В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов

Дерзких грабителей полицейские не нашли. По предварительной версии, орудовали преступники из русской группировки "Выборг".
В субботу в центре столицы Чехии трое неизвестных совершили дерзкий налёт на магазин люксовых часов Hublot. Судя по видео, "операцию" преступники спланировали тщательно - действовали быстро и утащили самые дорогие модели - 75 элитных швейцарских часов, общая стоимость которых оценивается в 20 млн крон (935 тысяч долларов).
Ограбление магазина произошло 15 января в 5 часов вечера. На записи с камер наблюдения видно, как сначала один вооружённый пистолетом мужчина в маске ворвался в магазин, ударил дверью охранника, который не стал играть в героя и сразу лёг на пол. Затем в помещение зашли ещё двое преступников с кувалдами. И пока первый стоял на стрёме у дверей, принялись разбивать витрины из сверхпрочного стекла и набивать награбленным свои рюкзаки и скрываются в неизвестном направлении.
Ограбление получилось очень кинематографичным, режиссёру Гаю Ричи бы понравилось:
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Полицейским пока не удалось найти грабителей. У них есть только одна зацепка - преступники не владели чешским языком. Поэтому ограбление связывают с русскоязычными бандитами из Сербии и Литвы из группировки "Розовая Пантера", либо из русской - "Выборг". Обе банды уже совершали подобные ограбления в прошлом.
Для тех, кто владеет чешским языком:
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Лучше бы наложили музыку из многим известной сцены, о которой говорится в тексте!
Охранник не в скрытом помещении? А по херу на его здоровье.
Страховка покроет.