил, что полицейские были ограничены в своих действиях благодаря изобретательности бандитов. Диладор Боргес (Dilador Borges) пояснил, что полицейские пытались остановить злоумышленников, но на кону стояло "слишком много жизней". Он призвал всех местных жителей оставаться дома, т.к. возможно члены банды установили взрывные устройства на улицах. Однако его словам вняли не все. Известно, что некоторые из смельчаков все-таки выходили на улицы в поисках банкнот, которые бандиты по традиции оставляют на улицах, покидая город.
Ограбление произошло утром 30 августа. Есть и жертвы. Среди них - один из жителей города, снимавших бандитов на камеру. Точных данных по количеству убитых, а также по сумме украденных денег пока не сообщается.
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Сотни миллионов камер в единой системе.
А в Бразилии и ЮАР не так.