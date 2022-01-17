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В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов

В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 января 2022 14:55
Сообщество : Криминал
Метки: Hublot   видео   ограбление   полиция   прага   чехия   
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Дерзких грабителей полицейские не нашли. По предварительной версии, орудовали преступники из русской группировки "Выборг".

В субботу в центре столицы Чехии трое неизвестных совершили дерзкий налёт на магазин люксовых часов Hublot. Судя по видео, "операцию" преступники спланировали тщательно - действовали быстро и утащили самые дорогие модели - 75 элитных швейцарских часов, общая стоимость которых оценивается в 20 млн крон (935 тысяч долларов).

Ограбление магазина произошло 15 января в 5 часов вечера. На записи с камер наблюдения видно, как сначала один вооружённый пистолетом мужчина в маске ворвался в магазин, ударил дверью охранника, который не стал играть в героя и сразу лёг на пол. Затем в помещение зашли ещё двое преступников с кувалдами. И пока первый стоял на стрёме у дверей, принялись разбивать витрины из сверхпрочного стекла и набивать награбленным свои рюкзаки и скрываются в неизвестном направлении.

Полицейским пока не удалось найти грабителей. У них есть только одна зацепка - преступники не владели чешским языком. Поэтому ограбление связывают с русскоязычными бандитами из Сербии и Литвы из группировки "Розовая Пантера", либо из русской - "Выборг". Обе банды уже совершали подобные ограбления в прошлом.

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Метки: Hublot   видео   ограбление   полиция   прага   чехия   
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15  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, то, что прослеживается "русский след" можно было и не упоминать - это и так всем понятно с того момента, когда открылась дверь в магазин и началось ограбление. "Русский след" - обязательный атрибут любого преступления, да и любого негативного события.
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6
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
ну молодцы... часами на всю деревню запаслись..
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381
Шурман 36 минут назад
Самое смешное что они оставили пистолет на полу :) а на нем и пальчики найдутся .
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10k
El Niño 51 минуту назад
Ссылка m.youtube.com


Лучше бы наложили музыку из многим известной сцены, о которой говорится в тексте!
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25k
КешаИванов 54 минуты назад
Старо.
Ссылка youtu.be
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1k
Anton Chigurh 55 минут назад
коварный русский след
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16k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Сигналка? Не не слышали.
Охранник не в скрытом помещении? А по херу на его здоровье.
Страховка покроет.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
и правда прикольно))) Осталось за малым. Эти часы нужно еще продать. Они наверное все номерные и тд.
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381
Шурман Слава Андреев Полчаса назад
Не наверное а точно пронумерованы , у нас хату ограбили , забрали все золото часы и тд , полиция сразу попросила документы от часов , найти не кого не нашли , страховка банка все компенсировала , а вот за поломанную дверь нет , сказали что мы сами должны ремонтировать , ремонтировать смысла не было , поставили железную за 2000 евро .
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1k
Viktor 2 часа назад
Дохляки - инструментом не могут работать - тяжеловато . Да и не туда они сунулись - надо было думцев пошерстить - там у каждого покруче коллекция .
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