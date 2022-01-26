Бабушка в окошке из сказки Александра Роу

Если в карьере Зуева добилась практически всего, чего только стоит звание Народной артистки СССР и Сталинская премия, то в личной жизни все сложилось не самым лучшим образом.

Первым мужем актрисы стал человек, совершенно далекий от мира искусства. Он требовал, чтобы Анастасия сидела дома, при этом изменял и нередко поднимал руку. Однажды она не выдержала и ушла. После развода муж оставил их общего сына Костю себе. Ее отношения с сыном были сложными, ведь тот относился к матери «потребительски». Анастасия Платоновна не принимала такого отношения и редко общалась с Константином. При всем этом она воспитывала его дочь, проявляя строгость и одновременно безграничную любовь.

Второй брак артистки также оказался не самым удачным. Тем не менее с мужем, композитором Виктором Оранским, она прожила до его смерти.