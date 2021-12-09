Зоя Василькова - большая актриса маленьких ролей

За свою карьеру Зоя Василькова сыграла более 120-ти ролей в кино. Правда практически все ее роли были эпизодическими. Актриса никогда не обижалась на профессию, с большим удовольствием играя самых разных персонажей.

Зоя Николаевна родилась 4 мая 1926-го года. Ее отец Николай Корнилович Васильков был участником Гражданской войны и дослужился до звания генерал-лейтенанта в Великую Отечественную. Пока он был на фронте Зоя вместе с матерью находилась в эвакуации в Баку.