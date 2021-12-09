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Зоя Василькова - большая актриса маленьких ролей

Зоя Василькова - большая актриса маленьких ролей (9 фото)

Автор:
09 декабря 2021 10:11
Сообщество : Кино
Метки: Зоя Василькова   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
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В преклонном возрасте с ней произошла история, которая похожа на сюжет фильма...

За свою карьеру Зоя Василькова сыграла более 120-ти ролей в кино. Правда практически все ее роли были эпизодическими. Актриса никогда не обижалась на профессию, с большим удовольствием играя самых разных персонажей.

Зоя Николаевна родилась 4 мая 1926-го года. Ее отец Николай Корнилович Васильков был участником Гражданской войны и дослужился до звания генерал-лейтенанта в Великую Отечественную. Пока он был на фронте Зоя вместе с матерью находилась в эвакуации в Баку.

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Но по достижению 17-ти лет она сбежала на фронт. Судьба распорядилась так, что юная девушка попала к своему отцу, которому ничего не оставалось, кроме как определить ее под свое командование. Василькова не участвовала в боевых действиях, но и не отсиживалась, выполняя не менее важную работу, например, по подготовке снарядов.


После войны Зоя поступила в Архитектурный институт, затем забрала документы и стала студенткой музыкального училища. Именно там преподаватели разглядели задатки настоящей актрисы и посоветовали поступить в театральный. К тому же в оперетте была невероятно высокая конкуренция.

Когда Николая Корниловича направили в Москву Зоя уже была студенткой ВГИКа. Она получила красный диплом и место в Театре-студии киноактера, играя, в основном, в массовке. Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем Юрием Чекулаевым. Молодые люди поженились, став не только мужем и женой, но и товарищами по несчастью.


Дело в том, что Чекулаева тоже не баловали ролями. Когда супругам предложили преподавать актерское мастерство в Китае они без раздумий согласились. После несколько лет прожили в Польше и ГДР. И лишь спустя десяток лет начали получать предложения сыграть в кино.


У пары родился сын Андрей, который решил пойти по стопам знаменитого деда и стать военным. Он отлично владел арабским языком и часто отправлялся в командировки на Ближний восток. Андрей был человеком творческим - отлично пел, рисовал, сочинял стихи и художественную прозу. Он успел поработать на телевидении и хотел попасть в кино, но не получилось.


А вот его дочери Кати представился шанс. Когда она была совсем маленькой бабушка Зоя часто брала ее с собой на «Мосфильм». Бойкую девочку заметил режиссер Алексей Коренев, предложив маленькую роль в фильме «По семейным обстоятельствам».


Эта роль так и осталась единственной - Катерина не захотела становиться актрисой, вместо этого получив образование филолога.


А вот Зоя Николаевна оставалась актрисой до самого последнего дня. За несколько лет до смерти с ней произошел удивительный случай, похожий на сюжет фильма - в возрасте 80-ти лет судьба свела ее с первой любовью.

В 16-летнем возрасте, находясь в эвакуации в Баку, она познакомилась с молодым парнем Феликсом Ивановым. Великая Отечественная война разлучила их на шестьдесят с лишним лет. Феликс дослужился до звания капитана первого ранга и оставил море. Уже находясь на пенсии он и встретил Зою.


Несмотря на возраст и время, между Зоей и Феликсом вновь вспыхнули чувства. Поздняя любовь продлилась лишь несколько лет, которые стали самыми счастливыми в жизни большой актрисы маленьких ролей.

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Метки: Зоя Василькова   актриса   интересно   кино   роль   судьба   фильм   
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