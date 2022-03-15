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В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник

В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   кассовый приемник   люберцы   новости Подмосковья   ограбление   полиция   
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Ограбление века, или как поднять статью, даже не прикоснувшись к деньгам.


Мужчина накануне Международного женского дня решил ограбить банкомат и даже наметил, какой именно. Он вошел в отделение банка на Октябрьском проспекте в Люберцах, сорвал антенны с банкоматов, вскрыл один из них и вытащил кассовый приемник. В этот момент сработала сигнализация, и грабителю пришлось удирать. Выход из помещения оказался автоматически заблокирован, и мужчина разбил стекло входной двери, прихватив с собой кассовый приемник.


Каково же было его разочарование, когда оказалось, что тот пустой. Между тем, в соседних отсеках банкомата находилось около 14 миллионов рублей, но до них незадачливому грабителю добраться не удалось.


Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ (подготовка к краже). 31-летний житель Павловского Посада заключен под стражу.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   кассовый приемник   люберцы   новости Подмосковья   ограбление   полиция   
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20  комментариев
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7k
Фельдъегерь Час назад
я, конечно, не юрист, но мне кажется, что предъявить ему можно только порчу имущества, кражи-то не было
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87
vitvel 16 минут назад
во дебиил))))
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243
eutace vitvel Полминуты назад
он скажет что хотел украсть именно купюроприемник ))
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9k
Мистер Фикс 18 минут назад
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12k
Eltiftel Полчаса назад
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68k
Viktor Полчаса назад
Чё за банкоматы такие, что любой утырок их спокойно ОТКРЫВАЕТ, чё за блокирующиеся двери такие, что тот же утырок их ВЫБИВАЕТ!?
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243
eutace Viktor Минуту назад
так там открывается то, что можно и не защищать, там нет денег и коммуникационного оборудования - только купюроприемник. Сам банкомат защищен сильно
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1k
Трям Полчаса назад
Нарик. В 31 выглядит на 50, а мозгов на 10.
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44k
Элек Мек 41 минуту назад
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−4
gh0st 50 минут назад
Как раз таки фартануло. Если бы с баблом поймали было бы хуже
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2k
boom 51 минуту назад
Наркоман какой-то
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6k
Максим Час назад
Не фартануло! Ни денег, ни свободы.
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