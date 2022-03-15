В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник

Мужчина накануне Международного женского дня решил ограбить банкомат и даже наметил, какой именно. Он вошел в отделение банка на Октябрьском проспекте в Люберцах, сорвал антенны с банкоматов, вскрыл один из них и вытащил кассовый приемник. В этот момент сработала сигнализация, и грабителю пришлось удирать. Выход из помещения оказался автоматически заблокирован, и мужчина разбил стекло входной двери, прихватив с собой кассовый приемник.

Каково же было его разочарование, когда оказалось, что тот пустой. Между тем, в соседних отсеках банкомата находилось около 14 миллионов рублей, но до них незадачливому грабителю добраться не удалось.