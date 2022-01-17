В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов

Ограбление магазина произошло 15 января в 5 часов вечера. На записи с камер наблюдения видно, как сначала один вооружённый пистолетом мужчина в маске ворвался в магазин, ударил дверью охранника, который не стал играть в героя и сразу лёг на пол. Затем в помещение зашли ещё двое преступников с кувалдами. И пока первый стоял на стрёме у дверей, принялись разбивать витрины из сверхпрочного стекла и набивать награбленным свои рюкзаки и скрываются в неизвестном направлении.