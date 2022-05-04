«Варвара-краса»: отказалась от звёздной карьеры ради любви к моряку

В 9-ом классе 16-летняя Татьяна снялась еще в одном фильме и после окончания школы с первого раза поступила в ГИТИС.

Именно там её и нашёл знаменитый режиссёр Александр Роу. После главной роли в фильме «Варвара-краса, длинная коса» к 18-летней Татьяне Клюевой пришла всесоюзная слава.