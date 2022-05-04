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«Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку

«Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку

Автор:
04 мая 2022 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Варвара-краса   Татьяна Клюева   актриса   кино   роль   судьба   фильм   
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Наверное, многие задавались вопросом: а куда пропала красивая актриса из фильма-сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса»? И действительно, после триумфальной роли она несколько лет не появлялась на киноэкране.

Татьяна Клюева родилась в Москве в 1951 году. Будучи школьницей, сыграла небольшой эпизод в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Именно он первым приметил у девочки неплохие актёрские данные. Она не зажималась перед камерой и даже могла по заказу заплакать, что не удается многим профессиональным актрисам. После этого фильма на «Мосфильме» появилось личное дело Тани Клюевой, а в картотеке - её фотографии.

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Почти сразу после завершения съёмок в фильме Митты её пригласили на одну из главных ролей в детский приключенческий фильм «Акваланги на дне». Картину снимали в крымском Судаке почти полгода, и Татьяна даже ходила в местную школу, чтобы не отстать в учёбе.


После этого фильма 14-летняя девочка на всю жизнь влюбилась в море и окончательно решила стать актрисой.


В 9-ом классе 16-летняя Татьяна снялась еще в одном фильме и после окончания школы с первого раза поступила в ГИТИС.

Именно там её и нашёл знаменитый режиссёр Александр Роу. После главной роли в фильме «Варвара-краса, длинная коса» к 18-летней Татьяне Клюевой пришла всесоюзная слава.


Она получала письма со всей страны, порог её дома обивали многочисленные женихи, а девушка к тому времени уже была влюблена в своего бывшего одноклассника Дмитрия, который к тому времени стал моряком дальнего плавания.

Дмитрий Гагин в то время уже перебрался жить в Севастополь, и когда он сделал Татьяне предложение руки и сердца, она, не раздумывая, всё бросила и уехала с ним в Крым.


Татьяна успела получить диплом актрисы, но в Севастополе он оказался никому ненужным. Она перепробовала разные специальности: была завклубом в городском таксопарке, продавщицей в универмаге, а в годы перестройки даже работал в брачном агентстве. Иногда о ней вспоминали кинорежиссёры и приглашали на съёмки. Но это случалось нечасто.


Вначале 90-х очень тяжело встретила развал СССР, и украинский паспорт получала неохотно. Но деваться было некуда. Здесь, в Крыму, были дом, хозяйство, муж и учился сын. Поэтому воссоединение с Россией встретила с огромной радостью. А её уже взрослый сын был активистом «Русской весны» 2014 года.

В последние годы Татьяна Николаевна Гагина занимала должность председателя отделения Союза кинематографистов России в Севастополе. С 2015 года возглавила городской фонд сохранения исторического и культурного наследия.


В августе прошлого года Татьяне Николаевне Гагиной исполнилось 70 лет. В интервью местным журналистам она сказала, что считает себя вполне счастливым человеком и ни о чём не жалеет. И если бы жизнь повторилась, то она, не раздумывая, опять бы выбрала свою нынешнюю судьбу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Варвара-краса   Татьяна Клюева   актриса   кино   роль   судьба   фильм   
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2  комментария
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Алексей Час назад
Счастье не заменишь ни чем, ни золотыми горами, ни медными трубами.
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−13
Анатолий Час назад
Её муж на фото в форме курсанта военно-морского училища, а не торгового флота.
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Anarasius

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