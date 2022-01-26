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Бабушка в окошке из сказки Александра Роу

Бабушка в окошке из сказки Александра Роу (7 фото)

Автор:
26 января 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Зуева   актриса   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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Иногда возникает парадоксальная ситуация - видишь на экране актера, пересматриваешь фильмы с его участием, запоминаешь роли и внешность, но сказать имя и фамилию не можешь.



Великолепную актрису Анастасию Зуеву видело уже несколько поколений. Фильмы с ее участием давно стали одними из лучших в своем жанре. Да и лицо знакомо каждому, ведь она та самая бабушка из фильмов-сказок режиссера Александра Роу, которая открывала ставни и начинала историю. Разумеется, маленькие эпизоды в начале и конце фильмов не были ее визитной карточкой, хотя в какой-то степени сделали знаменитой.


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Анастасия родилась в далеком 1896-ом году в деревне «Спасское» Тульской области. Росла в семье обеспеченного крестьянина. Актриса была не единственным ребенком в семье. Жизнь шла своим чередом, все складывалось замечательно, пока не стало главы семейства. Вскоре мать во второй раз вышла замуж.


С появлением отчима для Анастасии и ее сестры Елизаветы в семье не осталось места. Мать отправила девочек к их тети, которая оказалась порядочным человеком. Сестры жили дружно, получали образование и приучались к домашнему труду.

Все изменилось, когда Анастасия изъявила желание стать артисткой. Тетя была человеком консервативных взглядов и прекрасно понимала, чем это может закончиться. После очередного конфликта тетя обещала не давать денег на обучение, если племянница не выберет более надежную профессию.

Правда Зуева была талантлива от природы и смогла поступить в школу драматических искусств с первой попытки, причем не заплатив за учебу ни копейки. Вскоре школа драматических искусств стала МХАТом, а Анастасия Платоновна одной из первых выпускниц.

После выпуска актриса в составе театральной труппы объездила практически всю страну. За свою театральную карьеру Зуева сыграла около 40 разных ролей, просто блистая в каждом из образов. Однако массовому зрителю она запомнилась по фильмам, где постоянно играла матерей, бабушек и просто женщин с сильным характером.

В середине прошлого века популярность Анастасии Платоновны была велика. Казалось ее любили все, начиная от зрителей и заканчивая властями. Актриса была добрым и прямолинейным человеком. Ее квартира была переполнена разными гостями театральной элиты. Она не отказывала и простым студентам МХАТа, часто помогая материально и угощая разными вкусностями.

Если в карьере Зуева добилась практически всего, чего только стоит звание Народной артистки СССР и Сталинская премия, то в личной жизни все сложилось не самым лучшим образом.

Первым мужем актрисы стал человек, совершенно далекий от мира искусства. Он требовал, чтобы Анастасия сидела дома, при этом изменял и нередко поднимал руку. Однажды она не выдержала и ушла. После развода муж оставил их общего сына Костю себе. Ее отношения с сыном были сложными, ведь тот относился к матери «потребительски». Анастасия Платоновна не принимала такого отношения и редко общалась с Константином. При всем этом она воспитывала его дочь, проявляя строгость и одновременно безграничную любовь.

Второй брак артистки также оказался не самым удачным. Тем не менее с мужем, композитором Виктором Оранским, она прожила до его смерти.


Анастасии Платоновны не стало 23 марта 1986-го года в возрасте 89 лет. Рядом была любимая внучка и родной МХАТ, которому она подарила всю свою жизнь.


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Метки: Анастасия Зуева   актриса   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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Игорь Михайлов 12 минут назад
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